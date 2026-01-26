التميز نهج مؤسسي مستدام.. القابضة للمياه تحصد 9 مراكز بجائزة مصر للتميز الحكومي

وجّه المهندس أحمد جابر، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، خالص الشكر والتقدير والاعتزاز بكافة الفائزين في جائزة مصر للتميز الحكومي.

واشاد بما حققوه من إنجازات تعكس كفاءة كوادر قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، وقدرتهم على الابتكار، وتحقيق التميز المؤسسي والخدمي بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد رئيس الشركة القابضة أن هذه النتائج تعكس نجاح استراتيجية الشركة في بناء القدرات البشرية وترسيخ ثقافة الأداء المتميز، وتعزيز العمل بروح الفريق، ودعم المبادرات الابتكارية التي تمثل قيمة مضافة حقيقية لمنظومة العمل والخدمة العامة.

وقد حققت الشركة القابضة وشركاتها التابعة حضورًا لافتًا ضمن فئات الجائزة المختلفة، حيث حصدت نحو 9 جوائز شملت فئات أفضل فريق عمل، والمبادرات الابتكارية، والتميز في تقديم الخدمات الحكومية، وأفضل موظف حكومي، وجائزة القيادات المتميزة، بما يعكس تكامل الجهود بين القيادات التنفيذية، والكوادر الفنية، ومراكز خدمة العملاء، وفرق العمل بالمحافظات.

وفي هذا السياق، برزت نماذج مؤسسية ناجحة من عدة شركات تابعة، من بينها شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج عن مشروع إنتاج السماد العضوي ضمن فئة أفضل فريق عمل، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية عن منظومة الكلور السائل ضمن فئة المبادرة الابتكارية، إلى جانب تميز مراكز خدمة العملاء بمحافظتي الإسكندرية والقاهرة، ممثلة في مراكز محرم بك، والمندرة، ومصر الجديدة، فضلًا عن تكريم كوادر متميزة من شركات البحيرة والإسكندرية والشركة القابضة في فئات الموظف المتميز والقيادات الإدارية العليا.

وشملت قائمة المكرمين عددًا من القيادات والخبرات المؤسسية، من بينهم الدكتور منصور صابر علي، والدكتور سعيد أحمد عباس صالح، والأستاذ محمد علي رزق، والأستاذ محمد يسري مرسي إبراهيم، واللواء محمد إبراهيم بسيوني كلبوش، والمهندسة نسمة سعيد عبد العزيز، والأستاذ وليد صلاح أحمد منصور، والدكتورة إيمان يحيى سيد خضر، والدكتورة لمياء مصطفى طه حسن، في تأكيد واضح على تنوع مجالات التميز داخل منظومة قطاع المياه.

وجدير بالذكر أن فريق العمل المعني بجائزة التميز بالشركة القابضة قد عمل وفق منهجية علمية ومدروسة، بدءًا من وضع معايير استقبال الترشيحات، مرورًا بإجراء المقابلات، وانتهاءً بعمليات التقييم وفق أسس موضوعية قائمة على الكفاءة والجدارة والاختيار المؤسسي، بما يضمن النزاهة والشفافية ويعزز مصداقية منظومة الجائزة.

وأكد رئيس الشركة القابضة أن التميز نهج مؤسسي دائم تتبناه الشركة القابضة وشركاتها التابعة، وأن الإصلاح الإداري يمثل ركيزة أساسية للتطوير المستدام، مشددًا على استمرار دعم الكفاءات، وتحفيز الابتكار، وبناء القدرات، بما يسهم في تعزيز مكانة قطاع مياه الشرب والصرف الصحي وتحقيق أعلى مستويات الجودة في الخدمة العامة.

وفي هذا الإطار، شارك السادة نواب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ضمن فعاليات احتفالية جائزة مصر للتميز الحكومي في دورتها الرابعة، والتي شهدت حضورًا رفيع المستوى، وأقيمت تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعدد من نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين، وسفراء الدول الشقيقة والصديقة، ورؤساء الهيئات الإعلامية، ورؤساء الجامعات المصرية، إلى جانب عدد من المسؤولين العرب والدوليين.

أكد الدكتور صلاح بيومي أن النتائج التي حققتها الشركة القابضة في جائزة مصر للتميز الحكومي تعكس تكامل الأدوار بين القطاعات الفنية والتشغيلية، ونجاح منظومة التطوير المؤسسي في رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات، مشيرًا إلى استمرار العمل على دعم المبادرات الفنية والابتكارية التي تسهم في تحقيق الاستدامة وتحسين كفاءة التشغيل.

وأشار اللواء عاصم شكر إلى أن هذا التميز يعكس جهودًا متواصلة لتعزيز الانضباط المؤسسي وتحسين منظومة العمل الإداري والخدمي، مؤكدًا أن الاستثمار في الموارد البشرية وتطوير آليات المتابعة والتقييم يمثل أحد الركائز الأساسية لتحقيق نتائج مستدامة في الأداء المؤسسي.

وأكد الدكتور أبو العباس عيسى أن ما حققته الشركة القابضة من مراكز متقدمة في الجائزة يمثل ترجمة عملية لرؤية الدولة في الإصلاح الإداري والتميز الحكومي، مشددًا على أهمية استمرار دعم الكفاءات وتحفيز الابتكار وتبني أفضل الممارسات المؤسسية لتعزيز ريادة قطاع مياه الشرب والصرف الصحي.