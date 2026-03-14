الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تفتيش 189 منشأة وتحرير 90 محضرا في حملة تموينية بالوادي الجديد

جانب من الحملات
جانب من الحملات
منصور ابوالعلمين

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، عددًا من الحملات بلغت 24 حملة تفتيشية شملت 189 منشأة تم المرور عليها تغطى مختلف الأنشطة التجارية والتموينية، وذلك خلال الفترة من 6 مارس حتى 12 مارس الجاري.


وقالت الدكتورة سلوى مصطفى وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالوادي الجديد، إن هذه الحملات أسفرت عن تحرير عدد من المخالفات، حيث تم تحرير:


ـ  (71) محضرًا في أسواق الجملة والتجزئة، تركزت حول مخالفات متعلقة بالأسعار وإعلانها، وعدم الإفصاح عن البيانات، وبيع سلع غير مطابقة للمواصفات، وبيع سلع منتهية الصلاحية.


- 19 محضرًا في قطاع المخابز، لعدد من المخالفات أبرزها عدم الالتزام بالأوزان المقررة للرغيف، أو عدم وجود شهادة صحية، وعدم نظافة، وعدم وجود لوحة اعلان، وبذلك يصل إجمالي عدد المحاضر لـ (90) محضرًا حررها مفتشو المديرية على مدار الأسبوع وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.


إجراءات رادعة بحق المخالفين

وأشارت وكيل تموين الوادي الجديد، إلى أنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتحرير المحاضر وإحالتها إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق، مشددًة على أن المديرية لن تتهاون مع أي ممارسات تمس حقوق المواطنين أو تخل بجودة السلع المدعمة والمعروضة.

خطة مستمرة لضبط منظومة الخبز

وتأتي هذه الحملات في إطار توجه الدولة لتعزيز الرقابة على الأسواق والمخابز، وضمان عدالة توزيع الدعم التمويني، بما يسهم في مكافحة أي صور للفساد أو التلاعب بحصص الدقيق المدعم.

دور الرقابة في تحسين الخدمة

وأوضحت الدكتورة سلوى مصطفى وكيل وزارة التموين أن الحملات الرقابية لا تستهدف العقاب فقط، بل تهدف أيضًا إلى رفع كفاءة الأداء داخل المخابز، وتحسين مستوى الخدمة المقدمة، بما ينعكس بشكل مباشر على جودة السلع المقدمة وثقة المواطنين في منظومة الدعم.

دعوة لتعاون المواطنين

واختتم وكيل وزارة التموين تصريحاته بتأكيد استمرار الحملات في جميع مراكز ومدن الوادي الجديد، داعيًا المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات يتم رصدها باعتبارهم شركاء أساسيين في الحفاظ على منظومة خبز عادلة ومنضبطة، وذلك من خلال 
منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 16528، أو هاتف غرفة عمليات مديرية التموين 0922928959، أو من خلال رسائل الصفحة.

السعودية

أصوات الإنذار المبكر تدوي بأرجاء السعودية مع الساعات الأولى لفجر السبت

الحكومة

الإعلان عن زيادات جديدة ورفع الحد الأدنى.. الحكومة تعلن مفاجأة لـ4.5 مليون موظف قبل العيد

نتنياهو يصلي عند حائط المبكى

بعد تصريحات نتنياهو عن مجيء المسيح المخلّص .. لماذا ينتظره اليهود في ظل الحرب مع إيران؟

طائرة تزود بالوقود

قصف 5 طائرات أمريكية خلال التزود بالوقود في السعودية

منحة التموين

1600 جنيه على البطاقة.. ماذا تفعل إذا لم تحصل على منحة التموين؟

الزمالك

تعليق ناري من عامر العمايرة خبير اللوائح على عقوبة رابطة الأندية ضد الزمالك

إجازة عيد الفطر

إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص بعد قرار الحكومة.. 3 أم 5 أيام؟

حالة الطقس

عاصفة ترابية وأمطار غزيرة .. الأرصاد تكشف أخطر ساعات اليوم السبت

ترشيحاتنا

الهجمات الإيرانية على الأراضي العربية

عمال مصر يتضامون مع الأشقاء في البحرين ويطلبون وقف التصعيد

المطران شامي يحتفل بصلاة المدائح المجمعة للعذراء مريم

المطران شامي يحتفل بصلاة المدائح المجمعة للعذراء مريم

الهجمات الإيرانية على الأراضي العربية

الإيدسمو تدين استمرار التصعيد الإيراني ضد الدول العربية

بالصور

إطلالة جذابة.. حنان مطاوع تخطف الأنظار بظهورها

حنان مطاوع
حنان مطاوع
حنان مطاوع

جيب شيروكي تعتمد على تويوتا لإطلاق سيارة هجينة

جيب شيروكي
جيب شيروكي
جيب شيروكي

مهندس يصنع نصف سيارة بمقعد واحد وسعر ضئيل.. صور

نصف سيارة
نصف سيارة
نصف سيارة

نقص هذا الفيتامين يسبب التعب المستمر وتساقط الشعر وضعف الجهاز العصبي

تساقط الشعر
تساقط الشعر
تساقط الشعر

فيديو

المتهمان

أطلقا أعيرة نارية على المنزل.. التحقيق مع المتهمين بمحاولة إنهاء حياة قريبهما في قنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

المزيد