تفتيش 189 منشأة وتحرير 90 محضرا في حملة تموينية بالوادي الجديد

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، عددًا من الحملات بلغت 24 حملة تفتيشية شملت 189 منشأة تم المرور عليها تغطى مختلف الأنشطة التجارية والتموينية، وذلك خلال الفترة من 6 مارس حتى 12 مارس الجاري.



وقالت الدكتورة سلوى مصطفى وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالوادي الجديد، إن هذه الحملات أسفرت عن تحرير عدد من المخالفات، حيث تم تحرير:



ـ (71) محضرًا في أسواق الجملة والتجزئة، تركزت حول مخالفات متعلقة بالأسعار وإعلانها، وعدم الإفصاح عن البيانات، وبيع سلع غير مطابقة للمواصفات، وبيع سلع منتهية الصلاحية.



- 19 محضرًا في قطاع المخابز، لعدد من المخالفات أبرزها عدم الالتزام بالأوزان المقررة للرغيف، أو عدم وجود شهادة صحية، وعدم نظافة، وعدم وجود لوحة اعلان، وبذلك يصل إجمالي عدد المحاضر لـ (90) محضرًا حررها مفتشو المديرية على مدار الأسبوع وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.



إجراءات رادعة بحق المخالفين

وأشارت وكيل تموين الوادي الجديد، إلى أنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتحرير المحاضر وإحالتها إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق، مشددًة على أن المديرية لن تتهاون مع أي ممارسات تمس حقوق المواطنين أو تخل بجودة السلع المدعمة والمعروضة.

خطة مستمرة لضبط منظومة الخبز

وتأتي هذه الحملات في إطار توجه الدولة لتعزيز الرقابة على الأسواق والمخابز، وضمان عدالة توزيع الدعم التمويني، بما يسهم في مكافحة أي صور للفساد أو التلاعب بحصص الدقيق المدعم.

دور الرقابة في تحسين الخدمة

وأوضحت الدكتورة سلوى مصطفى وكيل وزارة التموين أن الحملات الرقابية لا تستهدف العقاب فقط، بل تهدف أيضًا إلى رفع كفاءة الأداء داخل المخابز، وتحسين مستوى الخدمة المقدمة، بما ينعكس بشكل مباشر على جودة السلع المقدمة وثقة المواطنين في منظومة الدعم.

دعوة لتعاون المواطنين

واختتم وكيل وزارة التموين تصريحاته بتأكيد استمرار الحملات في جميع مراكز ومدن الوادي الجديد، داعيًا المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات يتم رصدها باعتبارهم شركاء أساسيين في الحفاظ على منظومة خبز عادلة ومنضبطة، وذلك من خلال

منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 16528، أو هاتف غرفة عمليات مديرية التموين 0922928959، أو من خلال رسائل الصفحة.