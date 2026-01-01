وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تستعرض حصاد أعمال وأنشطة جائزة مصر للتميز الحكومي لعام 2025

تستعرض وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ حصاد أعمال وأنشطة جائزة مصر للتميز الحكومي لعام 2025، وذلك في إطار سلسلة التقارير التي تصدرها الوزارة لاستعراض حصاد وإنجازات 2025.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ إن جائزة مصر للتميز الحكومي تمثل إحدى الركائز الأساسية لترسيخ ثقافة الجودة والابتكار في الجهاز الإداري للدولة، وتعكس التزام الدولة المصرية بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في الإدارة المؤسسية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. وأوضحت أن الجائزة تُعد أداة فعالة لتحفيز الجهات الحكومية على التطوير المستمر، وتعزيز مبادئ الكفاءة والشفافية، وربط الأداء المؤسسي بأهداف رؤية مصر 2030، بما يسهم في بناء جهاز إداري كفء ومرن وقادر على مواكبة متطلبات التنمية الشاملة

أولاً: اطلاق جوائز التميز الداخلي في نسختها الثالثة 2025:

الجامعات الحكومية: في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجائزة والمجلس الأعلى للجامعات لتعزيز التميز المؤسسي، شهد عام 2025 توسّعًا ملحوظًا في منظومة التميّز الداخلي بالجامعات، حيث انضمت للمرة الأولى 13 جامعة، إضافةً إلى 13 جامعة سبق لها المشاركة في الدورات السابقة، كما ارتفع إجمالي عدد الجامعات المشاركة في النسخة الحالية إلى 26 جامعة حكومية من إجمالي 27 جامعة مستهدفة على مستوى الجمهورية.

وشهد عام 2025 توجيهات المجلس الأعلى للجامعات باعتماد إنشاء وحدة دائمة للتميز في كل جامعة، تتولى قيادة جهود تطبيق معايير الجائزة، ومتابعة تنفيذها، وتعزيز استدامة ثقافة الجودة والابتكار داخل المنظومة الجامعية.

وقد تأهل 78 كلية حكومية للتنافس على المراكز الثلاثة الأولى بالجائزة الوطنية في دروتها الخامسة 2026 هو ما يبرز الوعي المؤسسي بأهمية التميز وارتفاع مستويات الجاهزية داخل الكليات والجامعات الحكومية. كما تم تنفيذ 70 ورشة عمل لتأهيل عدد (1644) سفير تميز من الكوادر الأكاديمية والإدارية بالجامعات إضافة إلى بناء قدرات (585) مقيم داخلي باعتبارهم الركيزة الأساسية لاستمرارية التطوير. فضلا عن تنفيذ ما يزيد على 50 ألف ساعة تدريب و56 ألف ساعة تقييم بما يعكس حجم الاستثمار في رفع كفاءة فرق العمل والتقييم المشاركة وتعميق أثر منظومة التميز داخل الجامعات الحكومية، وتعزيز قدرتها على تحقيق نتائج مستدامة خلال الفترة المقبلة.

مصلحة الشهر العقاري والتوثيق (النسخة الثالثة): شهد عام 2025 مشاركة 110 مكتب/ مأمورية شهر عقاري وتوثيق مميكن على مستوى الجمهورية، و16 مقيم داخلي تحت إشراف رئيس فرق تقييم معتمد من جائزة مصر للتميز الحكومي. وتأهل 5 مكاتب للتنافس على المراكز الثلاثة الأولى بالجائزة الوطنية في دورتها القادمة 2026.

الهيئة القومية للبريد المصري (النسخة الثالثة): كما شهد 2025 مشاركة 863 مكتب بريد مميكن، 50 منطقة توزيع و38 منطقة بريدية، بمشاركة 20 مقيم داخلي معتمد تحت إشراف 3 رؤساء فرق ولجان جودة من جائزة مصر للتميز الحكومي. وتأهل 10 مكاتب بريد مميكنة للتنافس على المراكز الثلاثة الأولى بالجائزة الوطنية في دورتها القادمة 2026.

المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين على مستوى الجمهورية (النسخة الثانية): شارك في 2025 عدد 258 مركز تكنولوجي لخدمة المواطنين على مستوى الجمهورية وتأهل 155 مركز للتقييم، بمشاركة 8 مقيمين معتمدين ورئيس فريق تقييم من جائزة مصر للتميز الحكومي. وتأهل 10 مراكز تكنولوجية مميكنة للتنافس على المراكز الثلاثة الأولى بالجائزة الوطنية في دورتها القادمة 2026.

الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي (النسخة الثانية): شارك 79 مركز خدمة عملاء و19 مركز اتصال/ خط ساخن بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات التابعة على مستوى الجمهورية.

ثانياً: إطلاق فئة جديدة للتميز المؤسسي: “المديريات الصحية” كشراكة بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والصحة والسكان:

شهد أكتوبر 2025 مؤتمر إطلاق فئة "المديريات الصحية" ضمن فئات التميز المؤسسي في إطار الشراكة بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والصحة والسكان. لذا تم إعداد وتحديث دليل جائزة التميز في تقديم الخدمات الحكومية، بما يضمن مواءمته مع استحداث فئة المديريات الصحية، وتضمينه المعايير والمؤشرات التي تعكس خصوصية هذا القطاع وأولوياته.

ثالثاً: مشاركة جمهورية مصر العربية في جائزة التميز الحكومي العربي في دورتها الرابعة 2025:

شهد 2025 تنفيذ 2 ورشة عمل تفاعلية وافتراضية بالتعاون مع اللجنة المنظمة من الجانب الإماراتي بمشاركة أكثر من 200 مرشح، ووصل عدد طلبات الترشح إلى 336 طلب ترشح موزعين على 16 فئة مؤسسية وفردية ضمن أكثر من 6000 طلب ترشح من 21 دولة عربية، وتأهل عدد 31 طلب للمرحلة النهائية من التقييم.

وحصدت مصر 5 جوائز هي جائزة أفضل محافظ عربي للدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، وجائزة أفضل مبادرة عربية لتنمية المجتمع لمشروع الأسمرات بالقاهرة، وجائزة أفضل مبادرة عربية لتطوير العمل الحكومي لمشروع البنية المعلوماتية للمنظومة المتكاملة للتطعيمات في مصر، وزارة الصحة والسكان، وجائزة أفضل مبادرة عربية لتطوير البنية التحتية لمشروع تنمية جنوب الوادي بتوشكى، قطاع التوسع الأفقي والمشروعات بوزارة الموارد المائية والري، وجائزة أفضل موظفة حكومية عربية للدكتورة/ لمياء مصطفى، رئيس قطاع المعامل والجودة - شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالإسكندرية وهي ضمن المرشحين للتنافس على المراكز الثلاثة الأولى بفئة القيادة العليا بجائزة مصر للتميز الحكومي في دورتها الرابعة 2024 والمنتظر إعلان نتائجها قريبا.