الأقوى في تاريخ فيفو.. أهم مواصفات هاتف iQOO 15 Ultra قبل إنطلاقه

تطلق شركة iQOO هاتفها الرائد الجديد، iQOO 15 Ultra ، في الرابع من فبراير في الصين ، ويستهدف الهاتف عشاق ألعاب الهاتف المحمول، كما أنه مزود بنظام كاميرا متطور ومكونات عالية الأداء.

مواصفات كاميرا هاتف iQOO 15 Ultra



بحسب إعلان تشويقي جديد نُشر على موقع ويبو، سيأتي هاتف iQOO 15 Ultra مزودًا بكاميرا سوني فائقة الدقة 50 ميجابكسل مع تقريب بصري 3x بتقنية المنظار، بالإضافة إلى نظام تثبيت بصري مُحسّن بمستوى CIPA 4.5.

كما سيعتمد الجهاز على خوارزميات التصوير المتطورة من فيفو، بما في ذلك محرك إعادة البناء البصري NICE 3.0 ومحرك استعادة الصور Magic 2.0، لتحسين التفاصيل ودقة الصورة. وتتوافق هذه التفاصيل الرسمية مع تسريبات سابقة أشارت إلى مجموعة مكونات قوية: نظام كاميرا خلفية ثلاثية بدقة 50 ميجابكسل، بالإضافة إلى مستشعر أمامي بدقة 32 ميجابكسل.

هاتف iQOO 15 Ultra



لضمان الاتصال، يضم الهاتف 29 هوائيًا محيطيًا تُبدّل مسارات الإشارة تلقائيًا بناءً على طريقة إمساك الهاتف. يدعم الهاتف نطاق N79 لشبكات الجيل الخامس، ويتميز بمحرك إشارات الرياضات الإلكترونية المدعوم بالذكاء الاصطناعي 2.0، الذي يُحسّن قوة إشارة الواي فاي عبر الجدران السميكة. كما تُقدّم iQOO شبكة Universe Metro للألعاب، التي تُتيح تجربة ألعاب سلسة عبر الإنترنت حتى في بيئات مترو الأنفاق.

يبلغ قياس الشاشة 6.85 بوصة، وهي مزودة بلوحة LTPO مسطحة بدقة 2K من سامسونج. وتدّعي الشركة أن الهاتف قادر على تشغيل لعبة Honor of Kings بمعدل 144 إطارًا في الثانية مع أعلى الإعدادات ورسومات خرائط محسّنة ولتحسين الأداء الحراري، يستخدم الجهاز نظام تبريد هوائي Ice Dome مزود بمروحة مدمجة.

كما يتضمن الهاتف أزرارًا جانبية تعمل باللمس ، وجيروسكوبًا عالي الدقة، واستجابة لمس سريعة لتجربة لعب تنافسية.

من المتوقع أن يعمل الجهاز بمعالج Snapdragon 8 Elite من الجيل الخامس، مقترنًا بشريحة الألعاب Q3 المصنّعة داخليًا . وقد يوفر ذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 24 جيجابايت وسعة تخزين تصل إلى 1 تيرابايت، بالإضافة إلى ترقية دقة العرض إلى 2K، وتحسين معدل الإطارات إلى 120 إطارًا في الثانية، وتقنية تتبع الأشعة في الوقت الفعلي لتحسين تجربة الألعاب.

بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يضم الجهاز بطارية بسعة 7400 مللي أمبير مع دعم الشحن السلكي واللاسلكي بقدرة 100 واط، ومكبرات صوت ستيريو محورية 1115 مضبوطة بتقنية دولبي أتموس، ونظام لمس متطور ثنائي المحور، ودعم البث المباشر بمعدل 144 إطارًا في الثانية، ومستشعر بصمة بالموجات فوق الصوتية. وسيتوفر بلونين: الأسود والفضي