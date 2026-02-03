قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الدوري السعودي يعيد فتح ملف محمد صلاح بقوة .. واتحاد جدة في الصدارة
دعاء الإفطار للصائمين يوم النصف من شعبان.. اغتنم لحظة الإجابة
وزير الصحة: التزام مصري ثابت بتقديم الرعاية الطبية لمصابي وجرحى غزة
مصرع طبيبة في حادث موتوسيكل بالمنوفية.. صديقة للأسرة: حادث مأساوي أطاح بأسرة كاملة وترك قلوبنا مكسورة
المنظمات الأهلية الفلسطينية: جهود مصرية حثيثة لتخفيف معاناة الفلسطينيين
الكرملين ينفي علمه بوقف الهند شراء النفط الروسي
مهمة إنقاذ تاريخية.. مستشفيات سيناء غرف عمليات لاستقبال جرحى غزة
تحول مفاجئ| تحذير عاجل من طقس الساعات المقبلة.. تفاصيل
العلم نور.. عمره 74 عامًا ونجح في الصف الأول الإعدادي بـ بني سويف
التوك شو: الأرصاد تحذر من تقلبات الطقس.. مفاجأة بعيار 21
ساعة زيادة.. مواعيد عمل مترو الأنفاق في رمضان 2026
هل حسمت الجاهزية البدنية مصير بلعمري أم أن القناعات الفنية كلمة السر في غيابه عن الأهلي؟
الأقوى في تاريخ فيفو.. أهم مواصفات هاتف iQOO 15 Ultra قبل إنطلاقه

لمياء الياسين

تطلق شركة iQOO هاتفها الرائد الجديد، iQOO 15 Ultra ، في الرابع من فبراير في الصين ، ويستهدف الهاتف عشاق ألعاب الهاتف المحمول، كما أنه مزود بنظام كاميرا متطور ومكونات عالية الأداء.

مواصفات كاميرا هاتف  iQOO 15 Ultra
 

بحسب إعلان تشويقي جديد نُشر على موقع ويبو، سيأتي هاتف iQOO 15 Ultra مزودًا بكاميرا سوني فائقة الدقة 50 ميجابكسل مع تقريب بصري 3x بتقنية المنظار، بالإضافة إلى نظام تثبيت بصري مُحسّن بمستوى CIPA 4.5. 

كما سيعتمد الجهاز على خوارزميات التصوير المتطورة من فيفو، بما في ذلك محرك إعادة البناء البصري NICE 3.0 ومحرك استعادة الصور Magic 2.0، لتحسين التفاصيل ودقة الصورة. وتتوافق هذه التفاصيل الرسمية مع تسريبات سابقة أشارت إلى مجموعة مكونات قوية: نظام كاميرا خلفية ثلاثية بدقة 50 ميجابكسل، بالإضافة إلى مستشعر أمامي بدقة 32 ميجابكسل.

هاتف  iQOO 15 Ultra


لضمان الاتصال، يضم الهاتف 29 هوائيًا محيطيًا تُبدّل مسارات الإشارة تلقائيًا بناءً على طريقة إمساك الهاتف. يدعم الهاتف نطاق N79 لشبكات الجيل الخامس، ويتميز بمحرك إشارات الرياضات الإلكترونية المدعوم بالذكاء الاصطناعي 2.0، الذي يُحسّن قوة إشارة الواي فاي عبر الجدران السميكة. كما تُقدّم iQOO شبكة Universe Metro للألعاب، التي تُتيح تجربة ألعاب سلسة عبر الإنترنت حتى في بيئات مترو الأنفاق.

يبلغ قياس الشاشة 6.85 بوصة، وهي مزودة بلوحة LTPO مسطحة بدقة 2K من سامسونج. وتدّعي الشركة أن الهاتف قادر على تشغيل لعبة Honor of Kings بمعدل 144 إطارًا في الثانية مع أعلى الإعدادات ورسومات خرائط محسّنة ولتحسين الأداء الحراري، يستخدم الجهاز نظام تبريد هوائي Ice Dome مزود بمروحة مدمجة. 

كما يتضمن الهاتف أزرارًا جانبية تعمل باللمس ، وجيروسكوبًا عالي الدقة، واستجابة لمس سريعة لتجربة لعب تنافسية.
من المتوقع أن يعمل الجهاز بمعالج Snapdragon 8 Elite من الجيل الخامس، مقترنًا بشريحة الألعاب Q3 المصنّعة داخليًا . وقد يوفر ذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 24 جيجابايت وسعة تخزين تصل إلى 1 تيرابايت، بالإضافة إلى ترقية دقة العرض إلى 2K، وتحسين معدل الإطارات إلى 120 إطارًا في الثانية، وتقنية تتبع الأشعة في الوقت الفعلي لتحسين تجربة الألعاب.

بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يضم الجهاز بطارية بسعة 7400 مللي أمبير مع دعم الشحن السلكي واللاسلكي بقدرة 100 واط، ومكبرات صوت ستيريو محورية 1115 مضبوطة بتقنية دولبي أتموس، ونظام لمس متطور ثنائي المحور، ودعم البث المباشر بمعدل 144 إطارًا في الثانية، ومستشعر بصمة بالموجات فوق الصوتية. وسيتوفر بلونين: الأسود  والفضي 

الحمصاني

الوزراء: 2037 سيكون لدينا منظومة تمكنا من اتباع نفس أساليب التعداد الخاص بالدول المتقدمة

معبر رفح

معبر رفح يستقبل المصابين الفلسطينيين خلال اليوم الثاني لفتح المعبر في الاتجاهين

معرض الكتاب

معرض الكتاب يختتم اليوم فعاليات الدورة الـ57 بمركز مصر للمعارض الدولية

بالصور

قبل رمضان.. اعرف طريقة تحضير البلح باللبن

حملات مكبرة لإعادة الانضباط للشوارع واستعادة المظهر الحضاري بالشرقية

بعد حجب لعبة روبلوكس ..دليلك الذكي لتوجيه طفلك لاستخدام الألعاب الإلكترونية دون خوف

أعراض النقرس لا تبدأ بالألم فقط.. علامات صامتة احذري تجاهلها

التحقيق مع الفنان محمود حجازي

التحقيق مع الفنان محمود حجازى لاتهامه بالتحرش بسيدة داخل أحد فنادق القاهرة

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يضع قانون العالم في 2026؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: قانون بلا روح و عدالة مفقودة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الخامس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نكن أبدًا ولن نكون لاجئين

