مفاجأة عاجلة بشأن سبب إيقاف قيد الزمالك للمرة الثامنة

علم موقع “صدى البلد”، أن إيقاف قيد الزمالك للمرة الثامنة؛ بسبب لاعبه ومهاجم الفريق عدي الدباغ.

وحسبما علم “صدى البلد”، فإن نادي شارلروا البلجيكي تقدم بشكوى رسمية للفيفا؛ بسبب مستحقات صفقة عدي الدباغ البالغة 170 ألف يورو، ما ترتب عليه صدور إيقاف قيد جديد ضد الزمالك، ليصبح الإيقاف الثامن حالياً.

وكان نادي الزمالك لديه 7 قضايا في الاتحاد الدولي وبذلك ترتفع قضايا الزمالك إلى 8 قضايا.

يُذكر أن الزمالك يعاني من أزمة مادية كبيرة مما أدى إلى وجود أزمات خاصة بالمستحقات الخاصة باللاعبين والمدربين السابقين.