الرئاسة الفلسطينية: ادعاءات الاحتلال بشأن قطاع غزة باطلة ولا أساس لها من الصحة
بتخفيضات 30%.. أماكن معارض أهلاً رمضان 2026 بالمحافظات
تحويل الفنان محمود حجازي للاستعلامات الفنية بالعباسية لاستكمال التحقيقات
حجز لـ الحكم.. تأجيل جلسة محاكمة قاتل زميله بالمنشار في الإسماعيلية لـ 24 فبراير الجاري
النقض ترفض الطعن على نتائج انتخابات مجلس النواب بالدائرة الثانية بالمنيا
وزيرا خارجية مصر والسودان يكرمان أطباء القافلة الطبية لدعم القطاع الصحي السوداني
ميمي جمال تكشف لـ«صدى البلد» طقوسها في شهر رمضان.. فيديو
الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية
نحو مصر خالية من السعار.. ضبط وتعقيم 29 كلبًا ضالًا بالغردقة
وزيرة التخطيط تستقبل وفد البنك الدولي لمناقشة مشروعات التنمية والتحول الأخضر في مصر
أحد مصابي غزة من الأراضي المصرية: أشكر الشعب المصري.. وإحنا بنحبه
عبد العاطي لنظيره السوداني نرفض أي محاولات لتقسيم السودان أو المساس بسيادته واستقراره
فن وثقافة

بعد تعرضها لوعكة صحية.. منة فضالي: الشدة بتبين الناس على حقيقتها

منة فضالي
منة فضالي
علا محمد

أثارت الفنانة منة فضالى قلق متابعيها وجمهورها، بعد إعلانها التعرض لأزمة صحية مفاجئة خلال الساعات الماضية، حيث نقلت لأحد المستشفيات الخاصة بمدينة السادس من أكتوبر.

وعلقت منة فضالي علي أزمتها  عبر حسابها الشخصي علي فيسبوك قائلةً :"شكراً لكل الناس اللي جاتلي المستشفى واللي وقفت جنبي من أول يوم.. صحيح الشده بتبين الناس على حقيقتها..".

واضافت :"كنت أول مرة اتعب كده بسبب إهمالي في صحتي، الحمدلله أنا بخير شكراً ليكم".


وكشفت منة فضالى عن مكان المستشفى، عبر حسابها الشخصى بموقع «فيسبوك»، حيث تقع فى مدينة 6 أكتوبر

منة فضالى تعلق على تصريحات يوسف الشريف

وأعربت الفنانة منة فضالى عن دعمها الكامل للفنان يوسف الشريف، مؤكدة أنه يُعد من أبرز الممثلين الموهوبين على الساحة الفنية، والتشكيك فى موهبته أو وصفه بالمحدودية أمر غير دقيق، لا يتماشى مع مسيرته الفنية الحافلة بالأعمال الناجحة التى تركت بصمة واضحة لدى الجمهور.

وعلقت منة خلال استضافتها فى برنامج «Mirror»، الذى يقدمه الإعلامى خالد فرج، على الجدل الذى أُثير حول تصريحات يوسف الشريف بشأن رفضه ملامسة الفنانات خلال مشاركته فى أعماله الفنية، قائلة: «هذا الموقف يعكس قناعة شخصية يجب احترامها، مؤكدة أن من حق أى فنان وضع حدود لا يرغب فى تجاوزها دون أن يكون ذلك محل هجوم أو تشكيك».

وتابعت: «هذه القناعات ليست جديدة على يوسف الشريف، بل معروفة عنه منذ بداياته، كما أن هناك فنانين آخرين يتبنون الموقف نفسه، ما يؤكد أن الأمر لا يرتبط بتقييد الإبداع بقدر ما يعبر عن التزام شخصي».

وفى ردها على الآراء التى تعتبر أن هذا التوجه قد يفرض قيوداً على حرية الإبداع، أكدت أن النجاحات المتتالية التى حققها يوسف الشريف واستمراره فى تقديم أعمال متميزة على مدار سنوات طويلة، خير دليل على أن اختياراته لم تشكل عائقاً أمام مسيرته الفنية أو جماهيريته الواسعة.

وأكدت «فضالي» أن الاختلاف فى الرؤى داخل الوسط الفنى أمر صحى، داعية إلى احترام القناعات الفردية للفنانين، باعتبار أن الفن يتسع لتجارب متعددة ولا يُقاس بنموذج واحد.

الفنانة منة فضالى منة فضالى السادس من أكتوبر فنان يوسف الشريف Mirror أزمة صحية لمنة فضالي

