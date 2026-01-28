"بوسي أيدينا وهنسيبك".. منة فضالي تكشف تفاصيل صادمة عن محاولة اختطافها

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قاد برعونة وصدم سيارة وهرب.. القبض على سائق نقل في الجيزة
رئيس الوزراء يلتقي رئيس "بوينج" الأمريكية لتعزيز وتطوير الشراكة بين البلدين
عبدالسند يمامة يسلّم حكمًا نهائيًا بـ15 مليون جنيه لصالح الوفد
بقيمة 490 جنيها.. ارتفاع سعر الذهب عيار 24 في مصر الآن
برلماني يرفض تغليظ عقوبات الكهرباء: الحل في المعالجة الفنية لا معاقبة المواطن
سبب تسمية كتاب الله بالقرآن.. خالد الجندي: الاسم له معنى عميق لا يعرفه كثيرون
مصريون في النمسا يشيدون بجهود الرئيس السيسي في حماية مصر ودعم السلام
تسبب مضاعفات خطيرة.. احترس هذه علامات اللحمة الفاسدة
حملة موسعة لرفع الإشغالات والتعديات بمدينة كفر سعد
بعد تعرضه لحادث سير.. موقف لاعب توتنهام من مباراة فرانكفورت بـ أبطال أوروبا
الأمم المتحدة: خطة ترامب خطوة أساسية لوقف الحرب في غزة.. والجهود الإنسانية تواجه عراقيل
كشفت الفنانة منة فضالي عن تفاصيل صادمة تتعلق بمحاولة اختطاف تعرّضت لها منذ سنوات، مؤكدة أن الواقعة تركت أثرًا نفسيًا عميقًا بداخلها، ولا تزال تفاصيلها عالقة في ذاكرتها حتى اليوم.

وقالت منة فضالي، أثناء استضافتها في برنامج Mirror، إن الحادثة وقعت بشكل مفاجئ، موضحة أنها لا تعلم حتى الآن ما إذا كان الأشخاص المتورطون “مُحرَّضين عليها” أم لا، لكنها شددت على أن الموقف كان بالغ الصعوبة، ولا تتمنى أن يمر به أي إنسان. وأضافت: «كانت حاجة صعبة جدًا، ومش ممكن تتمسح من ذاكرتي مهما عدّى الزمن».

وأوضحت الفنانة أن الواقعة دفعتها لاحقًا لاتخاذ قرار بتعلّم رياضة الكيك بوكسينج، من أجل الشعور بالأمان والقدرة على الدفاع عن نفسها، مؤكدة أن ما تعرّضت له غيّر الكثير من نظرتها للحياة وللأمان الشخصي.

وكشفت منة تفاصيل أكثر رعبًا عن لحظات الاحتجاز، قائلة إن الخاطفين طلبوا منها أن تُقبّل أيديهم حتى يتركوها، إلا أنهم لم يكونوا يرغبون في الإفراج عنها.

وأضافت: «فجأة لقيتهم جوه العربية، وفيه رشاشات ومسدسات وأسلحة، حسّيت إني في فيلم، وفي لحظة افتكرت إن ده مقلب، لكن لما ضربوني فهمت إن اللي أنا فيه واقع حقيقي».

وأكدت الفنانة أن الحادثة أثّرت عليها نفسيًا بشكل كبير، واستغرقت وقتًا طويلًا حتى تتمكن من التعافي منها، مشيرة إلى أنها لا تزال تشعر بالضيق كلما تذكّرت تفاصيل تلك الليلة.

وفي سياق متصل، نفت منة فضالي بشكل قاطع الشائعات التي ترددت في وقت سابق حول محاولتها الانتحار بإلقاء نفسها من شرفة منزلها، مؤكدة أن هذه الأنباء عارية تمامًا من الصحة. وقالت بحزم: «أموت نفسي عشان مين؟ يولّع الناس، أضحي بنفسي ليه وأنا عارفة إني نسخة واحدة ومش هتتكرر».

واختتمت منة حديثها بالتأكيد على تمسّكها بالحياة وقيمتها، مشددة على أن التجارب القاسية، مهما كانت موجعة، لا يمكن أن تدفعها للتفريط في نفسها أو حياتها.

