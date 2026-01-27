منة فضالي تكشف رأيها في رفض يوسف الشريف ملامسة الفنانات

أعربت الفنانة منة فضالي عن تقديرها الكبير للفنان يوسف الشريف، مؤكدة أنه ممثل موهوب وقدم أعمالًا ناجحة على مدار سنوات طويلة، نافية ما يُثار أحيانًا حول كونه محدود الموهبة.



وعلّقت منة فضالي على الجدل المثار بشأن تصريحات يوسف الشريف المتعلقة برفضه ملامسة الفنانات في أعماله الفنية، مؤكدة أن هذا الأمر يندرج تحت إطار الحرية الشخصية، قائلة إن لكل فنان قناعاته وحدوده التي يضعها لنفسه، ويجب احترامها.



وأضافت أثناء استضافتها في برنامج Mirror الذي يقدمه الإعلامي خالد فرج، أن يوسف الشريف معروف منذ بداية مشواره بهذه القناعات، وليس الوحيد في الوسط الفني الذي يلتزم بهذا النهج، مشددة على أن احترام هذه الاختيارات لا يتعارض مع تقدير الفن أو الإبداع.



وحول الانتقادات التي ترى أن موقف يوسف الشريف قد يحد من حرية الفن والإبداع، أكدت منة فضالي أن الفنان يمتلك الحق الكامل في تحديد الخطوط التي لا يرغب في تجاوزها، موضحة أن استمراره في تقديم أعمال ناجحة على مدار سنوات دليل واضح على أن هذه القناعات لم تكن عائقًا أمام مسيرته الفنية.



واختتمت منة فضالي حديثها بالتأكيد على ضرورة احترام الآراء المختلفة داخل الوسط الفني، معتبرة أن التنوع في الرؤى والاختيارات لا يقلل من قيمة الفن أو الفنان.