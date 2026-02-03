في زيارة رسمية.. أردوغان يصل السعودية

ذكرت وسائل إعلام سعودية بأن رئيس جمهورية تركيا رجب طيب أردوغان، والوفد المرافق له وصل إلى الرياض، اليوم (الثلاثاء).

سأتي ذلك في زيارة رسمية يقوم بها الرئيس التركي أردوغان للمملكة.

وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي، نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، وأمين المنطقة الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف، ووزير التجارة الدكتور ماجد القصبي -الوزير المرافق-، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية تركيا فهد بن أسعد أبو النصر، وسفير جمهورية تركيا لدى المملكة أمر الله أشلر، ومدير شرطة المنطقة المكلّف اللواء منصور بن ناصر العتيبي، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.