هل مازال ملاذا آمانا؟..خبير يكشف توقعات أسعار الذهب الفترة المقبلة
وصول دفعة ثانية من الفلسطينيين العائدين لغزة.. والاحتلال يطلق نيرانه بخانيونس
لحظة وصول الدفعة الثانية من العائدين إلى معبر رفح.. فيديو وصور
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 3 فبراير 2026| فيديو
فضيحة في إسرائيل.. اعتقال مسئولين بتهمة اختلاس تبرعات الحرب على غزة
الذهب يرتفع عالميا بأكثر من 3% لتعوض الخسائر الحادة
خلال الليل.. روسيا تشن هجوما على أوكرانيا بـ 450 مسيرة وأكثر من 60 صاروخا
وزير الزراعة يوجه بتخفيض أسعار البطاطس والبيض بمعرض المتحف الزراعي| تفاصيل
مطالب برفعها 20%.. موعد زيادة المعاشات 2026
ترامب يهدد بمقاضاة تريفور نوح بسبب "نكتة" عن إبستين
وصول الدفعة الثانية من العائدين إلى معبر رفح لإنهاء إجراءات الدخول إلى قطاع غزة
الرئيس التركي أردوغان يبدأ اليوم جولة عربية تشمل السعودية ومصر
توك شو

الرئيس التركي أردوغان يبدأ اليوم جولة عربية تشمل السعودية ومصر

أردوغان
أردوغان
البهى عمرو

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يبدأ اليوم جولة عربية تشمل السعودية ومصر.

أفادت مصادر لشبكة CNN أن كبار مسؤولي الولايات المتحدة وإيران يخططون للقاء في تركيا، الجمعة، في ظل الجهود المبذولة لإعادة إطلاق المفاوضات النووية، وفي الوقت الذي يسارع فيه الحلفاء الإقليميون لإيجاد مخرج دبلوماسي لتجنب أي عمل عسكري أمريكي ضد إيران.

كما يُتوقع حضور وزراء خارجية مصر، وعُمان، وباكستان، وقطر، والسعودية، والإمارات العربية المتحدة. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان اللقاء سيُعقد بشكل مباشر أم غير مباشر. وقد ضغطت الولايات المتحدة على إيران للدخول في مفاوضات مباشرة.


 

ومن المتوقع أن يلتقي المبعوث الأمريكي الخاص، ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر صهر الرئيس دونالد ترامب، مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في إسطنبول، الجمعة، وفقًا لمسؤول أمريكي، ومصدر إقليمي، ومصدر آخر مطلع على الأمر.

و يذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيزور مصر و السعودية يومي الثلاثاء والأربعاء، بحسب تقارير وسائل اعلام عالمية.

و يترأس الرئيسان عبد الفتاح السيسي و رجب طيب أردوغان، الاجتماع الثاني لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين مصر وتركيا، بالإضافة إلى أنه ستتمّ مناقشة ملفات المنطقة والملفات السياسية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن زيارة أردوغان للسعودية  تدور حول صفقة محتملة أو تعاون محتمل، بين أنقرة والرياض، من خلال مشاريع الصناعات الدفاعية.

الرئيس التركي أردوغان السعودية مصر السيسي

