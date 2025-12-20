اللقب الثامن.. أحمد حسن يدعم منتخب مصر قبل أمم أفريقيا بالمغرب

وجّه أحمد حسن، مدير منتخب مصر الثاني، رسالة دعم ومساندة إلى لاعبي المنتخب الوطني الأول، قبل انطلاق منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية، المقرر إقامتها في المغرب.

ويستعد منتخب مصر لخوض مواجهة قوية أمام منتخب زيمبابوي، في افتتاح مشواره بدور المجموعات من البطولة، حيث تقام المباراة يوم الإثنين المقبل في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويقع منتخب مصر ضمن المجموعة الثانية، إلى جانب منتخبات زيمبابوي وأنجولا وجنوب إفريقيا، في مجموعة تبدو متوازنة وقوية المنافسة.

وفي تصريحات تلفزيونية عبر قناة «دي إم سي»، أعرب أحمد حسن عن دعمه الكامل للمنتخب، قائلًا:

"نتمنى كل التوفيق لمنتخب مصر، وكلنا خلف اللاعبين لتحقيق اللقب الثامن في تاريخ الكرة المصرية".

وأضاف أن البطولة لن تكون سهلة، مؤكدًا:"أمم إفريقيا بطولة قوية وصعبة على جميع المنتخبات، ومصر دائمًا من المرشحين للمنافسة، ونتمنى استعادة اللقب الغائب منذ 15 عامًا، في ظل قوة المنتخبات المنافسة وعلى رأسها المغرب التي تعيش أفضل فتراتها الكروية".

وتطرق أحمد حسن في ختام حديثه إلى بطولة كأس العرب، مشيدًا بمستواها التنظيمي، قائلًا:"بطولة كأس العرب انتهت وكانت مميزة للغاية، والتنظيم كان على أعلى مستوى، ولا يقل عن التنظيم الذي شاهدناه خلال كأس العالم 2022".