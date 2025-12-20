قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
غيابات الزمالك أمام حرس الحدود في كأس عاصمة مصر
لا تليق بكرة القدم.. شوبير يعلق على أزمة حلمى طولان ومحمود فايز
ترامب : أحذر الإرهابيين الذين يملكون شرا يدفعهم لمهاجمة الأمريكيين
كأس أمم أفريقيا 2025.. مواعيد مباريات منتخب مصر فى دور المجموعات
سوريا تدعو أمريكا والتحالف الدولي لدعم جهودها في مكافحة الإرهاب
حكاية شهيد الشهامة بحادث انهيار منزل المنيا.. توفى بعد إنقاذه لوالدته وبعض الأطفال | شاهد
أحمد السبكي يعلن عن بدء تصوير فيلم 101مطافي
رد مثلي قيمة الاستهلاك.. ضوابط التصالح الجديدة في مخالفات الكهرباء
حبس وغرامة مليون جنيه لهؤلاء الأشخاص في تعديلات قانون الكهرباء
أخطاء شائعة تدمر فورير الشتاء.. كيف تنظفيه بطريقة صحيحة؟
أعلى سعر دولار اليوم السبت 20-12-2025
تغيير موعد الاحتفال بذكرى الثورة التونسية يلقي تفاعلًا واضحًا بالشارع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

اللقب الثامن.. أحمد حسن يدعم منتخب مصر قبل أمم أفريقيا بالمغرب

أحمد حسن
أحمد حسن
حمزة شعيب

 

وجّه أحمد حسن، مدير منتخب مصر الثاني، رسالة دعم ومساندة إلى لاعبي المنتخب الوطني الأول، قبل انطلاق منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية، المقرر إقامتها في المغرب.

ويستعد منتخب مصر لخوض مواجهة قوية أمام منتخب زيمبابوي، في افتتاح مشواره بدور المجموعات من البطولة، حيث تقام المباراة يوم الإثنين المقبل في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويقع منتخب مصر ضمن المجموعة الثانية، إلى جانب منتخبات زيمبابوي وأنجولا وجنوب إفريقيا، في مجموعة تبدو متوازنة وقوية المنافسة.

وفي تصريحات تلفزيونية عبر قناة «دي إم سي»، أعرب أحمد حسن عن دعمه الكامل للمنتخب، قائلًا:
"نتمنى كل التوفيق لمنتخب مصر، وكلنا خلف اللاعبين لتحقيق اللقب الثامن في تاريخ الكرة المصرية".

وأضاف أن البطولة لن تكون سهلة، مؤكدًا:"أمم إفريقيا بطولة قوية وصعبة على جميع المنتخبات، ومصر دائمًا من المرشحين للمنافسة، ونتمنى استعادة اللقب الغائب منذ 15 عامًا، في ظل قوة المنتخبات المنافسة وعلى رأسها المغرب التي تعيش أفضل فتراتها الكروية".

وتطرق أحمد حسن في ختام حديثه إلى بطولة كأس العرب، مشيدًا بمستواها التنظيمي، قائلًا:"بطولة كأس العرب انتهت وكانت مميزة للغاية، والتنظيم كان على أعلى مستوى، ولا يقل عن التنظيم الذي شاهدناه خلال كأس العالم 2022".

احمد حسن منتخب مصر كأس أمم إفريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

والدة شيماء جمال

كنت بهددهم بس.. القبض على والدة الإعلامية الراحلة شيماء جمال بالطالبية

والدة شيماء جمال السيدة ماجدة الحشاش

إخلاء سبيل والدة شيماء جمال وترحيلها لمطروح.. القصة الكاملة للقبض على ماجدة الحشاش

الأرصاد

الشتاء من بكره .. الأرصاد توجه نصيحة للمواطنين

ياسمين عز

الزم حدودك| رسالة نارية من ياسمين عز لـ محمد صبحي: خليك شريف في خصومتك

مفيدة شيحة

عادل إمام .. طلب عاجل من مفيدة شيحة على الهواء

الشتاء

الانقلاب الشتوي يقترب.. موعد أطول ليل في عام 2025

يزن النعيمات

عين الحسود فيها عود.. لعنة الإصابات تضرب صفقات الأهلي السوبر

سعر الذهب

سعر الذهب في تعاملات مساء اليوم الجمعة 19-12-2025

ترشيحاتنا

جانب من الفاعليات

مركز أمراض العضلات والأعصاب بمستشفى عين شمس يحتفل بمرور عام على إنشاؤه

الدكتور أسامة محروس قبيصي سيد يشارك في المؤتمر الدولي للنسيج المستدام 2025 بالصين

أسامة محروس قبيصي سيد يشارك في المؤتمر الدولي للنسيج المستدام 2025 بالصين

بالمحافظات.. النيابة الإدارية تعلن جدول مواعيد سحب وتقديم الملفات للتقديم لوظيفة معاون نيابة 

بالمحافظات.. النيابة الإدارية تعلن جدول مواعيد سحب وتقديم الملفات للتقديم لوظيفة معاون

بالصور

أخطاء شائعة تدمر فورير الشتاء.. كيف تنظفيه بطريقة صحيحة؟

أخطاء شائعة تدمر فورير الشتاء… تعلمي كيف تنظفيه بطريقة صحيحة
أخطاء شائعة تدمر فورير الشتاء… تعلمي كيف تنظفيه بطريقة صحيحة
أخطاء شائعة تدمر فورير الشتاء… تعلمي كيف تنظفيه بطريقة صحيحة

برج الدلو حظك اليوم السبت 20 ديسمبر 2025.. قدراتك الفكرية تقودك لتجارب ثرية

برج الدلو حظك اليوم السبت 20 ديسمبر 2025..استغلال قدراتك الفكرية سيقودك لتجارب ثرية
برج الدلو حظك اليوم السبت 20 ديسمبر 2025..استغلال قدراتك الفكرية سيقودك لتجارب ثرية
برج الدلو حظك اليوم السبت 20 ديسمبر 2025..استغلال قدراتك الفكرية سيقودك لتجارب ثرية

حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 20 ديسمبر 2025 مهنيا وصحيا وعاطفيا

حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 20 ديسمبر 2025 على الصعيد المهني والصحى والعاطفي
حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 20 ديسمبر 2025 على الصعيد المهني والصحى والعاطفي
حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 20 ديسمبر 2025 على الصعيد المهني والصحى والعاطفي

برج الحمل حظك اليوم السبت 20 ديسمبر 2025.. كن واثقًا من قدراتك

برج الحمل حظك اليوم السبت 20 ديسمبر 2025…كن واثقًا من قدراتك
برج الحمل حظك اليوم السبت 20 ديسمبر 2025…كن واثقًا من قدراتك
برج الحمل حظك اليوم السبت 20 ديسمبر 2025…كن واثقًا من قدراتك

فيديو

حقيقة ارتباط العوضي ويارا السكري

بحبه وبحترمه.. يارا السكري تكشف حقيقة علاقتها بالفنان أحمد العوضي

داليا مصطفى وشريف سلامة

داليا مصطفى ترد على السؤال الصعب هل تعود الى شريف سلامة؟ اعرف التفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

المزيد