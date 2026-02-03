محافظ أسوان يوجه بالتشغيل التجريبي لمشروع محطة المعالجة الثنائية للصرف الصحي

قام اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بإعطاء إشارة البدء للتشغيل التجريبى لمشروع محطة المعالجة الثنائية للصرف الصحى بقرية الرديسية بحرى بمركز إدفو بتكلفة 350 مليون جنيه ، وبطاقة 7.5 ألف م3/يوم .

ويأتى ذلك إستكمالاً لسلسلة الإنجازات المتتالية التى تشهدها القرى المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " ، وضمن إحتفالات المحافظة بعيدها القومى .

وخلال تفقده لمكونات المشروع برفقة اللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ ، والمهندسة فاطمة على نائب رئيس الجهاز التنفيذى لفرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بأسوان ، وزهجر سليمان رئيس المدينة ، ومسئولى الشركة المنفذة، فضلاً عن القيادات التنفيذية والمجتمعية .

حياة كريمة

إستمع الدكتور إسماعيل كمال لشرح تفصيلى عن المشروع الذى يضم محطة رفع فرعية لقرية البحيرة ، ومحطة رفع رئيسية لقرية الفوزة ، فضلاً عن شبكات إنحدار بطول 45 كم ، والمحطة مربوطة على بيارة السيب النهائى لمحطة معالجة الرديسية قبلى بقطر 450 مللى ، وبطول 340 م.ط بما يساهم فى خدمة أكثر من 75 ألف نسمة ، ويحقق نقلة نوعية فى منظومة الصرف الصحى والحفاظ على الصحة العامة والبيئة .

وأشاد محافظ أسوان بالجهود المخلصة التى يبذلها جميع شركاء النجاح من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بقيادة المهندس شريف الشربينى ، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى برئاسة اللواء مهندس أمين شوقى ، والشركة القابضة برئاسة المهندس أحمد جابر، فضلاً عن العاملين بفرع الهيئة والشركات المنفذة .

وأكد المحافظ على أن هذه الجهود المتكاملة أثمرت عن تحقيق إنجازات ملموسة إنعكست إيجابياً على حياة المواطن الأسوانى فى قطاعات العمل المختلفة .