قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
غيابات الزمالك أمام حرس الحدود في كأس عاصمة مصر
لا تليق بكرة القدم.. شوبير يعلق على أزمة حلمى طولان ومحمود فايز
ترامب : أحذر الإرهابيين الذين يملكون شرا يدفعهم لمهاجمة الأمريكيين
كأس أمم أفريقيا 2025.. مواعيد مباريات منتخب مصر فى دور المجموعات
سوريا تدعو أمريكا والتحالف الدولي لدعم جهودها في مكافحة الإرهاب
حكاية شهيد الشهامة بحادث انهيار منزل المنيا.. توفى بعد إنقاذه لوالدته وبعض الأطفال | شاهد
أحمد السبكي يعلن عن بدء تصوير فيلم 101مطافي
رد مثلي قيمة الاستهلاك.. ضوابط التصالح الجديدة في مخالفات الكهرباء
حبس وغرامة مليون جنيه لهؤلاء الأشخاص في تعديلات قانون الكهرباء
أخطاء شائعة تدمر فورير الشتاء.. كيف تنظفيه بطريقة صحيحة؟
أعلى سعر دولار اليوم السبت 20-12-2025
تغيير موعد الاحتفال بذكرى الثورة التونسية يلقي تفاعلًا واضحًا بالشارع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كأس أمم أفريقيا 2025.. مواعيد مباريات منتخب مصر فى دور المجموعات

منتخب مصر
منتخب مصر
رباب الهواري

تعيش جماهير الكرة المصرية حالة من الترقب والحماس مع اقتراب انطلاق منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، التي تستضيفها المملكة المغربية خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري وحتى 18 يناير 2026، وسط مشاركة قوية لأبرز منتخبات القارة السمراء.

يدخل منتخب مصر الأول البطولة بطموحات كبيرة، ساعيًا لاستعادة لقب كأس الأمم الأفريقية الغائب عن خزائن الفراعنة منذ سنوات، في ظل قيادة فنية جديدة يتولاها الكابتن حسام حسن، الذي يطمح لترك بصمته وتحقيق إنجاز قاري يضاف لتاريخه الكبير داخل المستطيل الأخضر.

استعدادات قوية قبل ضربة البداية

أنهى المنتخب المصري استعداداته للبطولة بخوض مباراة ودية قوية أمام منتخب نيجيريا، نجح خلالها الفراعنة في تحقيق الفوز بنتيجة هدفين مقابل هدف، وهو ما منح الجهاز الفني دفعة معنوية كبيرة، إلى جانب الاطمئنان على الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين قبل خوض غمار المنافسات الرسمية.

مواعيد مباريات مصر في دور المجموعات

يخوض منتخب مصر منافسات دور المجموعات وسط تحديات قوية، حيث جاءت مواعيد مبارياته على النحو التالي:

  • مصر × زيمبابوي: الاثنين 22 ديسمبر، في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة.
  • مصر × جنوب أفريقيا: الخميس 26 ديسمبر، في تمام الساعة 5 مساءً بتوقيت القاهرة.
  • مصر × أنجولا: الأحد 29 ديسمبر، في تمام الساعة 6 مساءً بتوقيت القاهرة.

آمال جماهيرية ودعم متواصل للفراعنة

تعقد الجماهير المصرية آمالًا عريضة على المنتخب الوطني لتقديم عروض قوية وتحقيق نتائج إيجابية تعيد الهيبة للكرة المصرية على الساحة الأفريقية، خاصة في ظل امتلاك الفراعنة مزيجًا من الخبرة والشباب، وطموح كبير للعودة إلى منصات التتويج القارية من جديد


 

منتخب مصر اخبار منتخب مصر اخبار الرياضة كأس الأمم الافريقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

والدة شيماء جمال

كنت بهددهم بس.. القبض على والدة الإعلامية الراحلة شيماء جمال بالطالبية

والدة شيماء جمال السيدة ماجدة الحشاش

إخلاء سبيل والدة شيماء جمال وترحيلها لمطروح.. القصة الكاملة للقبض على ماجدة الحشاش

الأرصاد

الشتاء من بكره .. الأرصاد توجه نصيحة للمواطنين

ياسمين عز

الزم حدودك| رسالة نارية من ياسمين عز لـ محمد صبحي: خليك شريف في خصومتك

مفيدة شيحة

عادل إمام .. طلب عاجل من مفيدة شيحة على الهواء

الشتاء

الانقلاب الشتوي يقترب.. موعد أطول ليل في عام 2025

يزن النعيمات

عين الحسود فيها عود.. لعنة الإصابات تضرب صفقات الأهلي السوبر

سعر الذهب

سعر الذهب في تعاملات مساء اليوم الجمعة 19-12-2025

ترشيحاتنا

النائب تامر عبد الحميد

إشادة برلمانية بدور الدولة في التوسع العمراني وخلق فرص العمل

النائب ميشيل الجمل

برلماني: زيارة البرهان للقاهرة رسالة حاسمة.. ومصر رسمت خطوطا حمراء لحماية السودان

مجلس النواب

برلماني: التسهيلات الحكومية الجديدة تعزز ثقة المستثمرين في مصر

بالصور

أخطاء شائعة تدمر فورير الشتاء.. كيف تنظفيه بطريقة صحيحة؟

أخطاء شائعة تدمر فورير الشتاء… تعلمي كيف تنظفيه بطريقة صحيحة
أخطاء شائعة تدمر فورير الشتاء… تعلمي كيف تنظفيه بطريقة صحيحة
أخطاء شائعة تدمر فورير الشتاء… تعلمي كيف تنظفيه بطريقة صحيحة

برج الدلو حظك اليوم السبت 20 ديسمبر 2025.. قدراتك الفكرية تقودك لتجارب ثرية

برج الدلو حظك اليوم السبت 20 ديسمبر 2025..استغلال قدراتك الفكرية سيقودك لتجارب ثرية
برج الدلو حظك اليوم السبت 20 ديسمبر 2025..استغلال قدراتك الفكرية سيقودك لتجارب ثرية
برج الدلو حظك اليوم السبت 20 ديسمبر 2025..استغلال قدراتك الفكرية سيقودك لتجارب ثرية

حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 20 ديسمبر 2025 مهنيا وصحيا وعاطفيا

حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 20 ديسمبر 2025 على الصعيد المهني والصحى والعاطفي
حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 20 ديسمبر 2025 على الصعيد المهني والصحى والعاطفي
حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 20 ديسمبر 2025 على الصعيد المهني والصحى والعاطفي

برج الحمل حظك اليوم السبت 20 ديسمبر 2025.. كن واثقًا من قدراتك

برج الحمل حظك اليوم السبت 20 ديسمبر 2025…كن واثقًا من قدراتك
برج الحمل حظك اليوم السبت 20 ديسمبر 2025…كن واثقًا من قدراتك
برج الحمل حظك اليوم السبت 20 ديسمبر 2025…كن واثقًا من قدراتك

فيديو

حقيقة ارتباط العوضي ويارا السكري

بحبه وبحترمه.. يارا السكري تكشف حقيقة علاقتها بالفنان أحمد العوضي

داليا مصطفى وشريف سلامة

داليا مصطفى ترد على السؤال الصعب هل تعود الى شريف سلامة؟ اعرف التفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

المزيد