كأس أمم أفريقيا 2025.. مواعيد مباريات منتخب مصر فى دور المجموعات

تعيش جماهير الكرة المصرية حالة من الترقب والحماس مع اقتراب انطلاق منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، التي تستضيفها المملكة المغربية خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري وحتى 18 يناير 2026، وسط مشاركة قوية لأبرز منتخبات القارة السمراء.

يدخل منتخب مصر الأول البطولة بطموحات كبيرة، ساعيًا لاستعادة لقب كأس الأمم الأفريقية الغائب عن خزائن الفراعنة منذ سنوات، في ظل قيادة فنية جديدة يتولاها الكابتن حسام حسن، الذي يطمح لترك بصمته وتحقيق إنجاز قاري يضاف لتاريخه الكبير داخل المستطيل الأخضر.

استعدادات قوية قبل ضربة البداية

أنهى المنتخب المصري استعداداته للبطولة بخوض مباراة ودية قوية أمام منتخب نيجيريا، نجح خلالها الفراعنة في تحقيق الفوز بنتيجة هدفين مقابل هدف، وهو ما منح الجهاز الفني دفعة معنوية كبيرة، إلى جانب الاطمئنان على الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين قبل خوض غمار المنافسات الرسمية.

مواعيد مباريات مصر في دور المجموعات

يخوض منتخب مصر منافسات دور المجموعات وسط تحديات قوية، حيث جاءت مواعيد مبارياته على النحو التالي:

مصر × زيمبابوي: الاثنين 22 ديسمبر، في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة.

مصر × جنوب أفريقيا: الخميس 26 ديسمبر، في تمام الساعة 5 مساءً بتوقيت القاهرة.

مصر × أنجولا: الأحد 29 ديسمبر، في تمام الساعة 6 مساءً بتوقيت القاهرة.

آمال جماهيرية ودعم متواصل للفراعنة

تعقد الجماهير المصرية آمالًا عريضة على المنتخب الوطني لتقديم عروض قوية وتحقيق نتائج إيجابية تعيد الهيبة للكرة المصرية على الساحة الأفريقية، خاصة في ظل امتلاك الفراعنة مزيجًا من الخبرة والشباب، وطموح كبير للعودة إلى منصات التتويج القارية من جديد



