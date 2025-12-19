قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ملخص وهدف مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في كأس عاصمة مصر

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزًا مهمًا على حساب سيراميكا كليوباترا، ضمن منافسات بطولة كأس الرابطة المصرية.

وأقيمت المباراة مساء اليوم الجمعة، في تمام الساعة الثامنة، على ملعب المقاولون العرب، وذلك في إطار مواجهات الجولة الثانية من دور المجموعات بالبطولة.

وينافس الأهلي ضمن المجموعة الأولى، التي تضم أندية: سيراميكا كليوباترا، إنبي، فاركو، طلائع الجيش، المقاولون العرب، وغزل المحلة.

نجح النادي الأهلي، في الفوز علي سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس عاصمة مصر.

وأظهرت الدقائق الأخيرة حالة من السيطرة من جانب الأهلي حيث قام اللاعبون بتمرير الكرات لاستهلاك الوقت خلال الدقائق الأخيرة.

كما شهدت الدقائق الأخيرة حالة من الإثارة بعد احتساب حكم المباراة لركلة جزاء بعد لمسة يد على أشرف داري مدافع النادي الأهلي، ولكن تدخل الفار ألغى قرار الحكم. لتنتهي المباراة بفوز الأهلي بهدف نظيف ويرفع المارد الأحمر رصيده لثلاث نقاط بينما يبقي سيراميكا بدون نقاط.

جاء الهدف عن طريق عرضية من الجانب الأيمن أحرزها طاهر برأسية متقنة في شباك سيراميكا كليوباترا في الدقيقة 35 من عمر المباراة.

وكاد محمد شريف أن يحرز الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 45 من عمر المباراة بعد انفراده بحارس سيراميكا ولكن سددها في جسد محمد بسام وارتطمت بالعارضة.

وجاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق طاهر محمد طاهر في الدقيقة 35 من عمر الشوط الأول، ليمنح المارد الأحمر ثلاث نقاط ثمينة في مشواره بالبطولة.

وبهذا الانتصار، رفع الأهلي رصيده إلى 3 نقاط ليحتل المركز الرابع في جدول ترتيب المجموعة، بينما ظل فريق سيراميكا كليوباترا في ذيل الترتيب دون رصيد من النقاط.

ترتيب المجموعة الأولى في كأس الرابطة

1- فاركو – 6 نقاط
2- طلائع الجيش – 3 نقاط
3- إنبي – 3 نقاط
4- الأهلي – 3 نقاط
5- المقاولون العرب – دون نقاط
6- غزل المحلة – دون نقاط
7- سيراميكا كليوباترا – دون نقاط

