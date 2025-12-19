قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدرب تشيلسي يكشف حقيقة خلافة جوارديولا في مانشستر سيتي
أوامر ترامب.. جماهير هذه المنتخبات لن تحضر كأس العالم 2026 بأمريكا
راح يعمل خير قتلوه | نهاية مأساوية لطبيب قنا.. والنقابة العامة تطالب بالقصاص
الكاف يحدد الملاعب المعتمدة لاستضافة المباريات القارية
استبعاد مهاجم منتخب كوت ديفوار من أمم إفريقيا
بتروجت يفوز على الإسماعيلي ببطولة كأس عاصمة مصر
تشكيل الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا في كأس الرابطة
عقوبة تصل للإعدام.. اعتقال 200 شخص في ميانمار بسبب قانون جديد للانتخابات
مصادر تكشف موقف كيروش من قيادة الإدارة الفنية في اتحاد الكرة
بعد زيادة المعاشات.. احسب هتقبض كام في شهر يناير 2026؟
بعد انتشار فيروس الأنفلونزا.. مستشار الرئيس للصحة لطلاب المدارس: ما تخافوش
كان زماني اشتريت مصر.. حسام موافي: درَّست 7000 ساعة مجانًا لمدة 30 سنة
أوامر ترامب.. جماهير هذه المنتخبات لن تحضر كأس العالم 2026 بأمريكا

أحمد أيمن

أعلن البيت الأبيض عن توقيع الرئيس الأمريكي لأمر تنفيذي جديد يقضي بتوسيع نطاق حظر دخول الولايات المتحدة، مما يشمل مجموعة من الدول الإضافية، من بينها دولتان عربيتان. 

يشمل هذا القرار خمس دول جديدة هي: سوريا، وجنوب السودان، وبوركينا فاسو، ومالي، والنيجر، حيث تم فرض قيود شاملة على دخول رعايا هذه الدول.

جدير بالذكر أن جماهير هذه الدول سيتم حرمانها من حضور مباريات كأس العالم 2026 على الأراضي الأمريكية، حيث من المقرر أن تقام النسخة الحالية من كأس العالم في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. 

تفاصيل القرار الأمريكي الجديد

بحسب صحيفة The Times، القرار الجديد يؤكد أيضا استمرار العمل بالإجراءات السابقة التي تم وصفها في المرسوم الصادر في يونيو من العام الماضي، والتي تشمل حظر دخول مواطني 12 دولة. 

وبالإضافة إلى ذلك، تم فرض حظر كامل على حاملي وثائق السفر الصادرة عن السلطة الفلسطينية، ما يعكس تشديد القيود على الدخول إلى الولايات المتحدة.

كما أشار البيان إلى أن لاوس وسيراليون قد شهدتا إضافات جديدة في القيود المفروضة عليهما، حيث كانتا تخضعان سابقًا لإجراءات جزئية.

علاوة على ما سبق، أضاف المرسوم الجديد قيودا جزئية على دخول رعايا 15 دولة، منها موريتانيا ونيجيريا وكوت ديفوار والجابون، ولكن لم يكشف عن تفاصيل إضافية حول طبيعة هذه القيود.

تأثير القرار على كأس العالم 2026

في سياق آخر، يأتي هذا القرار في وقت حاسم حيث تم منع جماهير منتخبات إيران وهايتي والسنغال وكوت ديفوار من دخول الولايات المتحدة لمتابعة مباريات كأس العالم 2026. 

ستُقام البطولة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك بين 11 يونيو و19 يوليو بمشاركة 48 منتخبًا، مما يجعلها المرة الأولى في تاريخ البطولة التي تشمل هذا العدد الكبير من الفرق.

ما سبب قرار البيت الأبيض؟

البيت الأبيض أشار إلى أن هذه القرارات تأتي ضمن إطار تعزيز الأمن القومي وحماية الحدود الأمريكية، كما أكد أن السماح بالدخول سيقتصر فقط على بعثات المنتخبات من لاعبين وأجهزة فنية وإدارية وطبية، وفق استثناءات خاصة.

وتقام بطولة كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، لتكون أول نسخة في تاريخ البطولة تُنظم في ثلاث دول مشتركة، كما تشهد لأول مرة مشاركة 48 منتخبا بدلا من 32.

ومن المقرر أن تنطلق البطولة في 11 يونيو 2026، وتستمر حتى 19 يوليو 2026، وسط توقعات بأن تكون النسخة الأكبر جماهيرياً وإعلامياً في تاريخ المونديال.

