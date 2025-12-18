مونديال المليارات يقترب.. كأس العالم 2026 يكسر الأرقام القياسية بمكافآت مالية غير مسبوقة

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا اعتماد زيادة تاريخية في الجوائز المالية لبطولة كأس العالم 2026، في خطوة تعكس التحول الاقتصادي الأكبر في تاريخ المسابقة الأشهر عالميا، وتمنح المنتخبات المشاركة حوافز مالية غير مسبوقة.

نسخة استثنائية على كل المستويات

تقام بطولة كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك، لتكون أول نسخة في تاريخ البطولة تُنظم في ثلاث دول مشتركة، كما تشهد لأول مرة مشاركة 48 منتخبا بدلا من 32.

ومن المقرر أن تنطلق البطولة في 11 يونيو 2026، وتستمر حتى 19 يوليو 2026، وسط توقعات بأن تكون النسخة الأكبر جماهيرياً وإعلامياً في تاريخ المونديال.

زيادة خيالية في الجوائز المالية

وافق فيفا على تقديم مساهمة مالية قياسية للبطولة بقيمة 727 مليون دولار، بزيادة تقدر بنحو 50% مقارنة بالنسخة السابقة، ما يجعل مونديال 2026 الأغلى في تاريخ كأس العالم.

وقال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، السويسري جياني إنفانتينو، في بيان رسمي:«ستكون كأس العالم 2026 رائدة ليس فقط على مستوى التنظيم، بل أيضاً من حيث المساهمات المالية لمجتمع كرة القدم العالمي».

كيف توزع جوائز كأس العالم 2026؟

ستُخصص الحصة الأكبر من حزمة التمويل، والتي تبلغ 655 مليون دولار، كمكافآت مرتبطة بالأداء الرياضي للمنتخبات الـ48 المشاركة.

وجاء توزيع الجوائز على النحو التالي:

البطل 50 مليون دولار

الوصيف 33 مليون دولار

صاحب المركز الثالث 29 مليون يورو

صاحب المركز الرابع 27 مليون يورو

من المركز الخامس إلى الثامن 19 مليون يورو

من التاسع إلى السادس عشر 15 مليون يورو

مكافآت حتى للمنتخبات المغادرة مبكراً

مع توسع البطولة وزيادة عدد المنتخبات، حرص «فيفا» على ضمان عوائد مالية مجزية حتى للفرق التي تخرج في الأدوار الأولى:

المنتخبات التي تتأهل إلى دور الـ32 وتحتل المراكز من 17 إلى 32 ستحصل على 11 مليون دولار.

المنتخبات التي تودع البطولة من دور المجموعات (16 منتخباً) ستحصل على 9 ملايين دولار لكل منتخب.

إضافة إلى ذلك، سيحصل كل منتخب متأهل إلى النهائيات على 1.5 مليون دولار لتغطية تكاليف الإعداد والتحضير.

مونديال يعيد رسم خريطة كرة القدم

تعكس هذه الزيادة الضخمة في الجوائز المالية رغبة «فيفا» في تعزيز التنافسية وتوسيع قاعدة الاستفادة من عوائد البطولة، خاصة مع دخول أسواق جديدة واستضافة غير مسبوقة في أميركا الشمالية.

ويرى مراقبون أن مكافآت مونديال 2026 قد تُحدث تحولاً جذرياً في استعدادات المنتخبات، وتمنح الاتحادات الوطنية دفعة اقتصادية قوية، لا سيما في الدول النامية كروياً.

قرارات أخرى من مجلس «فيفا»

على هامش الإعلان، أكد مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم أن كأس العالم للأندية للسيدات 2028 ستُقام خلال الفترة من 5 يناير وحتى 30 يناير، في خطوة جديدة لدعم وتطوير كرة القدم النسائية عالمياً.