قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لتحديد المركز الثالث.. تعادل سلبي بين السعودية والإمارات بكأس العرب في الشوط الأول
الفراعنة وحلم اللقب الثامن.. محمد صلاح يطارد الكأس الغائب وحسام حسن يسعى لصناعة التاريخ
بث مباشر.. الوطنية للانتخابات تعلن نتيجة الـ 30 دائرة الملغاة
حريق يلتهم مسجد في الحوامدية دون خسائر بشرية.. صور
التعليم العالي: إطلاق برنامج تدريبي عملي متقدم في جراحات المناظير بمعهد تيودور بلهارس للأبحاث
بتكلفة 400 مليون جنيه ..منال عوض: مشروع مصنع قوص نقلة نوعية في إدارة المخلفات
إصابة 10 من أفراد شرطة الاحتلال في مواجهات مع الحريديم بالقدس.. واعتقال 4 مُشتبهين
مسابك حديثة ومنتجات استراتيجية.. وزير الإنتاج الحربي يتفقد مصنع حلوان للمسبوكات
ليلة استثنائية تنتظر المصريين.. أطول ساعات ظلام في السنة وبداية العد التنازلي للشتاء
نجم الزمالك الأبرز.. قائمة هدافي كأس العرب قبل نهائى المغرب والأردن
تعاون بين صندوق تكريم الشهداء ومصر لتأمينات الحياة لرعاية الأبناء القصر
وفاة أستاذة جامعية بأسيوط في حادث انقلاب سيارة بملوي جنوب المنيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

مونديال المليارات يقترب.. كأس العالم 2026 يكسر الأرقام القياسية بمكافآت مالية غير مسبوقة

كأس العالم
كأس العالم
أمينة الدسوقي

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا اعتماد زيادة تاريخية في الجوائز المالية لبطولة كأس العالم 2026، في خطوة تعكس التحول الاقتصادي الأكبر في تاريخ المسابقة الأشهر عالميا، وتمنح المنتخبات المشاركة حوافز مالية غير مسبوقة.

نسخة استثنائية على كل المستويات

تقام بطولة كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك، لتكون أول نسخة في تاريخ البطولة تُنظم في ثلاث دول مشتركة، كما تشهد لأول مرة مشاركة 48 منتخبا بدلا من 32.

ومن المقرر أن تنطلق البطولة في 11 يونيو 2026، وتستمر حتى 19 يوليو 2026، وسط توقعات بأن تكون النسخة الأكبر جماهيرياً وإعلامياً في تاريخ المونديال.

زيادة خيالية في الجوائز المالية

وافق فيفا على تقديم مساهمة مالية قياسية للبطولة بقيمة 727 مليون دولار، بزيادة تقدر بنحو 50% مقارنة بالنسخة السابقة، ما يجعل مونديال 2026 الأغلى في تاريخ كأس العالم.

وقال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، السويسري جياني إنفانتينو، في بيان رسمي:«ستكون كأس العالم 2026 رائدة ليس فقط على مستوى التنظيم، بل أيضاً من حيث المساهمات المالية لمجتمع كرة القدم العالمي».

كيف توزع جوائز كأس العالم 2026؟

ستُخصص الحصة الأكبر من حزمة التمويل، والتي تبلغ 655 مليون دولار، كمكافآت مرتبطة بالأداء الرياضي للمنتخبات الـ48 المشاركة.

وجاء توزيع الجوائز على النحو التالي:

البطل 50 مليون دولار

الوصيف 33 مليون دولار

صاحب المركز الثالث 29 مليون يورو

صاحب المركز الرابع 27 مليون يورو

من المركز الخامس إلى الثامن 19 مليون يورو

من التاسع إلى السادس عشر 15 مليون يورو

مكافآت حتى للمنتخبات المغادرة مبكراً

مع توسع البطولة وزيادة عدد المنتخبات، حرص «فيفا» على ضمان عوائد مالية مجزية حتى للفرق التي تخرج في الأدوار الأولى:

المنتخبات التي تتأهل إلى دور الـ32 وتحتل المراكز من 17 إلى 32 ستحصل على 11 مليون دولار.

المنتخبات التي تودع البطولة من دور المجموعات (16 منتخباً) ستحصل على 9 ملايين دولار لكل منتخب.

إضافة إلى ذلك، سيحصل كل منتخب متأهل إلى النهائيات على 1.5 مليون دولار لتغطية تكاليف الإعداد والتحضير.

مونديال يعيد رسم خريطة كرة القدم

تعكس هذه الزيادة الضخمة في الجوائز المالية رغبة «فيفا» في تعزيز التنافسية وتوسيع قاعدة الاستفادة من عوائد البطولة، خاصة مع دخول أسواق جديدة واستضافة غير مسبوقة في أميركا الشمالية.

ويرى مراقبون أن مكافآت مونديال 2026 قد تُحدث تحولاً جذرياً في استعدادات المنتخبات، وتمنح الاتحادات الوطنية دفعة اقتصادية قوية، لا سيما في الدول النامية كروياً.

قرارات أخرى من مجلس «فيفا»

على هامش الإعلان، أكد مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم أن كأس العالم للأندية للسيدات 2028 ستُقام خلال الفترة من 5 يناير وحتى 30 يناير، في خطوة جديدة لدعم وتطوير كرة القدم النسائية عالمياً.

مونديال المليارات كأس العالم 2026 كأس العالم الاتحاد الدولي لكرة القدم بطولة كأس العالم 2026 جوائز كأس العالم 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

واقعة مسن المترو.. حكم وضع الرجل على الرجل

واقعة مسن المترو.. عالم أزهري يوضح حكم وضع الرجل على الرجل أمام الناس

محمد رمضان

بعد تأييد حبسه سنتين.. محمد رمضان يعتذر لجمهوره ويؤكد: هفضل أحب بلدي للأبد

سقوط امطار

سقوط أمطار.. الأرصاد تكشف حالة طقس الساعات القادمة

أسعار الفراخ اليوم

أسعار الفراخ اليوم الخميس 16 ديسمبر.. كم وصل البانيه والبيض؟

المدارس الرسمية الدولية

رسمياً .. تحويل أرصدة المدارس الرسمية الدولية لإحدى شركات التطوير التعليمي لإدارتها

وزير التربية والتعليم

مدة اجازة نصف العام 2026 في المدارس لطلاب "النقل والإعدادية" |قرارات نهائية

المغرب

مواعيد مباريات اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة

كأس الأمم الأفريقية

7 ملايين دولار للبطل.. صدى البلد يكشف الجوائز المالية لكأس الأمم الإفريقية

ترشيحاتنا

مفتي الجمهورية

مفتي الجمهورية: التصوف الصحيح مسلك أصيل منضبط بالكتاب والسنة ويسهم في ترسيخ القيم الروحية

غلاف مجلة دار الإفتاء

مصر الأولى عربيًّا في الدراسات الإسلامية.. ودار الإفتاء الأكثـر تأثيرًّا 2025

نزوح مستمر فى السودان

مرصد الأزهر: نزوح مستمر فى السودان واحتياجات إنسانية تفوق الموارد المتاحة وثلث الأسر النازحة بلا طعام

بالصور

احذر من حقنة البرد الثلاثية.. فوائد وهمية وأضرار حقيقية على الجسم

الآثار الجانبية لحقنة البرد الثلاثية
الآثار الجانبية لحقنة البرد الثلاثية
الآثار الجانبية لحقنة البرد الثلاثية

تعاون بين صندوق تكريم الشهداء ومصر لتأمينات الحياة لرعاية الأبناء القصر

توقيع عقد الشراكة
توقيع عقد الشراكة
توقيع عقد الشراكة

أمين مستقبل وطن الشرقية يُدلي بصوته في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب

امين حزب مستقبل وطن الشرقية
امين حزب مستقبل وطن الشرقية
امين حزب مستقبل وطن الشرقية

كيف نتخلص من الانتفاخ بعد الأكل؟.. أسباب وحلول طبيعية لتحسين الهضم

طرق طبيعية للتخلص من الانتفاخات بعد الأكل
طرق طبيعية للتخلص من الانتفاخات بعد الأكل
طرق طبيعية للتخلص من الانتفاخات بعد الأكل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

المزيد