منتخب مصر لسلاح سيف المبارزة يتوج بذهبية بطولة كأس العالم للشباب

توج منتخب مصر لسلاح سيف المبارزة بالميدالية الذهبية في بطولة كأس العالم للشباب المقامة في أوزبكستان.

حقق منتخب مصر الفوز على منتخب أوزبكستان صاحب الأرض بنتيجة 45-42 في الدور نصف النهائي قبل أن يتفوق في المباراة النهائية على منتخب اليونان بنتيجة 45-39 ويتوج بالذهب.

ومثل المنتخب الوطني كل من، يوسف شامل – إسلام أسامة – فؤاد غريب – حمزة باسم تحت قيادة المدير الفني سامح مجدي.

وحقق أحمد هشام لاعب منتخب مصر لسلاح السيف مؤخرا، الميدالية البرونزية ببطولة الجائزة الكبرى في فرنسا خلال الفترة من 4 وحتى 6 ديسمبر الجاري.

بينما توج إسلام أسامة لاعب المنتخب الوطني للسلاح بالميدالية البرونزية ببطولة كأس العالم لسلاح سيف المبارزة للناشئين المقامة في أوزبكستان.