عمرو أديب: نادي الزمالك على أعتاب انهيار إداري.. ورحيل مجلس الإدارة وارد

أكد الإعلامي عمرو أديب، أن أرض نادي الزمالك أصبح ليس لها علاقة بأهلي أو زمالك وبعد بيان النيابة الموقرة أن أرض نادي الزمالك أصبحت ضمن أملاك الدولة.

وقال عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أنه نحن الأن في وضع سيئ والأرض قد ضاعت ونحن قاب قوسين أو أدني من إنهيار إداري بنادي الزمالك، ومن الممكن أن يرحل مجلس الإدارة

وتابع مقدم برنامج “الحكاية”، أنه نحن في حاجة أن يتعاون مجلس إدارة نادي الزمالك مع الجهة الإدارية العليا في الدولة، وهي وزارة الشباب والرياضة

وأشار إلى أن النادي أصدر بيانًا رسميًا يؤكد فيه الرفض التام للأرض البديلة، ويؤكد تمسكه بالأرض الموجودة أصلاً، وبهذا يكون الصراع حول الأرض مستمرًا بين الجهات المعنية والنادي، وسط حالة من عدم اليقين حول القرارات النهائية.