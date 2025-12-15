سدة رئوية ونقلها للعناية المركزة.. نجل جليلة محمود يكشف تفاصيل صادمة عن حالتها الصحية

كشف محمد المصري، نجل الفنانة جليلة محمود، عن تدهور مفاجئ في الحالة الصحية لوالدته، مؤكدًا أنها تعاني من صعوبة شديدة في التنفس بعد إصابتها بـ«سدة رئوية»، استدعت نقلها إلى العناية المركزة.

حساسية على الصدر

وخلال مداخلة هاتفية مؤثرة مع الإعلامية نهال طايل في برنامج «تفاصيل» المذاع على قناة صدى البلد 2، أوضح أن والدته كانت تعاني منذ فترة من حساسية على الصدر تطورت إلى ربو، قبل أن تتفاقم حالتها خلال الأيام الماضية نتيجة إصابتها بفيروس تنفسي انتشر في الجو، ما أثر بشكل كبير على جهازها التنفسي.

وأشار إلى أن الأطباء بمستشفى النزهة شخّصوا الحالة بسدة رئوية، وهي حالة تؤثر على قدرة الرئتين على أداء عمليتي الشهيق والزفير بصورة طبيعية، ما استلزم توفير رعاية طبية مكثفة داخل العناية المركزة، خاصة مع انخفاض مستوى الأكسجين في الدم إلى معدلات مقلقة.

الفحوصات الطبية للفنانة

وأضاف أن الفحوصات الطبية كشفت أيضًا عن تضخم في الغدة الدرقية، يُرجّح أن يكون مرتبطًا بورم يضغط على القصبة الهوائية، وهو ما يزيد من صعوبة التنفس ويضاعف من خطورة الحالة.

مبادرة علاج الفنانين

وأعرب محمد المصري عن حزنه الشديد وقلقه على صحة والدته، موجّهًا نداءً إلى الجمهور للدعاء لها بالشفاء العاجل، كما أعرب عن أمله في إدراجها ضمن مبادرة علاج الفنانين التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، نظرًا لحاجتها إلى تدخل طبي عاجل ورعاية متخصصة.

ووجّه نجل الفنانة الشكر لنقابة الممثلين، وعلى رأسها الدكتور أشرف زكي، تقديرًا لدعمه ومساندته خلال الأزمة، مؤكدًا أن المستشفى تعاملت مع الحالة في توقيت مناسب رغم صعوبة الظروف.

الحالة الصحية لوالدته

واختتم حديثه بالتأكيد على أن الحالة الصحية لوالدته لا تزال بحاجة إلى متابعة دقيقة ومستمرة، معربًا عن أمله في تحسن حالتها وشفائها بفضل الله.