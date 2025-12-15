خالد الغندور: الزمالك ينهي أزمة عدي الدباغ واللاعب يعود للقاهرة

قال الإعلامي خالد الغندور إن نادي الزمالك نجح في إنهاء أزمة اللاعب الفلسطيني عدي الدباغ خلال الساعات الماضية، بعد سلسلة من الاتصالات المكثفة مع اللاعب من أجل احتواء الموقف وحل أزمة المستحقات المالية المتأخرة.

وأضاف الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "شهدت الساعات الماضية صرف جزء من مستحقات عدي الدباغ المالية، وذلك عقب الإنذار الرسمي الذي أرسله اللاعب إلى إدارة النادي بسبب تأخر صرف مستحقاته، وهو ما دفع مسؤولي الزمالك للتحرك سريعًا؛ تفاديًا لتفاقم الأزمة أو الدخول في نزاع قانوني قد يضر بالنادي خلال المرحلة المقبلة".

وواصل الغندور حديثه: "وأكد مسؤولو نادي الزمالك أن اللاعب عاد إلى القاهرة اليوم الأحد؛ تمهيدًا للانتظام في التدريبات الجماعية للفريق الأول لكرة القدم، بعد غيابه خلال الفترة الماضية بسبب مشاركته مع منتخب فلسطين في كأس العرب، على أن يكون جاهزًا فنيًا وبدنيًا للمشاركة مع الفريق في المباريات المقبلة وفق رؤية الجهاز الفني".