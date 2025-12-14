القادسية السعودي يعلن إقالة مدربه رسميا

قرر نادي القادسية السعودي، اليوم الأحد، إقالة ميشيل جونزاليس، المدير الفني للفريق الأول.

وقال النادي في بيان: "توصلنا إلى اتفاق على إنهاء العلاقة مع المدير الفني ميشيل جونزاليس".

وأكد مجلس الإدارة شكره للمدرب وجهازه الفني على احترافيتهم وتفانيهم، مشيرًا إلى أنهم سيظلون جزءًا من عائلة القادسية، مع الاحتفاظ بإنجاز العودة إلى الدوري السعودي والوصول لنهائي كأس الملك.

وأوضح النادي أنه يعمل حاليًا على تعيين مدير فني جديد للفريق، وسيتم الإعلان عن أي مستجدات قريبًا لضمان انتقال سلس للفريق.

