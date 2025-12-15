محافظ أسوان يتابع الأعمال الجارية بمشروع رصف طريق الكورنيش الجديد بنصرالنوبة

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان الأعمال الجارية بمشروع رصف الطريق المؤدى للكورنيش الجديد بقرية أبو هور بمركز نصر النوبة ببلاطات الأنترلوك بواسطة مديرية الطرق بالمحافظة بقيادة المهندس محمد فتحى.

وقال المحافظ أن ذلك بطول 2 كيلو و 100 متر ، وبمتوسط عرض 8 متر ، وبتكلفة تقديرية تصل إلى 20 مليون جنيه ، ومقرر نهوه فى نهاية ديسمبر الجارى ليصبح هذا المشروع الحيوى معبراً للأفواج السياحية المتجهة إلى المزارات الأثرية المواجهة فى الجانب الغربى ، وخاصة منطقة جبال السلسلة الأثرية ، بالإضافة إلى أنه سيصبح متنفساً ترفيهياً لأهالى القرى والمناطق المجاورة.

مشروعات

ويأتى ذلك فى ظل متابعته للجهود الجارية لتنفيذ المشروعات الخدمية بمختلف قطاعات العمل العام.

وأشار الدكتور إسماعيل كمال بأن الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بالتعاون مع شبكات المرافق والتخطيط العمرانى بالمحافظة ( GIS ) قامت بتنفيذ أعمال الرفع المساحى والتصميمات الخاصة بالمشروع ، وتم توفير الإعتمادات المالية الخاصة بها .

وأضاف بأنه تم مراعاة أن يتم تنفيذ الكورنيش بشكل جمالى وحضارى متكامل لخلق متنفس حيوى للأهالى المقيمين بالمنطقة ، وأيضاً للحركة السياحية التى تتوافد عليه مستقبلاً .