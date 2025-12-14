أسوان.. تكثيف الحملات التموينية لضبط الأسعار بالأسواق وتوافر السلع بالمجمعات

شدد الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على مسئولى المحليات ومديرية التموين لتكثيف المرور الميدانى لتفقد المنافذ والمعارض الدائمة للتأكيد على الإلتزام بعرض كافة المنتجات والسلع الغذائية والإستراتيجية للمواطنين بالأسعار المخفضة ، مكلفاً مدير التموين بسرعة إعداد وتجهيز خطة شاملة لمراجعة موقف إنتاج إسطوانات الغاز وحصر أعدادها ونسب توزيعها وذلك لمنع حدوث أى أزمات طارئة والإطمئنان على توفير الكميات الكافية منها لتلبية إحتياجات الأهالى والمواطنين بمختلف المراكز والمدن .

جاء ذلك خلال بحث ومناقشة المحافظ للجهود المبذولة لمديرية التموين بإجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة بحضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، والدكتور لؤى سعد الدين القائم بأعمال رئيس الجامعة ، واللواء ماهر هاشم السكرتير العام ، فضلاً عن القيادات الأمنية والعسكرية والدينية والتنفيذية .

وقد وجه الدكتور إسماعيل كمال على ضرورة مواصلة التنسيق والتعاون بين مديرية التموين وجهاز حماية المستلك والهيئة العامة لسلامة الغذاء ومديريتى الصحة والطب البيطرى وشرطة مباحث التموين والوحدات المحلية وغيرها من الجهات المعنية من أجل تشكيل لجان وشن حملات مشتركة مكثفة لتشديد الرقابة علي الأسواق والمخازن وضبط الأسعار ورصد حركة تداول السلع الغذائية ومجابهة أى حالات للإحتكار والإستغلال .

جهود متنوعة

مع التأكيد على توفير مختلف السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة وبكميات كافية ، والوقوف علي مدي التزام أصحاب الأنشطة التجارية المختلفة ومديريها بالقوانين والقرارات التموينية الصادرة فى هذا الشأن ، مشدداً على ضرورة تحرير المحاضر اللازمة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ومن جانبه أوضح المهندس محمد أبو الحسن مدير عام مديرية التموين بأنه تنفيذاً لتوجيهات محافظ أسوان خلال جولته التفقدية الأخيرة بأحد المجمعات الإستهلاكية بالإستمرار فى المتابعة الميدانية للمجمعات والمرور الدورى عليها ، وضرورة توافر السلع بشكل مستمر بها ، فيتم تكثيف الجهود بالتنسيق مع الجهات المختصة لزيادة المعروضات وضخ المزيد من السلع بالمجمعات وسلاسل الهايبر ماركت لتلبية إحتياجات المواطنين منها على الوجه الأكمل .

ولفت بأنه فيما يتعلق بخطة الجهود المبذولة بالمديرية خلال الثلاثة شهور الماضية فإنها تركزت على خمسة محاور رئيسية شملت تطوير العمل وتعظيم إستغلال الكفاءات ، والرقابة على الأسواق والأنشطة التجارية والمخابز البلدية ، بالإضافة إلى محاور الرقابة علي المواد البترولية وتطوير آليات ضبط الأسعار .

وأشار محمد أبو الحسن إلى أن سلسلة الحملات التموينية التى تم تنظيمها بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية تنفيذاً لتوجيهات محافظ أسوان لتحقيق الرقابة والمتابعة المستمرة لمختلف الأسواق والأنشطة التجارية أسفرت عن تحرير عدد 521 محضراً لمخالفات تشمل عدم الإعلان عن الأسعار، وعدم وجود ترخيص، وتجارة سلع مجهولة المصدر ، بجانب القيام بإغلاق عدد 55 مخبز بلدي مدعم مخالفة ، مع تحرير عدد 894 محضر ضد المخابز البلدية بسبب مخالفات عدم مطابقة مواصفات ونقص وزن وتصرف وتجميع.

وأوضح بأن كمية الأحراز التي تم ضبطها نتيجة مخالفات تموينية خلال الفترة الماضية وصلت إلى 38 طن تشمل كميات مواد منتهية الصلاحية ، وكميات تجميع دقيق بلدى مدعم وسلع تموينية ، وأيضاً غش تجارى وأنه بعد التنسيق مع الشركة بتروجاس تم إعادة تشغيل عدد ١٠ مستودعات بوتجاز بعد إيقافهم وذلك لعدم حدوث أى مشكلات أو إختناقات في سلعة البوتاجاز على مستوى المحافظة ، ويتم بالتوازى تنفيذ خطط الرقابة والتطوير لضمان توفير السلع الأساسية بجودة عالية وأسعار مناسبة، مع تطبيق القوانين بكل حزم تجاه أي مخالفات يتم رصدها .