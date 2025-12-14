قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محافظ القاهرة يجرى جولة مفاجئة أعلى دائرى السلام
اعتماد معهد بحوث الصحة الحيوانية كجهة دولية مانحة لاختبارات الكفاءة المعملية | تفاصيل
«القاهرة الإخبارية» تعرض أول صورة لمنفذ إطلاق النار باحتفالات عيد الحانوكا بسيدني
رحلة عمرة وإعلانات.. تفاصيل زيارة محمد صلاح إلى مدينة جدة
الوكيل: 5 أضعاف نموًا في التجارة البينية و13 مليار دولار استثمارات قطرية قائمة وجديدة في مصر
الزراعيين: الدولة المصرية نجحت في تحقيق 10 مليارات دولار صادرات غذائية
لتفادي الغرامة.. أسرع طريقة لاستخراج بطاقة الرقم القومي
رقم قياسي ورد جميل.. ماذا قدم محمد صلاح في ليلة الوداع المحتمل؟
مقتل 10 أشخاص في إطلاق نار استهدف احتفالا يهوديا بعيد الحانوكا في سيدني
هيمن عبد الله: خطة وطنية لسد فجوة الاستيراد وتعميق الصناعة
"لو مش عايزني ارموني في الزبالة".. أحمد السقا يرد على هجوم الجمهور بعد دعمه لـ محمد صلاح
وكيل الأزهر وأمين البحوث يتفقدان انطلاق المرحلة الثانية من اختبارات الابتعاث العام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أسوان.. تكثيف الحملات التموينية لضبط الأسعار بالأسواق وتوافر السلع بالمجمعات

جهود محافظة أسوان
جهود محافظة أسوان
محمد عبد الفتاح

شدد الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على مسئولى المحليات ومديرية التموين لتكثيف المرور الميدانى لتفقد المنافذ والمعارض الدائمة للتأكيد على الإلتزام بعرض كافة المنتجات والسلع الغذائية والإستراتيجية للمواطنين بالأسعار المخفضة ، مكلفاً مدير التموين بسرعة إعداد وتجهيز خطة شاملة لمراجعة موقف إنتاج إسطوانات الغاز وحصر أعدادها ونسب توزيعها وذلك لمنع حدوث أى أزمات طارئة والإطمئنان على توفير الكميات الكافية منها لتلبية إحتياجات الأهالى والمواطنين بمختلف المراكز والمدن .

جاء ذلك خلال بحث ومناقشة المحافظ للجهود المبذولة لمديرية التموين بإجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة بحضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، والدكتور لؤى سعد الدين القائم بأعمال رئيس الجامعة ، واللواء ماهر هاشم السكرتير العام ، فضلاً عن القيادات الأمنية والعسكرية والدينية والتنفيذية .

وقد وجه الدكتور إسماعيل كمال على ضرورة مواصلة التنسيق والتعاون بين مديرية التموين وجهاز حماية المستلك والهيئة العامة لسلامة الغذاء ومديريتى الصحة والطب البيطرى وشرطة مباحث التموين والوحدات المحلية وغيرها من الجهات المعنية من أجل تشكيل لجان وشن حملات مشتركة مكثفة لتشديد الرقابة علي الأسواق والمخازن وضبط الأسعار ورصد حركة تداول السلع الغذائية ومجابهة أى حالات للإحتكار والإستغلال .

جهود متنوعة 

مع التأكيد على توفير مختلف السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة وبكميات كافية ،  والوقوف علي مدي التزام أصحاب الأنشطة التجارية المختلفة ومديريها بالقوانين والقرارات التموينية الصادرة فى هذا الشأن ، مشدداً على ضرورة تحرير المحاضر اللازمة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ومن جانبه أوضح المهندس محمد أبو الحسن مدير عام مديرية التموين بأنه تنفيذاً لتوجيهات محافظ أسوان خلال جولته التفقدية الأخيرة بأحد المجمعات الإستهلاكية بالإستمرار فى المتابعة الميدانية للمجمعات والمرور الدورى عليها ، وضرورة توافر السلع بشكل مستمر بها ، فيتم تكثيف الجهود بالتنسيق مع الجهات المختصة لزيادة المعروضات وضخ المزيد من السلع بالمجمعات وسلاسل الهايبر ماركت لتلبية إحتياجات المواطنين منها على الوجه الأكمل .

ولفت بأنه فيما يتعلق بخطة الجهود المبذولة بالمديرية خلال الثلاثة شهور الماضية فإنها تركزت على خمسة محاور رئيسية شملت تطوير العمل وتعظيم إستغلال الكفاءات ، والرقابة على الأسواق والأنشطة التجارية والمخابز البلدية ، بالإضافة إلى محاور الرقابة علي المواد البترولية وتطوير آليات ضبط الأسعار .

وأشار محمد أبو الحسن إلى أن سلسلة الحملات التموينية التى تم تنظيمها بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية تنفيذاً لتوجيهات محافظ أسوان لتحقيق الرقابة والمتابعة المستمرة لمختلف الأسواق والأنشطة التجارية أسفرت عن تحرير عدد 521 محضراً لمخالفات تشمل عدم الإعلان عن الأسعار، وعدم وجود ترخيص، وتجارة سلع مجهولة المصدر ، بجانب القيام بإغلاق عدد 55 مخبز بلدي مدعم مخالفة ، مع تحرير عدد 894 محضر ضد المخابز البلدية بسبب مخالفات عدم مطابقة مواصفات ونقص وزن وتصرف وتجميع.

وأوضح بأن كمية الأحراز التي تم ضبطها نتيجة مخالفات تموينية خلال الفترة الماضية وصلت إلى 38 طن تشمل كميات مواد منتهية الصلاحية ، وكميات تجميع دقيق بلدى مدعم وسلع تموينية ، وأيضاً غش تجارى  وأنه بعد التنسيق مع الشركة بتروجاس تم إعادة تشغيل عدد ١٠ مستودعات بوتجاز بعد إيقافهم وذلك لعدم حدوث أى مشكلات أو إختناقات في سلعة البوتاجاز على مستوى المحافظة ، ويتم بالتوازى تنفيذ خطط الرقابة والتطوير لضمان توفير السلع الأساسية بجودة عالية وأسعار مناسبة، مع تطبيق القوانين بكل حزم تجاه أي مخالفات يتم رصدها .

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد السقا

أحمد السقا: زعلان إني جبت لـ محمد صلاح «الشتيمة».. وتعرّضت للإهانة أنا وأسرتي

جليلة محمود وعمرو محمد علي

نجوم الفن بين المستشفى والمنزل | تفاصيل حرجة عن الحالة الصحية لأبرز الفنانين 4 منهم على فراش المرض

عداد الكهرباء

باق أسبوعين ..تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

الطماطم

بسبب السوسة .. تحذير رسمى من أزمة فى محصول الطماطم خلال أسابيع

إخوات آخر زمن.. أشقاء يودعون شقيقتهم مصحة نفسية

إخوات آخر زمن.. أشقاء يودعون شقيقتهم مصحة نفسية.. وأخ يصفع شقيقه المسن بـ«القلم»

«ميراث النار».. حكاية أشقاء أودعوا شقيقتهم مصحة نفسية للاستيلاء على أموالها بالحيرة

ميراث النار .. حكاية إخوات أودعوا شقيقتهم مصحة لنهب أموالها بالحيرة

السقا

قبل كأس الأمم الإفريقية| رسالة نارية من أحمد السقا لمدرب منتخب مصر.. ماذا قال؟

صلاة الفجر

هل يختار الله من يصلي الفجر؟ كن واحدًا منهم بهذا الأمر

ترشيحاتنا

سيارات هاتشباك مستعملة للبيع

منها ريو و 307 .. سيارات هاتشباك مستعملة بـ 500 ألف جنيه

مواصفات هاتف OnePlus 15R

بطارية 7000 مللي أمبير وشاشة مذهلة .. إليك مواصفات هاتف ون بلس 15R

ساعة سامسونج جالاكسي 8

بخصم كبير.. الحق اشتري ساعة Galaxy Watch 8

بالصور

انطلاق فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي كليوباترا 2025.. صور

انطلاق فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي كليوباترا 2025
انطلاق فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي كليوباترا 2025
انطلاق فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي كليوباترا 2025

ضبط 25 ألف لتر سولار مدعم و120 طن أسمدة زراعية غير صالحة ببلبيس

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

نجوم الفن بين المستشفى والمنزل | تفاصيل حرجة عن الحالة الصحية لأبرز الفنانين 4 منهم على فراش المرض

جليلة محمود وعمرو محمد علي
جليلة محمود وعمرو محمد علي
جليلة محمود وعمرو محمد علي

فيديو

افراح النجوم

من ابنة هنيدي لـ دارين حداد.. أفراح النجوم حديث السوشيال ميديا

ازمة نقابة الموسيقيين

بسبب 5 كيلو لحم.. كواليس أزمة نقابة الموسيقين مع الموسيقار عاطف إمام

صلاح في السعودية!

محمد صلاح في جدة.. هل تقترب خطوة الدوري السعودي؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المناظرة الكبري

د. إيمان شاهين

د. إيمان شاهين تكتب: اتيكيت التعامل بين الأزواج في الإسلام

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

المزيد