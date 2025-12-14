محافظ أسوان يُشدد على الإسراع بمعدلات تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية الحالية

شدد محافظ أسوان، الدكتور إسماعيل كمال، على الإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى 2025/2026، مع سرعة تسليم كافة المستخلصات والمستندات الدالة على الصرف والتنفيذ ليتسنى تسوية المبالغ الجارى تمويلها بالمرحلة الثانية قبل منتصف شهر ديسمبر الجارى بما ينعكس بالإيجاب على طلب تمويل المرحلة الثالثة من الخطة فى المواعيد المحددة لها .



جاء هذا خلال ترأس محافظ أسوان، اليوم/الأحد/ للاجتماع الدورى للمجلس التنفيذى بحضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ، والدكتور لؤى سعد الدين القائم بأعمال رئيس الجامعة.



وحرص الدكتور إسماعيل كمال على متابعة الموقف التنفيذى للمشروعات المدرجة بالخطة الحالية ومعدلات الإنجاز والاعتمادات المالية المخصصة لها فى مختلف المراكز والمدن بإجمالى اعتمادات بلغ نحو 790,7 مليون جنيه وبنسبة تنفيذ وصلت إلى 47 % حيث تم تمويلها بنسبة 50% حتى الآن.



وأكد ضرورة مراجعة البرامج الزمنية لتنفيذ المشروعات وإتخاذ الإجراءات التنفيذية حيال المقاولين المتأخرين عن التنفيذ لضمان الإنتهاء منها قبل نهاية شهر مارس القادم ، على أن يتوازى مع هذا سرعة حصر أى معوقات تحول دون تحقيق معدلات التنفيذ المستهدفة فى حينها ليتسنى إتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع الحلول العاجلة لها.