محافظ القاهرة يجرى جولة مفاجئة أعلى دائرى السلام
اعتماد معهد بحوث الصحة الحيوانية كجهة دولية مانحة لاختبارات الكفاءة المعملية | تفاصيل
«القاهرة الإخبارية» تعرض أول صورة لمنفذ إطلاق النار باحتفالات عيد الحانوكا بسيدني
رحلة عمرة وإعلانات.. تفاصيل زيارة محمد صلاح إلى مدينة جدة
الوكيل: 5 أضعاف نموًا في التجارة البينية و13 مليار دولار استثمارات قطرية قائمة وجديدة في مصر
الزراعيين: الدولة المصرية نجحت في تحقيق 10 مليارات دولار صادرات غذائية
لتفادي الغرامة.. أسرع طريقة لاستخراج بطاقة الرقم القومي
رقم قياسي ورد جميل.. ماذا قدم محمد صلاح في ليلة الوداع المحتمل؟
مقتل 10 أشخاص في إطلاق نار استهدف احتفالا يهوديا بعيد الحانوكا في سيدني
هيمن عبد الله: خطة وطنية لسد فجوة الاستيراد وتعميق الصناعة
"لو مش عايزني ارموني في الزبالة".. أحمد السقا يرد على هجوم الجمهور بعد دعمه لـ محمد صلاح
وكيل الأزهر وأمين البحوث يتفقدان انطلاق المرحلة الثانية من اختبارات الابتعاث العام
محافظات

محافظ أسوان يُشدد على الإسراع بمعدلات تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية الحالية

محافظ أسوان
محافظ أسوان
أ ش أ

شدد محافظ أسوان، الدكتور إسماعيل كمال، على الإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى 2025/2026، مع سرعة تسليم كافة المستخلصات والمستندات الدالة على الصرف والتنفيذ ليتسنى تسوية المبالغ الجارى تمويلها بالمرحلة الثانية قبل منتصف شهر ديسمبر الجارى بما ينعكس بالإيجاب على طلب تمويل المرحلة الثالثة من الخطة فى المواعيد المحددة لها .


جاء هذا خلال ترأس محافظ أسوان، اليوم/الأحد/ للاجتماع الدورى للمجلس التنفيذى بحضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ، والدكتور لؤى سعد الدين القائم بأعمال رئيس الجامعة.


وحرص الدكتور إسماعيل كمال على متابعة الموقف التنفيذى للمشروعات المدرجة بالخطة الحالية ومعدلات الإنجاز والاعتمادات المالية المخصصة لها فى مختلف المراكز والمدن بإجمالى اعتمادات بلغ نحو 790,7 مليون جنيه وبنسبة تنفيذ وصلت إلى 47 % حيث تم تمويلها بنسبة 50% حتى الآن. 


وأكد ضرورة مراجعة البرامج الزمنية لتنفيذ المشروعات وإتخاذ الإجراءات التنفيذية حيال المقاولين المتأخرين عن التنفيذ لضمان الإنتهاء منها قبل نهاية شهر مارس القادم ، على أن يتوازى مع هذا سرعة حصر أى معوقات تحول دون تحقيق معدلات التنفيذ المستهدفة فى حينها ليتسنى إتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع الحلول العاجلة لها.

محافظ أسوان الدكتور إسماعيل كمال الإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى

