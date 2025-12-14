علي مهران: إنشاء مركز التجارة الأفريقي في العاصمة الإدارية الجديدة يعزز التكامل الاقتصادي

أعرب النائب علي مهران عضو مجلس الشيوخ عن تقديره البالغ للإعلان عن إنشاء مركز التجارة الأفريقي التابع للبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك) في العاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدًا أن هذا المشروع يشكل خطوة استراتيجية هامة لدعم التكامل الاقتصادي داخل القارة الأفريقية وتوسيع آفاق التجارة البينية بين الدول الأفريقية.

وأضاف مهران في بيان له اليوم أن اختيار العاصمة الإدارية الجديدة موقعًا للمركز يعكس ثقة المؤسسات الإفريقية في المكانة الاقتصادية المتميزة لمصر، ويعزز دورها كـ بوابة للتجارة والاستثمار بين إفريقيا والعالم. وأشار إلى أن المركز سيعمل على توفير خدمات التجارة المتطورة، ومعلومات الأسواق، وبناء القدرات، وتشجيع الابتكار، مما يُسهم في تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة وتطوير العلاقات الاقتصادية القارية.

وأكد النائب أن المشروع يتماشى مع أهداف اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA)، وسيكون له أثر إيجابي في خلق فرص عمل جديدة، وجذب الاستثمارات، وتنشيط حركة التبادل التجاري بين الدول الأعضاء، وهو ما يدعم النمو المستدام والتنمية الشاملة في القارة.

وأكد مهران أن هذا الإنجاز يأتي في سياق الجهود المشتركة بين الدولة المصرية والبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد لتعزيز التعاون الاقتصادي، وتقوية الروابط بين مصر وشركائها في القارة، بما يخدم مصالح الشعوب الأفريقية ويحافظ على مستقبل اقتصادي مزدهر للمنطقة بأكملها.