رئيس البنك الأفريقي يشيد بموقع مركز التجارة الأفريقي داخل العاصمة الإدارية

قال نائب رئيس البنك الأفريقي، إن موقع مركز التجارة الأفريقي داخل العاصمة الإدارية الجديدة سيعمل على تعزيز التعاون مع الجهات الدبلوماسية في مصر، كما أنه سيكون مركزا تجاريا واقتصاديا في أفريقيا.

وأضاف خلال كلمته فعالية الإعلان عن إنشاء مركز التجارة الأفريقي التابع لـ البنك الأفريقي للتصدير والإستيراد، أن المركز سيعطي دفعة كبيرة وسيكون له دور كمركز للأعمال والبيانات التجارية وسيوفر العديد من الخدمات المتنوعة.

واسترسل: الحكومة المصرية ستستمر في تقديم الدعم للمشروع لكي يصل إلى درجة الكفاءة التي نتطلع اليها، مضيفا: الدعم الدائم سيساعدنا في تطوير المركز ليكون الأفضل.