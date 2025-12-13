قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
يضم مركز ثقافيًا.. وضع حجر الأساس لمسجد قضاة مصر بالتجمع
رسوم التحويل على إنستاباي بعد قرار البنك المركزي الأخير بشأن الفائدة
كيلو الفراخ بـ 61 جنيه .. ومفاجأة في أسعار البانيه والبيض | تفاصيل
إنشاء أول مستشفى عالي التخصص في السويس | خدمات علاجية متقدمة
تشكيل تشيلسي أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي
دورية عسكرية أمريكية سورية تتعرض لإطلاق نار في تدمر .. ووقوع إصابات
مصرع تاجر مخدرات فى تبادل إطلاق نار مع قوات الأمن بقنا
الرياضية السعودية: محمد صلاح في جدة هذا الأسبوع
الأول يوتيوب | عمرو مصطفى تريند منصات الاستماع في الوطن العربي
وزير الخارجية: أهمية البدء الفوري في جهود التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة
وزيرة البيئة تبحث فرص تعزيز الاستثمار البيئي داخل المحميات الطبيعية
محمد صلاح على الدكة.. تشكيل ليفربول لمواجهة برايتون بالدوري الإنجليزي
فن وثقافة

قالي اعملي دور شجرة.. هالة صدقي تكشف عن موقف مفاجئ مع كرم مطاوع

سعيد فراج

كشفت الفنانة هالة صدقي، تفاصيل تركها الدراسة بالمعهد العالي للسينما، في بداية مشوارها الفني. 

وقالت هالة صدقي، في تصريح لموقع صدى البلد الإخباري، إن أحد أسباب تركها للمعهد العالي للسينما هو أنها بدأت بدأت مشوارها وحصلت على أدوار تزامنا مع الدراسة بالمعهد، بالإضافة إلى موقف حدث لها مع الفنان كرم مطاوع، الذي كان يُدرس لها في المعهد. 

وقالت هالة صدقي، إن كرم مطاوع، طلب منها ذات مرة أن تجسد دور شجرة، فلم تستطع، ثم بعدها طلب منها تجسيد دور شمس، فلم تستطع أيضا، فشعرت والتعقيد في الدراسة، وعلقت: «مكنتش عارفة أعمل دور شمس ازاي.. هشع يعني وهنا حسيت بالتعقيد في الدراسة وسيبت المعهد وزعلت من أستاذ كرم». 

وأضافت هالة صدقي: «بعدها عرفت إن كرم مطاوع كان عاوزني أعمل مضمون الشجرة والشمس، وبعدها جالي مسلسل اشتغله معاه وكان في مشهد المفروض أقوله فيه بحبك وأنا ما بعرفش اكذب فمعرفتش اصور المشهد وصرخت وقولتله انا ما بحبكش وحكيتله.. لكن بعدها اتصالحنا وفهمت وجهة نظره». 

أعمال هالة صدقي 

من جهة أخرى، تنتظر الفنانة هالة صدقي، عرض فيلم 7 Dogs التي تشارك في بطولته مع الفنان كريم عبد العزيز وأحمد عز.  

فيلم The Seven Dogs من بطولة كل من الفنان كريم عبد العزيز والفنان أحمد عز ومونيكا بيلوتشي بالإضافة الي تارا عماد وسيد رجب وهالة صدقي وناصر القصبي، الفيلم قصة المستشار تركي ال شيخ و وسيناريو وحوار محمد الدباح  واخراج المخرجين  Adel و Belal الذين كان اخر اعمالهما Bad boys 3 ، وقد رصد له  ميزانية بلغا 40 مليون دولار .

أحدث أعمال هالة صدقي 

وكان أحدث أعمال هالة صدقي، هو مشاركتها في مسلسل اش اش، مع الفنانة مي عمر، الذي تم عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي. 

مسلسل إش إش من بطولة، مي عمر، ماجد المصري، خالد الصاوي، شيماء سيف، محمد الشرنوبي، إدوارد، انتصار، ندى موسى، دينا، طارق النهري، هالة صدقي، من تأليف محمد سامي ومهاب طارق، وإخراج محمد سامي.

تدور الأحداث حول “إش إش”، فتاة جميلة وفقيرة، تجد نفسها مجبرة على دخول عالم الرقص، لكنها تتورط في عالم آل الجريتلي، حيث تكتشف أن حياتها المأساوية ما هي إلا امتداد لأسرار عائلية غامضة.

صحة الشرقية
طريقة عمل الزلابية
أسباب الشعور بالنعاس بعد شرب القهوة
الفواكه الغنية بفيتامين C
