قالي اعملي دور شجرة.. هالة صدقي تكشف عن موقف مفاجئ مع كرم مطاوع

كشفت الفنانة هالة صدقي، تفاصيل تركها الدراسة بالمعهد العالي للسينما، في بداية مشوارها الفني.

وقالت هالة صدقي، في تصريح لموقع صدى البلد الإخباري، إن أحد أسباب تركها للمعهد العالي للسينما هو أنها بدأت بدأت مشوارها وحصلت على أدوار تزامنا مع الدراسة بالمعهد، بالإضافة إلى موقف حدث لها مع الفنان كرم مطاوع، الذي كان يُدرس لها في المعهد.

وقالت هالة صدقي، إن كرم مطاوع، طلب منها ذات مرة أن تجسد دور شجرة، فلم تستطع، ثم بعدها طلب منها تجسيد دور شمس، فلم تستطع أيضا، فشعرت والتعقيد في الدراسة، وعلقت: «مكنتش عارفة أعمل دور شمس ازاي.. هشع يعني وهنا حسيت بالتعقيد في الدراسة وسيبت المعهد وزعلت من أستاذ كرم».

وأضافت هالة صدقي: «بعدها عرفت إن كرم مطاوع كان عاوزني أعمل مضمون الشجرة والشمس، وبعدها جالي مسلسل اشتغله معاه وكان في مشهد المفروض أقوله فيه بحبك وأنا ما بعرفش اكذب فمعرفتش اصور المشهد وصرخت وقولتله انا ما بحبكش وحكيتله.. لكن بعدها اتصالحنا وفهمت وجهة نظره».

أعمال هالة صدقي

من جهة أخرى، تنتظر الفنانة هالة صدقي، عرض فيلم 7 Dogs التي تشارك في بطولته مع الفنان كريم عبد العزيز وأحمد عز.

فيلم The Seven Dogs من بطولة كل من الفنان كريم عبد العزيز والفنان أحمد عز ومونيكا بيلوتشي بالإضافة الي تارا عماد وسيد رجب وهالة صدقي وناصر القصبي، الفيلم قصة المستشار تركي ال شيخ و وسيناريو وحوار محمد الدباح واخراج المخرجين Adel و Belal الذين كان اخر اعمالهما Bad boys 3 ، وقد رصد له ميزانية بلغا 40 مليون دولار .

أحدث أعمال هالة صدقي

وكان أحدث أعمال هالة صدقي، هو مشاركتها في مسلسل اش اش، مع الفنانة مي عمر، الذي تم عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي.

مسلسل إش إش من بطولة، مي عمر، ماجد المصري، خالد الصاوي، شيماء سيف، محمد الشرنوبي، إدوارد، انتصار، ندى موسى، دينا، طارق النهري، هالة صدقي، من تأليف محمد سامي ومهاب طارق، وإخراج محمد سامي.

تدور الأحداث حول “إش إش”، فتاة جميلة وفقيرة، تجد نفسها مجبرة على دخول عالم الرقص، لكنها تتورط في عالم آل الجريتلي، حيث تكتشف أن حياتها المأساوية ما هي إلا امتداد لأسرار عائلية غامضة.