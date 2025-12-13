قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نتنياهو: أصدرت تعليمات بإحباط مخططات رائد سعد بعد هجوم ضد قواتنا في غزة
جيش الاحتلال يعلن اغتيال رائد سعد القيادي في حركة حماس
دخول صلاح .. ليفربول يتقدم بهدف على برايتون في الدوري الإنجليزي
بيراميدز يصل إلى استاد أحمد بن علي لمواجهة فلامنجو البرازيلي
الهلال الأحمر يطلق حملة وقاية وحماية .. لشتاء آمن
هؤلاء الأكثر عرضة للإصابة بأمراض المناعة الذاتية
تفاصيل إحالة عامل شرع في خطف طفلة بالإكراه في أوسيم.. خاص
رئيس جهاز القاهرة الجديدة يجتمع بملاك حي الشويفات بالتجمع الخامس
هل تعلمين ما يزيد من ظهور حب الشباب؟ اكتشفي العوامل المؤثرة
قبل ما يفصل | طريقة شحن عداد الكهرباء بالموبايل .. خطوات بسيطة وفورية
اتفرج ببلاش.. قناة مفتوحة لنقل مباراة بيراميدز وفلامنجو اليوم
زيلينسكي: عقوبات أوكرانيا على 700 سفينة تستخدمها روسيا لتمويل الحرب تدخل حيز التنفيذ
تعرف على شروط الكاش باك .. إجراءات تقسيط السيارة بديلة التوك توك مع البنوك

خالد يوسف

مع إطلاق محافظة الجيزة، منظومة إحلال مركبات التوك توك بسيارات حضارية جديدة، أصبح بإمكان السائقين الاستفادة من حزمة متنوعة من برامج التمويل الميسر وتسهيلات تقسيط ميسرة للحصول على السيارة البديلة.

الجيزة تفعل منظومة الاحلال للتيسير على المواطنين

تقدم محافظة الجيزة، مجموعة من الإجراءات والخطوات التي تضمن تفعيل المنظومة الجديدة بسلاسة واستخدام السيارة الجديدة بطريقة رسمية وآمنة، والتسهيل على المواطنين وتخفيف الأعباء المالية عنهم.

يأتي ذلك، تزامنًا مع قرار الحكومة بمنع استيراد التوك توك واستعواضه بـ سيارات، كبديل آمن على الركاب.

 معلومات مهمة عن إجراءات تقسيط السيارة بديلة التوكتوك

ـ أتاحت محافظة الجيزة عدة بدائل للسائقين للانضمام إلى المنظومة الجديدة، منها توفير منظومة رسمية لبيع التوك توك بشكل تجاري وعادل، وإتاحة خيارات متعددة لشراء السيارة الجديدة، سواء بنظام الدفع النقدي أو التقسيط.

ـ أعلنت محافظة الجيزة عن توفير حزمة متنوعة من برامج التمويل الميسر للراغبين في الحصول على المركبات الجديدة.

ـ توفر المحافظة، برامج التمويل بالتعاون مع البنوك الوطنية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وبرنامج "مشروعك"، وعدد من شركات التمويل المتخصصة.

ـ يمكن للراغبين في الاستبدال، إدخال مركبات التوكتوك الخاصة بهم ضمن منظومة الإحلال، والحصول على أعلى قيمة سوقية لها، مع إمكانية سداد فروق الأسعار على أقساط شهرية ميسرة.

 إجراءات الحصول على السيارة البديلة

ـ يتوجه مالك التوكتوك إلى المركز التكنولوجي بالحي الذي يعمل ضمن نطاقه، وتشمل المرحلة الأولى من منظومة الاستبدال أحياء الهرم والعجوزة، إضافة إلى مدن 6 أكتوبر وحدائق أكتوبر.

ـ يقدم مالك التوكتوك طلبًا إلى المركز التكنولوجي يوضح فيه أنه قائد توك توك ويرغب في استبدال مركبته بالسيارة البديلة.

ـ يتحقق الحي من ملكية مقدم الطلب للتوك توك، ثم يبدأ مالك المركبة في السير ببقية الإجراءات، حيث تتم إحالة طلبه إلى الشركة الموردة للسيارة الجديدة لإتمام عملية الشراء، وإلى الإدارة العامة للمرور لاستكمال الإجراءات اللازمة والحصول على التراخيص المطلوبة.

ـ يعود مالك التوك توك إلى الحي لإعداد ملف خاص به وبمركبته، وتحديد خط سيره ونطاق عمله.

ـ يحصل مالك المركبة على خطاب موجه من الحي أو المدينة إلى الشركة الموردة للسيارة، بما يتيح له الاستفادة من الدعم المالي المقدم ضمن المبادرة، والذي يشمل 10 آلاف جنيه "كاش باك"، إضافة إلى 1000 جنيه مساهمة في رسوم استخراج الترخيص.

ـ أكدت المحافظة أن الانضمام لمنظومة إحلال مركبات التوك توك بالسيارة الحضارية الصغيرة اختياري وليس إجباري، إلا في حالة واحدة، وهي مخالفة قائد التوك توك والسير في الشوارع الرئيسية؛ ففي هذه الحالة سيتم التحفظ على التوك توك، ولن يفرج عنه إلا بعد التزام صاحبه بالانضمام لمنظومة الإحلال والاستبدال بالسيارة الحضارية الجديدة.

