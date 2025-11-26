محمد عوض: تسليم أول دفعة من السيارات بديلة التوكتوك لحي الهرم وإمكانية تقسيطها

قال الكاتب الصحفي محمد عوض، إن أزمة التوكتوك الممتدة منذ عام 2005 أصبحت أحد أبرز مظاهر العشوائية داخل عدد من المناطق، الأمر الذي دفع محافظة الجيزة لاتخاذ قرار حاسم باستبداله بسيارات صغيرة منظمة.

وأوضح عوض، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عبيدة أمير والإعلامي أحمد دياب ببرنامج “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد”، أن القرار يمثل خطوة ضرورية للحد من الحوادث والمخالفات المرتبطة بالتوكتوك، إلى جانب دوره في تقليل العشوائيات خاصة بالمناطق الحيوية.

وأضاف أن التطبيق سيبدأ في أحياء الهرم وأكتوبر وحدائق أكتوبر، مع التركيز على تنظيم محيط المتحف المصري الكبير ومنطقة الأهرامات بما يليق بقيمتهما السياحية والحضارية.

السيارات البديلة

وأشار إلى أن الخطة دخلت حيّز التنفيذ بالفعل منذ أمس، الثلاثاء، حيث تم تسليم أول دفعة من السيارات البديلة في حي الهرم، مع إتاحة نظام تقسيط ميسر لشراء المركبات الجديدة.

وبيّن عوض أن هناك طريقتين للحصول على السيارة البديلة: الأولى تسليم التوكتوك وتقدير قيمته ثم دفع فارق السعر نقدًا أو بالتقسيط، والثانية شراء السيارة بالكامل بنظام التقسيط دون تسليم مركبة.

وشدد على أن قيادة هذه السيارات ستكون محظورة على الأطفال تمامًا.



