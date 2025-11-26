قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لقطات من رحلة الأهلي إلى المغرب استعدادا لمواجهة الجيش الملكي.. صور
وزير الرياضة يعلن تفاصيل استضافة مصر لبطولة العالم للكاراتيه بعد غياب 37 عامًا
وزيرة التضامن: منتدى مستشفى أهل مصر حدث علمي غير مسبوق بمصر والشرق الأوسط
انطلاق 89 مدرسة جديدة العام المقبل بشراكة تاريخية مع إيطاليا.. ننشر تفاصيلها وتخصصاتها
وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14.. وتنفيذ رمايات بالذخيرة الحية
الوزير يبحث مع وزيري الصناعة والداخلية والنقل الجزائريين تعزيز التعاون المشترك
البرهان: لا سلام في السودان إلا بتفكيك ميليشيا المتمردين
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 26 نوفمبر 2025
طوال العام.. السفارة الأمريكية بالقاهرة تطلق احتفالات America250
زاد العزة 81.. قافلة جديدة تحمل 10 آلاف طن مساعدات و90.000 قطعة ملابس شتوية لـ غزة
مدبولي: الهيئة العامة للرعاية الصحية قدمت أكثر من 100 مليون خدمة طبية بـ6 محافظات
هل تقدم مجلس إدارة نادي الزمالك بالاستقالة؟.. شوبير يوضح
محمد عوض: تسليم أول دفعة من السيارات بديلة التوكتوك لحي الهرم وإمكانية تقسيطها

قال الكاتب الصحفي محمد عوض، إن أزمة التوكتوك الممتدة منذ عام 2005 أصبحت أحد أبرز مظاهر العشوائية داخل عدد من المناطق، الأمر الذي دفع محافظة الجيزة لاتخاذ قرار حاسم باستبداله بسيارات صغيرة منظمة.

وأوضح عوض، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عبيدة أمير والإعلامي أحمد دياب ببرنامج “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد”، أن القرار يمثل خطوة ضرورية للحد من الحوادث والمخالفات المرتبطة بالتوكتوك، إلى جانب دوره في تقليل العشوائيات خاصة بالمناطق الحيوية.

وأضاف أن التطبيق سيبدأ في أحياء الهرم وأكتوبر وحدائق أكتوبر، مع التركيز على تنظيم محيط المتحف المصري الكبير ومنطقة الأهرامات بما يليق بقيمتهما السياحية والحضارية.

السيارات البديلة

وأشار إلى أن الخطة دخلت حيّز التنفيذ بالفعل منذ أمس، الثلاثاء، حيث تم تسليم أول دفعة من السيارات البديلة في حي الهرم، مع إتاحة نظام تقسيط ميسر لشراء المركبات الجديدة.

وبيّن عوض أن هناك طريقتين للحصول على السيارة البديلة: الأولى تسليم التوكتوك وتقدير قيمته ثم دفع فارق السعر نقدًا أو بالتقسيط، والثانية شراء السيارة بالكامل بنظام التقسيط دون تسليم مركبة.

وشدد على أن قيادة هذه السيارات ستكون محظورة على الأطفال تمامًا.


 

الأسهم الأوروبية ترتفع وسط توقعات بخفض الفائدة الأمريكية

الأسهم الأوروبية ترتفع وسط توقعات بخفض الفائدة الأمريكية

اندلاع حريق ضخم في مجمع سكني بمنطقة "تاي بو" في هونج كونج

اندلاع حريق ضخم في مجمع سكني بمنطقة "تاي بو" في هونج كونج

أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية

أبو الغيط: الإعلام يظل حائط صد في مواجهة الفكر المتشدد والمتطرف

وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14.. وتنفيذ رمايات بالذخيرة الحية

الهجوم على شاطئ معادي وقصف جوي.. وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك ميدوزا 14

سلالة إنفلوانزا جديدة تضرب بقوة.. نجل الدكتور هاني الناظر يوجه تحذيرًا عاجلًا

طريقة عمل سلطة البابا غنوج .. خطوة بخطوة لطبق شهي وصحي

