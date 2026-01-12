قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
استعدوا.. تقلبات جوية سريعة تضرب تلك المناطق خلال الساعات المقبلة
الأرصاد: تحرك الرمال المثارة باتجاه الشرق وتدهور مستوى الرؤية
حسن الخاتمة يهز القلوب.. شاب يفارق الحياة أثناء صلاة الفجر
وزير الدفاع يلتقي وفدا من الاتحاد العربي للرياضة العسكرية
محمد صلاح يشارك الأساطير في إعلان الكرة الجديدة لدوري أبطال أوروبا
تفاصيل مران الأهلي قبل مواجهة طلائع الجيش بكأس عاصمة مصر
رئيس البورصة المصرية: نستعد لقيد شركات كبيرة وطرح أدوات استثمار جديدة في 2026
القادم أسوأ.. الأرصاد تحذر من رياح وأتربة وتقلبات جوية غدا بهذه المناطق
النقل: طفرة غير مسبوقة في منظومة السكك الحديدية وتطوير 364 محطة ضمن رؤية "مصر 2030"
موعد نهاية العاصفة الترابية وتحسن الأجواء
11 صفحة مزيفة.. وزارة النقل: لا يوجد أي حساب يخص الفريق كامل الوزير على فيسبوك
سكك حديد مصر تفتح 7 مسارات رقمية لحجز التذاكر وتوفر دفعا إلكترونيا شاملا
11 صفحة مزيفة.. وزارة النقل: لا يوجد أي حساب يخص الفريق كامل الوزير على فيسبوك

الفريق مهندس كامل الوزير
الفريق مهندس كامل الوزير
حمادة خطاب

اصدرت وزارة النقل، بيانا، نفت فيه وجود أي حساب على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يخص الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل.

حسابات مزيفة للفريق كامل الوزير

وكشف البيان، عن أن الحسابات المنسوبة إلى الفريق كامل الوزير على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” جاءت تحت المسميات التالية:

- KAMEL ELWAZIR الصفحة الرسمية لي الفريق كامل الوزير وزير النقل

   https://www.facebook.com/share/1BxjToeKY7/

 - وزير السعادة – مصر     

 https://www.facebook.com/groups/635497370271278/ 

 - وزير السعادة – مصر

https://www.facebook.com/GeneralKamelAlWazirlovers 

-  صفحة محبي الفريق كامل الوزير

 https://www.facebook.com/profile.php?id=100063471679375 

-  وزير السعادة الفريق كامل الوزير

 https://www.facebook.com/profile.php?id=100063865054716 

 - محبي كامل الوزير

 https://www.facebook.com/groups/439686527183757/ 

-  حملة دعم الفريق كامل الوزير لرئاسة وزراء مصر

 https://www.facebook.com/Monzrko59 

-  انجازات الفريق كامل الوزير

 https://www.facebook.com/profile.php?id=100064016551292 

-  كامل الوزير احسن وزير

 https://www.facebook.com/groups/1805492709627845/ 

-  كامل الوزير رئيس الجمهورية القادم

 https://www.facebook.com/groups/325772788688345/ 

-  صفحة محبى سيادة اللواء أركان حرب / كامل الوزير 

 https://www.facebook.com/profile.php?id=100063484160317 

وأكدت الوزراة، إلى أن الصفات السابقة، لا تخص الفريق كامل الوزير، وأنه لا يوجد له أي حساب رسمي باسمه على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونوه البيان، بأن وزارة النقل غير مسئولة عما ينشر في هذه الحسابات من أخبار، وبأن أي تصريحات أو تعاملات يتم نسبها إلى الوزير على هذه الصفحات التي تدعي أنَّها تخص الفريق مهندس كامل الوزير؛ لم يُصرِّح بها الوزير، وليس له أي علاقة بهذه التعاملات، وأنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة تجاه هذه الصفحات.

وأكّد البيان، أنَّ أخبار وتصريحات الفريق مهندس كامل الوزير، يتمّ نشرها على المنصات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي لوزارتي الصناعة والنقل، وعلى الموقعين الرسميين للوزارتين.

وزارة النقل فيسبوك كامل الوزير

