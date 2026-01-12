11 صفحة مزيفة.. وزارة النقل: لا يوجد أي حساب يخص الفريق كامل الوزير على فيسبوك

اصدرت وزارة النقل، بيانا، نفت فيه وجود أي حساب على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يخص الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل.

حسابات مزيفة للفريق كامل الوزير

وكشف البيان، عن أن الحسابات المنسوبة إلى الفريق كامل الوزير على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” جاءت تحت المسميات التالية:

- KAMEL ELWAZIR الصفحة الرسمية لي الفريق كامل الوزير وزير النقل

https://www.facebook.com/share/1BxjToeKY7/

- وزير السعادة – مصر

https://www.facebook.com/groups/635497370271278/

- وزير السعادة – مصر

https://www.facebook.com/GeneralKamelAlWazirlovers

- صفحة محبي الفريق كامل الوزير

https://www.facebook.com/profile.php?id=100063471679375

- وزير السعادة الفريق كامل الوزير

https://www.facebook.com/profile.php?id=100063865054716

- محبي كامل الوزير

https://www.facebook.com/groups/439686527183757/

- حملة دعم الفريق كامل الوزير لرئاسة وزراء مصر

https://www.facebook.com/Monzrko59

- انجازات الفريق كامل الوزير

https://www.facebook.com/profile.php?id=100064016551292

- كامل الوزير احسن وزير

https://www.facebook.com/groups/1805492709627845/

- كامل الوزير رئيس الجمهورية القادم

https://www.facebook.com/groups/325772788688345/

- صفحة محبى سيادة اللواء أركان حرب / كامل الوزير

https://www.facebook.com/profile.php?id=100063484160317

وأكدت الوزراة، إلى أن الصفات السابقة، لا تخص الفريق كامل الوزير، وأنه لا يوجد له أي حساب رسمي باسمه على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونوه البيان، بأن وزارة النقل غير مسئولة عما ينشر في هذه الحسابات من أخبار، وبأن أي تصريحات أو تعاملات يتم نسبها إلى الوزير على هذه الصفحات التي تدعي أنَّها تخص الفريق مهندس كامل الوزير؛ لم يُصرِّح بها الوزير، وليس له أي علاقة بهذه التعاملات، وأنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة تجاه هذه الصفحات.

وأكّد البيان، أنَّ أخبار وتصريحات الفريق مهندس كامل الوزير، يتمّ نشرها على المنصات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي لوزارتي الصناعة والنقل، وعلى الموقعين الرسميين للوزارتين.