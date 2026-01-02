تذاكر المترو| وزارة النقل تنهي جدل زيادة قيمتها.. وهذه أسعارها الحالية

حسمت وزارة النقل الجدل الذي أُثير خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المنصات الإعلامية بشأن ما تردد عن زيادة سعر تذكرة المترو من فئة 8 جنيهات إلى 10 جنيهات.

الوزارة أكدت في بيانها أن زيادة سعر تذكرة المترو مجرد أنباء عارية تماما من الصحة.

حقيقة زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق

وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي، أنه لم يتم اتخاذ أي قرار يتعلق بزيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق، سواء بشكل جزئي أو كلي، مشددة على أن أسعار التذاكر مستقرة ولم يطرأ عليها أي تعديل.

وأكدت أن أي تغيير في منظومة التسعير يخضع لإجراءات واضحة وخطة معتمدة، ولا يتم إلا بعد موافقة مجلس الوزراء.

وأكدت وزارة النقل عدم وجود أي اتجاه حالي أو مستقبلي لرفع أسعار تذاكر المترو، موضحة أن الفكة متوافرة بكميات كافية في جميع شبابيك بيع التذاكر بكافة خطوط المترو الثلاثة، بالإضافة إلى القطار الكهربائي الخفيف LRT، نافية ما أُشيع حول نقصها أو تأثير ذلك على سعر التذكرة.

وأضاف البيان أن الوزارة، من خلال الهيئة القومية للأنفاق، تحرص على تسهيل حركة المواطنين وتخفيف التكدس خاصة في أوقات الذروة، وذلك عبر توفير وسائل دفع متعددة تشمل الاشتراكات الشهرية والموسمية، وبطاقات المحفظة الإلكترونية، وماكينات بيع التذاكر الآلية TVM، وتذاكر الرحلة الواحدة، فضلًا عن إتاحة الدفع الإلكتروني باستخدام بطاقات الفيزا داخل مكاتب بيع التذاكر والاشتراكات بالخطين الأول والثاني، وكذلك بالقطار الكهربائي الخفيف LRT.

أسعار تذاكر المترو

وكانت بعض الصفحات والمنصات قد تداولت أنباء عن زيادة مزعومة في أسعار تذاكر المترو بسبب عدم توافر الفكة، وهو ما دفع وزارة النقل إلى إصدار هذا البيان لتوضيح الحقيقة ونفي الشائعات، مع التأكيد على انتظام منظومة بيع التذاكر وسهولة وسائل الدفع المتاحة للجمهور.

خريطة بأسعار تذاكر مترو الأنفاق

وفيما يتعلق بأسعار تذاكر مترو الأنفاق المعمول بها حاليا، فهي تتضمن أربع شرائح، تبدأ بـ8 جنيهات للرحلات من محطة واحدة حتى 9 محطات، و10 جنيهات من 10 إلى 16 محطة، و15 جنيهًا من 17 إلى 23 محطة، و20 جنيهًا للرحلات التي تزيد على 23 محطة، مع تثبيت سعر تذكرة ذوي الهمم عند 5 جنيهات فقط لجميع المحطات.