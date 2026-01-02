الأسعار ثابتة والفكة متوفرة.. بيان حاسم من وزارة النقل بشأن أسعار تذاكر المترو

حسمت وزارة النقل الجدل المثار عبر بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن زيادة سعر تذكرة المترو من فئة 8 جنيهات إلى 10 جنيهات.

وفي هذا الشأن نفت وزارة النقل ما تردد عبر بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن زيادة سعر تذكرة المترو من فئة 8 جنيهات إلى 10 جنيهات بدعوى عدم توافر الفكة، مؤكدة أنه لا صحة لهذه الأنباء على الإطلاق.

وأكدت الوزارة، في بيان إعلامي، أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بزيادة سعر تذكرة المترو في أي وقت أو بأي قيمة، مشددة على أن أي تعديل في أسعار التذاكر يخضع لنظام محكم وخطة شاملة، ولا يتم إلا بعد التصديق عليه من مجلس الوزراء.

وأوضحت الوزارة أنه لا يوجد أي اتجاه أو نية لرفع أسعار تذاكر المترو، لافتة إلى أن الفكة متوافرة بكميات كافية بشبابيك بيع التذاكر في جميع خطوط المترو الثلاثة، وكذلك بالقطار الكهربائي الخفيف LRT.

وأضاف البيان أن وزارة النقل، ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق، توفر وسائل دفع متنوعة لتيسير حركة الركاب وتوفير الوقت والجهد، خاصة خلال أوقات الذروة، وتشمل: الاشتراكات الشهرية والموسمية، وبطاقات المحفظة الإلكترونية، وماكينات بيع التذاكر الآلية TVM، وتذاكر الرحلة الواحدة، إلى جانب خدمة الدفع الإلكتروني عبر بطاقات الفيزا بجميع مكاتب صرف التذاكر ومكاتب الاشتراكات بالخطين الأول والثاني، إضافة إلى القطار الكهربائي الخفيف LRT.

وتداولت بعض المنصات خلال الساعات الماضية أنباء عن زيادة مزعومة في سعر تذكرة المترو بسبب نقص الفكة، وهو ما دفع وزارة النقل لإصدار بيان توضيحي لنفي هذه الادعاءات والتأكيد على انتظام منظومة بيع التذاكر والدفع الإلكتروني.