إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
بشرى لأهالي الإسكندرية تخفف الزحام وتخدم الركاب.. مترو وترام جديد

الدكتور طارق جويلي
الدكتور طارق جويلي
عادل نصار

كشف الدكتور طارق جويلي، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، أن مترو الإسكندرية متوقع افتتاحه خلال 2027 لنقل 1.5 مليون راكب يوميًا، موضحًا أن مترو أبو قير سيكون بطول 21 كيلو متر.


وتابع الدكتور طارق جويلي، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن مدة إنشاء وتطوير مترو الإسكندرية 38 شهرًا أي أنه يكون جاهزة في مارس 2027.

ولفت الدكتور طارق جويلي، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، إلى أن طاقة النقل لمترو الأنفاق 2000 راكب، موضحا أن مترو الإسكندرية أكبر حيث يتكون من 9 عربات بينما مترو القاهرة 8 عربات.

وشدد الدكتور طارق جويلي، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، على أن مترو الإسكندرية من المتوقع أن يحل الأزمة المرورية والزحام في عروس البحر المتوسط خاصة في ظل الإقبال الكبير خلال الموسم السياحي.

وأردف الدكتور طارق جويلي، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، أنه سيتم إيقاف الترام الرمل في الأسبوع من فبراير المقبل، وسيتم استبداله بترام بسرعة أعلى وزمن تقاطر أقل ويستوعب نصف مليون راكب يوميًا.

واختتم الدكتور طارق جويلي، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، أن هناك دراسة نقل بديل للترام في مكتب استشاري ومحدد عدد العربات والأتوبيسات لنقل المواطنين في نفس المسار حتى الانتهاء من الترام في مدة 24 شهرًا.
 

القومية للأنفاق مترو الإسكندرية مترو أبو قير

بفاعلية وأمان.. وصفات طبيعية للتخلص من الهالات السوداء تحت العين

وصفات طبيعية تساعد على تقليل الهالات السوداء

بخطوات سهلة.. طريقة عمل الكشك المصري بطعم زمان

طريقة عمل الكشك المصري

علامة غير متوقعة تكشف إصابة طفلك بالتوحد وفرط الحركة.. طريقة المشي

ما علاقة وضعية الجسم عند الأطفال بالتوحد؟

ليست كما يُشاع .. هل تناول البيض يرفع الكوليسترول؟ وأفضل طرق طهيه

هل البيض ضار فعلًا بالصحة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخاخ صحية تهدد مستقبل الأجيال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الثانى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: 2025 عام القرارات الحاسمة في مسار تمكين المرأة المصرية

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: الهدر الغذائي تحدٍ بيئي جديد

