بشرى لأهالي الإسكندرية تخفف الزحام وتخدم الركاب.. مترو وترام جديد

كشف الدكتور طارق جويلي، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، أن مترو الإسكندرية متوقع افتتاحه خلال 2027 لنقل 1.5 مليون راكب يوميًا، موضحًا أن مترو أبو قير سيكون بطول 21 كيلو متر.



وتابع الدكتور طارق جويلي، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن مدة إنشاء وتطوير مترو الإسكندرية 38 شهرًا أي أنه يكون جاهزة في مارس 2027.

ولفت الدكتور طارق جويلي، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، إلى أن طاقة النقل لمترو الأنفاق 2000 راكب، موضحا أن مترو الإسكندرية أكبر حيث يتكون من 9 عربات بينما مترو القاهرة 8 عربات.

وشدد الدكتور طارق جويلي، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، على أن مترو الإسكندرية من المتوقع أن يحل الأزمة المرورية والزحام في عروس البحر المتوسط خاصة في ظل الإقبال الكبير خلال الموسم السياحي.

وأردف الدكتور طارق جويلي، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، أنه سيتم إيقاف الترام الرمل في الأسبوع من فبراير المقبل، وسيتم استبداله بترام بسرعة أعلى وزمن تقاطر أقل ويستوعب نصف مليون راكب يوميًا.

واختتم الدكتور طارق جويلي، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، أن هناك دراسة نقل بديل للترام في مكتب استشاري ومحدد عدد العربات والأتوبيسات لنقل المواطنين في نفس المسار حتى الانتهاء من الترام في مدة 24 شهرًا.

