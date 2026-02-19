قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي: مصر ستستمر في جهودها لتدريب الشرطة الفلسطينية.. ونقدر جهود الرئيس ترامب في منع تهجير الفلسطينيين
أسماء جلال ضيفة الحلقة الأولى من برنامج رامز ليفيل الوحش
رامز ليفيل الوحش.. رامز جلال يعلق على ظهور الفنانة أسماء جلال
قائد قوة الاستقرار الدولية في غزة: مصر والأردن ستدربان الشرطة في القطاع
شعث: نعمل على استعادة الأمن في غزة تحت سلطة واحدة وسلاح واحد
ترامب: مجلس السلام سيتولى الإشراف على الأمم المتحدة
الهلال الأحمر يساند جهود الحماية المدنية والإسعاف في حريق مصنع ملابس أكتوبر
شهيرة تتحفظ على عبارة في برنامج بقناة النهار: حب القرآن مقدم
دعاء الصائم قبل الإفطار.. 6 كلمات تفتح لك أبواب الخيرات.. وهذه أفضل أدعية مستجابة
البتلو بـ415 جنيها.. أسعار اللحوم في أول أيام شهر رمضان الكريم 2026
أشهر حلويات رمضان.. طريقة عمل القطايف بمذاق شهي
تعليق ساخر من ترامب على حضور رئيس الفيفا افتتاح مجلس السلام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

اللجنة العليا للتكليف تصدم خريجي أسنان دفعة 2023.. بيان رسمي

وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار
وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار
الديب أبوعلي

أعلنت نقابة أطباء الأسنان رفضها القاطع لنتائج اجتماع اللجنة العليا للتكليف، الذي عُقد اليوم بحضور الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة، والدكتور حسام عبد الغفار مساعد وزير الصحة والمتحدث الرسمي، والدكتور محمد علاء أمين صندوق النقابة العامة وأمين عام اتحاد المهن الطبية ممثلاً عن أطباء الأسنان، إلى جانب ممثلي نقابات الصيادلة والعلاج الطبيعي والأطباء والتمريض والعلوم الصحية.

وخصص الاجتماع - بحسب بيان لنقابة الأسنان - لمناقشة مستجدات ملف التكليف، حيث أكدت وزارة الصحة قرب إعلان حركة التكليف فور اعتماد الوزير للإحصاءات النهائية، مشيرة إلى أن نسبة الاحتياج تقترب من 40% فقط من إجمالي دفعة 2023، وأن معيار الاختيار سيعتمد على “المجموع” فقط.

من جانبه، أعلن ممثل نقابة أطباء الأسنان اعتراضه الصريح على قصر التكليف على مبدأ الاحتياج، ورفض اعتماد المجموع معياراً وحيداً للاختيار، معتبراً أن ذلك يُخلّ بمبدأ تكافؤ الفرص ويترتب عليه آثار سلبية على الخريجين وعلى الدولة.

وأكد أن النقابة ستتقدم بمخاطبة رسمية إلى وزارة الصحة لعرض أسباب هذا الرفض وتوضيح تداعياته.

وفيما يتعلق بقواعد التظلم وتعديل التكليف، أشار الاجتماع إلى الإبقاء عليها دون تغيير، بحيث يقتصر السماح بالتعديل على حالتين فقط: لمّ الشمل للطبيبة المتزوجة، والحالات المرضية المعتمدة بتقرير من القومسيون الطبي.

وشددت النقابة على استمرارها في متابعة الملف بشكل متواصل، والتزامها بالدفاع عن حقوق أعضائها، مؤكدة أنها ستوافيهم بكافة المستجدات أولاً بأول.

نقابة أطباء الأسنان أطباء الأسنان اللجنة العليا للتكليف وزير الصحة اتحاد المهن الطبية الصيادلة العلاج الطبيعي وزارة الصحة إعلان حركة التكليف حركة التكليف التكليف جديد ملف التكليف تكليف دفعة 2023 دفعة أسنان 2023

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

فاجعة جديدة .. مصرع وفقدان 53 مهاجرًا إثر انقلاب قارب قبالة ليبيا

عبلة كامل

أول تعليق من عبلة كامل بعد تصدرها التريند في إعلان رمضان

ارشيفية

عملوله ميكب وحلقوله شعره.. أسرة فتاة تنتقم من شاب لارتباطه بابنتهم في الجيزة

وزير المالية

وزير المالية: طرح سند المواطن للأفراد عبر مكاتب البريد.. الأحد المقبل

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس .. فيديو

محمد الشناوي

سحور أول يوم رمضان برعاية الشناوي.. رابطة الأندية تفاجئ حارس الأهلي

الأهلي

غياب صفقة الأهلي الجديدة عن لقاء الجونة.. ما السبب؟

عمرو دياب يجمع أبناءه الأربعة

نقصاك القعدة.. عمرو دياب يجمع أبناءه الأربعة لأول مرة في إعلان واحد

ترشيحاتنا

ترامب وملك البحرين

ترامب يمازح ملك البحرين خلال افتتاح مجلس السلام

االخارجية الفلسطينية:

الخارجية الفلسطينية: خطاب "ساعر" في مجلس الأمن تعبير عن إفلاس الاحتلال السياسي والأخلاقي والقانوني

ترامب

ترامب يفتتح الاجتماع الأول لمجلس السلام من أجل غزة

بالصور

اضطراب الحزن المطول.. أسباب عدم تجاوز البعض لوفاة أحبائهم؟

اضطراب الحزن المطوّل
اضطراب الحزن المطوّل
اضطراب الحزن المطوّل

ضع هذا الطعام على الإفطار واحم نفسك من أخطر الأمراض المزمنة والسرطان

الافطار
الافطار
الافطار

هنفطر ايه النهاردة.. بط في الفرن ومحشي باللحمة المفرومة وطاجن تورلي

التورلي
التورلي
التورلي

إزالة 64 حالة تعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

فيديو

صاحبة واقعة المترو

كنت بخاف يمد إيده.. أزمة جديدة في عربات المترو وصاحبة الواقعة ترد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

المزيد