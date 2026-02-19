اللجنة العليا للتكليف تصدم خريجي أسنان دفعة 2023.. بيان رسمي

أعلنت نقابة أطباء الأسنان رفضها القاطع لنتائج اجتماع اللجنة العليا للتكليف، الذي عُقد اليوم بحضور الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة، والدكتور حسام عبد الغفار مساعد وزير الصحة والمتحدث الرسمي، والدكتور محمد علاء أمين صندوق النقابة العامة وأمين عام اتحاد المهن الطبية ممثلاً عن أطباء الأسنان، إلى جانب ممثلي نقابات الصيادلة والعلاج الطبيعي والأطباء والتمريض والعلوم الصحية.

وخصص الاجتماع - بحسب بيان لنقابة الأسنان - لمناقشة مستجدات ملف التكليف، حيث أكدت وزارة الصحة قرب إعلان حركة التكليف فور اعتماد الوزير للإحصاءات النهائية، مشيرة إلى أن نسبة الاحتياج تقترب من 40% فقط من إجمالي دفعة 2023، وأن معيار الاختيار سيعتمد على “المجموع” فقط.

من جانبه، أعلن ممثل نقابة أطباء الأسنان اعتراضه الصريح على قصر التكليف على مبدأ الاحتياج، ورفض اعتماد المجموع معياراً وحيداً للاختيار، معتبراً أن ذلك يُخلّ بمبدأ تكافؤ الفرص ويترتب عليه آثار سلبية على الخريجين وعلى الدولة.

وأكد أن النقابة ستتقدم بمخاطبة رسمية إلى وزارة الصحة لعرض أسباب هذا الرفض وتوضيح تداعياته.

وفيما يتعلق بقواعد التظلم وتعديل التكليف، أشار الاجتماع إلى الإبقاء عليها دون تغيير، بحيث يقتصر السماح بالتعديل على حالتين فقط: لمّ الشمل للطبيبة المتزوجة، والحالات المرضية المعتمدة بتقرير من القومسيون الطبي.

وشددت النقابة على استمرارها في متابعة الملف بشكل متواصل، والتزامها بالدفاع عن حقوق أعضائها، مؤكدة أنها ستوافيهم بكافة المستجدات أولاً بأول.