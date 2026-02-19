محافظ الإسماعيلية يستقبل رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي

استقبل اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله محافظ الإسماعيلية، اللواء أ.ح.م أحمد رمضان رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي لمحافظات القناة؛ وذلك لتقديم التهنئة عقب تأديته اليمين الدستورية وتكليف القيادة السياسية له محافظًا للإسماعيلية.

وخلال اللقاء أكد المحافظ على أهمية استمرار التعاون المشترك في دعم وتطوير خدمات المرافق الحيوية بالمحافظة ومواصلة العمل المكثف في ملفات مياه الشرب والصرف الصحي، باعتبارها من القطاعات الخدمية الأساسية التي تمس الحياة اليومية للمواطنين، مشددًا على ضرورة رفع كفاءة الشبكات، وتسريع تنفيذ مشروعات الإحلال والتجديد، والتوسع في تغطية كافة المناطق المحرومة.

كما أشار إلى حرص المحافظة على التنسيق المستمر مع الشركة لمتابعة نسب التنفيذ ميدانيًا، وضمان تقديم خدمة آمنة ومستدامة تلبي احتياجات المواطنين، وتواكب خطط التنمية والتوسع العمراني بالمحافظة.

من جانبه، أعرب رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي لمحافظات القناة عن تقديره لدعم المحافظة المتواصل، مؤكدًا استمرار العمل وفق خطة زمنية واضحة لتطوير منظومة مياه الشرب والصرف الصحي، وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.