محافظات

بتخفيضات تصل لـ30%.. محافظ كفر الشيخ يتفقد معرض «أهلًا رمضان» | صور

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ
محمود زيدان

 تفقد المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، معرض «أهلًا رمضان» بالسوق الحضرية المطورة بشارع صلاح سالم بمدينة كفرالشيخ، بمشاركة وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في الشركة العامة لتجارة الجملة، وقطاع مطاحن كفرالشيخ، وشركة الدلتا للسكر، والغرفة التجارية بكفرالشيخ، ضمن خطة الدولة لتوفير السلع الغذائية والاستهلاكية بأسعار مخفضة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بدعم المواطنين وتخفيف الأعباء المعيشية عنهم.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، واللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، واللواء دكتور سامح العزب، مدير إدارة المرور، والمحاسب عادل الهابط، وكيل وزارة التموين، وأحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.

شملت جولة محافظ كفر الشيخ تفقد أقسام المعرض وتحدث مع العارضين عن جودة المنتجات وأسعارها، حيث يضم المعرض 44 عارضاً يقدمون مجموعة متكاملة من السلع من بينها اللحوم الطازجة والمجمدة، الأسماك، الخضروات، الفاكهة، الزيوت، السكر، الأرز، الشاي، المكرونة، الدقيق، البقوليات، المنظفات، منتجات العطارة، منتجات الألبان، الجبن، السمن، ياميش رمضان، التمور، والحلويات، إلى جانب مختلف السلع الغذائية والاستهلاكية الخاصة بالشهر الكريم.

حرص محافظ كفرالشيخ على الاستماع لآراء المواطنين، حول مدى توافر السلع وجودتها وأسعار التخفيضات، للتأكد من تحقيق الهدف الأساسي من إقامة المعرض، وهو تلبية احتياجات الأهالي من السلع الأساسية بجودة مناسبة وأسعار مخفضة.

شدد محافظ كفرالشيخ على الالتزام بالأسعار المخفضة المعلنة، والتي تتراوح نسب التخفيض فيها من 10% إلى 30% عن مثيلاتها بالأسواق، مع الالتزام بجودة السلع المعروضة، وتطبيق مواعيد العمل يوميًا من الساعة 10 صباحًا وحتى 8 مساءً لتيسير حصول الأهالي على احتياجاتهم.

كلف محافظ كفر الشيخ الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بالمتابعة المستمرة لسير العمل بجميع معارض «أهلًا رمضان» على مستوى المحافظة، والرقابة الدورية على الأسعار وجودة السلع ونسب التخفيض لضمان استقرار الأسعار واستمرار تقديم الخدمة للمواطنين والرقابة على الأسواق والخدمات.

كفر الشيخ أخبار كفر الشيخ معرض أهلا رمضان

