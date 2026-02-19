قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدبولي: مصر ستستمر في جهودها لتدريب الشرطة الفلسطينية.. ونقدر جهود الرئيس ترامب في منع تهجير الفلسطينيين
أسماء جلال ضيفة الحلقة الأولى من برنامج رامز ليفيل الوحش
رامز ليفيل الوحش.. رامز جلال يعلق على ظهور الفنانة أسماء جلال
قائد قوة الاستقرار الدولية في غزة: مصر والأردن ستدربان الشرطة في القطاع
شعث: نعمل على استعادة الأمن في غزة تحت سلطة واحدة وسلاح واحد
ترامب: مجلس السلام سيتولى الإشراف على الأمم المتحدة
الهلال الأحمر يساند جهود الحماية المدنية والإسعاف في حريق مصنع ملابس أكتوبر
شهيرة تتحفظ على عبارة في برنامج بقناة النهار: حب القرآن مقدم
دعاء الصائم قبل الإفطار.. 6 كلمات تفتح لك أبواب الخيرات.. وهذه أفضل أدعية مستجابة
البتلو بـ415 جنيها.. أسعار اللحوم في أول أيام شهر رمضان الكريم 2026
أشهر حلويات رمضان.. طريقة عمل القطايف بمذاق شهي
تعليق ساخر من ترامب على حضور رئيس الفيفا افتتاح مجلس السلام
محافظات

بالأسماء.. حركة تكليفات جديدة لمديري ووكلاء الإدارات التعليمية بكفر الشيخ

د.علاء جودة وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ
د.علاء جودة وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ
محمود زيدان

اعتمد الدكتور علاء جودة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، حركة تنقلات وتكليفات جديدة لمديري ووكلاء الإدارات التعليمية.

مديرو الإدارات التعليمية 

شملت الحركة تكليف كل من: عبد المعبود داود، مديرًا لإدارة مطوبس التعليمية، وأحمد بسيوني عبيد، مديرًا لإدارة فوة التعليمية، والسيد إسماعيل، مديرًا لإدارة برج البرلس التعليمية، وأمينة الدعدر، مديرًا لإدارة بلطيم التعليمية، وخالد عباس، مديرًا لإدارة الحامول التعليمية، عبد الله البحيري، مديرًا لإدارة سيدي سالم التعليمية، حسن بسيوني، مديرًا لإدارة دسوق التعليمية، حمودة يونس، مديرًا لإدارة بيلا التعليمية، السيد الشافعي، مديرًا لإدارة قلين التعليمية، محمد الزهيري، مديرًا لإدارة الرياض التعليمية، وعاصم فتحي مرسي، مديرًا لإدارة سيدي غازي التعليمية، نجوى حمدي، مديرًا لإدارة غرب كفر الشيخ التعليمية، وياسر البرجي، مديرًا لإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية.

وكلاء الإدارات التعليمية 

وتضمنت الحركة تكليف عطية أبو مندور، وكيلاً لإدارة مطوبس التعليمية، ومحي الدين أبو خشبة، وكيلاً لإدارة فوة التعليمية، وسمير يوسف، وكيلاً لإدارة برج البرلس التعليمية، ماجد أبو المعاطي بدر، وكيلاً لإدارة بلطيم التعليمية، حسام الدين فتحي، وكيلاً لإدارة الحامول التعليمية، فتحي عواد، وكيلاً لإدارة سيدي سالم التعليمية، جميلة جناح، وكيلاً لإدارة دسوق التعليمية، خالد يحيى عبد الله، وكيلاً لإدارة بيلا التعليمية، هناء نويجي، وكيلاً لإدارة قلين التعليمية، مراد راتب، وكيلاً لإدارة الرياض التعليمية، حاتم محمد أبو على، وكيلاً لإدارة سيدي غازي التعليمية، عبد القادر إسماعيل، وكيلاً لإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية.

كفر الشيخ تعليم كفر الشيخ أخبار كفر الشيخ التعليم علاء جودة مديري إدارات التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ

اضطراب الحزن المطول.. أسباب عدم تجاوز البعض لوفاة أحبائهم؟

ضع هذا الطعام على الإفطار واحم نفسك من أخطر الأمراض المزمنة والسرطان

هنفطر ايه النهاردة.. بط في الفرن ومحشي باللحمة المفرومة وطاجن تورلي

إزالة 64 حالة تعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

