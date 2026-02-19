بالأسماء.. حركة تكليفات جديدة لمديري ووكلاء الإدارات التعليمية بكفر الشيخ

اعتمد الدكتور علاء جودة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، حركة تنقلات وتكليفات جديدة لمديري ووكلاء الإدارات التعليمية.

مديرو الإدارات التعليمية

شملت الحركة تكليف كل من: عبد المعبود داود، مديرًا لإدارة مطوبس التعليمية، وأحمد بسيوني عبيد، مديرًا لإدارة فوة التعليمية، والسيد إسماعيل، مديرًا لإدارة برج البرلس التعليمية، وأمينة الدعدر، مديرًا لإدارة بلطيم التعليمية، وخالد عباس، مديرًا لإدارة الحامول التعليمية، عبد الله البحيري، مديرًا لإدارة سيدي سالم التعليمية، حسن بسيوني، مديرًا لإدارة دسوق التعليمية، حمودة يونس، مديرًا لإدارة بيلا التعليمية، السيد الشافعي، مديرًا لإدارة قلين التعليمية، محمد الزهيري، مديرًا لإدارة الرياض التعليمية، وعاصم فتحي مرسي، مديرًا لإدارة سيدي غازي التعليمية، نجوى حمدي، مديرًا لإدارة غرب كفر الشيخ التعليمية، وياسر البرجي، مديرًا لإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية.

وكلاء الإدارات التعليمية

وتضمنت الحركة تكليف عطية أبو مندور، وكيلاً لإدارة مطوبس التعليمية، ومحي الدين أبو خشبة، وكيلاً لإدارة فوة التعليمية، وسمير يوسف، وكيلاً لإدارة برج البرلس التعليمية، ماجد أبو المعاطي بدر، وكيلاً لإدارة بلطيم التعليمية، حسام الدين فتحي، وكيلاً لإدارة الحامول التعليمية، فتحي عواد، وكيلاً لإدارة سيدي سالم التعليمية، جميلة جناح، وكيلاً لإدارة دسوق التعليمية، خالد يحيى عبد الله، وكيلاً لإدارة بيلا التعليمية، هناء نويجي، وكيلاً لإدارة قلين التعليمية، مراد راتب، وكيلاً لإدارة الرياض التعليمية، حاتم محمد أبو على، وكيلاً لإدارة سيدي غازي التعليمية، عبد القادر إسماعيل، وكيلاً لإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية.