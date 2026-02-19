تحرك سريع.. محافظ كفر الشيخ يتفقد إصلاح هبوط «ميدان الـ 47» | صور

تفقد المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ الجديد، اليوم، أعمال إصلاح الهبوط الأرضي بميدان الـ 47، موجهًا بسرعة إنجاز المشروع وفقًا للاشتراطات الهندسية والفنية اللازمة.

رافق محافظ كفر الشيخ خلال جولته التفقدية، الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء دكتور سامح العزب، مدير إدارة المرور، والمهندس أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية.

وأوضح رئيس مدينة كفر الشيخ، أن بدء الأعمال جاء ابتداءً من اليوم، عقب عقد التنسيقات اللازمة مع شركة الكهرباء، وشركة الغاز، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، لمراجعة مسارات المرافق والتأكد من عدم تعارضها مع أعمال الإصلاح، ووضع خطة تنفيذ متكاملة تضمن سرعة الإنجاز وفقًا للاشتراطات الفنية والهندسية.

وأشار رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ إلى أنه تم اتخاذ قرار بغلق الميدان جزئيًا لحين الانتهاء من الأعمال، مع تحديد مسارات مرورية بديلة للحارات لضمان تحقيق السيولة المرورية ومنع التكدسات، بالتنسيق مع إدارة المرور، مع وضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية اللازمة بمحيط الموقع.