مترو الأنفاق على أعتاب نقلة تاريخية.. تطوير شامل وخطوط جديدة تغيّر خريطة النقل

كشف الدكتور طارق جويلي، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، عن حزمة من الخطط والتفاصيل المهمة المتعلقة بتطوير شبكة مترو الأنفاق والقطارات الكهربائية، وذلك خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد تحسنًا كبيرًا في مستوى الخدمة وتحقيق فائض مالي بعد سنوات من الخسائر.

الخط السادس للمترو.. حل جذري لتخفيف الضغط عن الخط الأول

أكد الدكتور طارق جويلي أن إنشاء الخط السادس لمترو الأنفاق يأتي في إطار خطة الدولة لتخفيف الضغط عن الخط الأول (المرج – حلوان)، الذي يستحوذ على النصيب الأكبر من أعداد الركاب، مشيرًا إلى أن الدور الأساسي للمترو هو تقليل الزحام على الطرق وتوفير الوقت والجهد للمواطنين.

أرقام الخسائر تتحسن.. وفائض متوقع العام المقبل

أوضح رئيس الهيئة القومية للأنفاق أن الهيئة تعد موازنتها سنويا باعتبارها هيئة اقتصادية، لافتا إلى أن الخسائر بلغت:

مليار و380 مليون جنيه خلال عامي 2021 و2022

مليار و890 مليون جنيه في 2023

350 مليون جنيه في 2024

وأضاف أن الارتفاع الكبير في خسائر 2023 كان نتيجة التكلفة العالية لمشروع القطار الكهربائي الخفيف (LRT) في بداياته، مؤكدًا أن الخسائر الحالية انخفضت إلى نحو 69 مليون جنيه فقط، مع توقع تحقيق فائض خلال العام المالي المقبل.

أزمة الفكة وتوجه للدفع الإلكتروني

كشف الدكتور طارق جويلي عن وجود أزمة حقيقية في توفير «الفكة»، خاصة مع الإقبال الكبير على التذكرة فئة 8 جنيهات، حيث تحتاج الهيئة إلى توفير نحو 300 ألف جنيه يوميًا فكة للخطين الأول والثاني.

وأشار إلى أن صعوبة توفير خامات سك العملة دفعت الهيئة لدراسة رفع قيمة التذكرة إلى 10 جنيهات، بالتوازي مع التوسع في إتاحة استخدام بطاقات «الفيزا» ووسائل الدفع الإلكتروني لشراء تذاكر المترو والاشتراكات.

2 مليون راكب يوميًا.. والخط الأول الأعلى استخداما

أعلن رئيس الهيئة أن عدد مستخدمي مترو الأنفاق يوميًا في الخطوط الثلاثة يصل إلى نحو 2 مليون راكب، ويأتي الخط الأول في الصدارة من حيث الكثافة، مؤكدًا أن أعمال تطويره تُجرى خلال ساعات توقف التشغيل الليلية دون التأثير على حركة الركاب.

تطوير شامل للخط الأول يستغرق 6 سنوات

وأوضح أن خطة تطوير الخط الأول تمتد على مدار 6 سنوات، نظرًا لتركيب أنظمة حديثة مع الإبقاء على الأنظمة القديمة مؤقتًا، إلى جانب اختبار مراحل التطوير أولًا بأول.

وأشار إلى أن تحالفًا مصريًا فرنسيًا بقيادة شركة أوراسكوم يتولى أعمال التطوير وفق معايير فنية ومالية دقيقة، لافتًا إلى بدء التنفيذ منذ 6 أشهر بهدف القضاء على جميع المشكلات الفنية بالخط.

قطارات جديدة ومحطات إضافية

أكد الدكتور طارق جويلي أنه تم التعاقد على توريد 55 قطارًا جديدًا للخط الأول، وصل منها بالفعل قطاران يتميزان بالتكييف الكامل والتكنولوجيا الرقمية الحديثة.

كما أعلن عن إنشاء محطة جديدة بين عزبة النخل والمرج نتيجة الكثافة السكانية، إلى جانب مد الخط الأول حتى شبين القناطر ضمن خطة التوسع.

تطوير الخط الثاني وتوريد قطارات جديدة

كشف رئيس الهيئة عن التجهيز لخطة تطوير الخط الثاني (شبرا – المنيب)، مع توريد 40 قطارًا جديدًا للخطين الثاني والثالث بالتعاون مع شركتي «نيريك» و«هيونداي».

توطين صناعة النقل.. عربات تُصنع في مصر

أوضح أن شركة «سيماف» ستتولى تصنيع 210 عربات بضائع للقطار الكهربائي السريع داخل مصر، بنسبة مكون محلي تصل إلى 40%، في إطار خطة وزارة النقل لتوطين صناعة وسائل النقل المختلفة.

الخط الرابع للمترو.. من حدائق الأشجار إلى الفسطاط

أكد الدكتور طارق جويلي أن الخط الرابع لمترو الأنفاق قيد الإنشاء حاليًا، ويمتد من حدائق الأشجار إلى الفسطاط بطول 19 كيلومترًا، ضمن شبكة متكاملة تشمل 4 خطوط مترو وقطار الـLRT بإجمالي طول 176 كيلومترًا و101 محطة.

الـLRT.. شريان رئيسي للعاصمة الإدارية

أشار رئيس الهيئة إلى أن القطار الكهربائي الخفيف (LRT) أصبح وسيلة نقل رئيسية للعاملين بالعاصمة الإدارية الجديدة بعد انتقال الوزارات، مؤكدًا وجود إقبال كبير خاصة في فترات الصباح.

وأضاف أن المرحلة الثالثة من المشروع ستشهد تشغيل محطتين في مارس 2026، على أن يتم افتتاح باقي المحطات تباعًا بفاصل زمني قدره 6 أشهر بين كل مرحلة.