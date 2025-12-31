قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كأس الأمم الإفريقية| تشكيل منتخب الجزائر أمام غينيا الاستوائية
نيويورك تايمز: أوكرانيا وافقت على التنازل عن 20% من أراضيها مقابل السلام
القبض على عامل في قنا أطلق النار احتفالا بفوز مرشح بعضوية مجلس النواب
كأس عاصمة مصر | سيراميكا كليوباترا يتقدم بهدف على فاركو في الشوط الأول
الدفاع المدني في غزة: 90% من الإمكانات دُمّرت ومنظومة الإنقاذ على حافة الانهيار
الحكومة: انتهاء التعاون مع صندوق النقد في 2026.. ونسعى لإيصال الدعم لمستحقيه
عمرو دياب الأعلى استماعا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في 2025
الدفاع المدني بغزة: الاحتلال دمّر منظومة الإنقاذ بشكل شبه كامل في القطاع
تحسين خدمات المياه والكهرباء.. مدبولي يوجه بسرعة فض التشابكات المالية بين الهيئات
منظمة التعاون الإسلامي تجدد دعمها للشرعية اليمنية ولأمن المنطقة واستقرارها
أونروا: القيود الإسرائيلية الجديدة تزيد من تقويض العمل الإنساني في غزة
صفقة انتقال حر.. بيراميدز يدخل بقوة على خط المفاوضات مع لاعب الأهلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مترو الأنفاق على أعتاب نقلة تاريخية.. تطوير شامل وخطوط جديدة تغيّر خريطة النقل

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
إسراء صبري

كشف الدكتور طارق جويلي، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، عن حزمة من الخطط والتفاصيل المهمة المتعلقة بتطوير شبكة مترو الأنفاق والقطارات الكهربائية، وذلك خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد تحسنًا كبيرًا في مستوى الخدمة وتحقيق فائض مالي بعد سنوات من الخسائر.

الخط السادس للمترو.. حل جذري لتخفيف الضغط عن الخط الأول

أكد الدكتور طارق جويلي أن إنشاء الخط السادس لمترو الأنفاق يأتي في إطار خطة الدولة لتخفيف الضغط عن الخط الأول (المرج – حلوان)، الذي يستحوذ على النصيب الأكبر من أعداد الركاب، مشيرًا إلى أن الدور الأساسي للمترو هو تقليل الزحام على الطرق وتوفير الوقت والجهد للمواطنين.

غرامات مترو الأنفاق

أرقام الخسائر تتحسن.. وفائض متوقع العام المقبل

أوضح رئيس الهيئة القومية للأنفاق أن الهيئة تعد موازنتها سنويا باعتبارها هيئة اقتصادية، لافتا إلى أن الخسائر بلغت:

 مليار و380 مليون جنيه خلال عامي 2021 و2022

 مليار و890 مليون جنيه في 2023

 350 مليون جنيه في 2024

وأضاف أن الارتفاع الكبير في خسائر 2023 كان نتيجة التكلفة العالية لمشروع القطار الكهربائي الخفيف (LRT) في بداياته، مؤكدًا أن الخسائر الحالية انخفضت إلى نحو 69 مليون جنيه فقط، مع توقع تحقيق فائض خلال العام المالي المقبل.

أزمة الفكة وتوجه للدفع الإلكتروني

كشف الدكتور طارق جويلي عن وجود أزمة حقيقية في توفير «الفكة»، خاصة مع الإقبال الكبير على التذكرة فئة 8 جنيهات، حيث تحتاج الهيئة إلى توفير نحو 300 ألف جنيه يوميًا فكة للخطين الأول والثاني.

الخط الرابع للمترو

وأشار إلى أن صعوبة توفير خامات سك العملة دفعت الهيئة لدراسة رفع قيمة التذكرة إلى 10 جنيهات، بالتوازي مع التوسع في إتاحة استخدام بطاقات «الفيزا» ووسائل الدفع الإلكتروني لشراء تذاكر المترو والاشتراكات.

2 مليون راكب يوميًا.. والخط الأول الأعلى استخداما

أعلن رئيس الهيئة أن عدد مستخدمي مترو الأنفاق يوميًا في الخطوط الثلاثة يصل إلى نحو 2 مليون راكب، ويأتي الخط الأول في الصدارة من حيث الكثافة، مؤكدًا أن أعمال تطويره تُجرى خلال ساعات توقف التشغيل الليلية دون التأثير على حركة الركاب.

تطوير شامل للخط الأول يستغرق 6 سنوات

وأوضح أن خطة تطوير الخط الأول تمتد على مدار 6 سنوات، نظرًا لتركيب أنظمة حديثة مع الإبقاء على الأنظمة القديمة مؤقتًا، إلى جانب اختبار مراحل التطوير أولًا بأول.

وأشار إلى أن تحالفًا مصريًا فرنسيًا بقيادة شركة أوراسكوم يتولى أعمال التطوير وفق معايير فنية ومالية دقيقة، لافتًا إلى بدء التنفيذ منذ 6 أشهر بهدف القضاء على جميع المشكلات الفنية بالخط.

قطارات جديدة ومحطات إضافية

أكد الدكتور طارق جويلي أنه تم التعاقد على توريد 55 قطارًا جديدًا للخط الأول، وصل منها بالفعل قطاران يتميزان بالتكييف الكامل والتكنولوجيا الرقمية الحديثة.

كما أعلن عن إنشاء محطة جديدة بين عزبة النخل والمرج نتيجة الكثافة السكانية، إلى جانب مد الخط الأول حتى شبين القناطر ضمن خطة التوسع.

تطوير الخط الثاني وتوريد قطارات جديدة

كشف رئيس الهيئة عن التجهيز لخطة تطوير الخط الثاني (شبرا – المنيب)، مع توريد 40 قطارًا جديدًا للخطين الثاني والثالث بالتعاون مع شركتي «نيريك» و«هيونداي».

توطين صناعة النقل.. عربات تُصنع في مصر

أوضح أن شركة «سيماف» ستتولى تصنيع 210 عربات بضائع للقطار الكهربائي السريع داخل مصر، بنسبة مكون محلي تصل إلى 40%، في إطار خطة وزارة النقل لتوطين صناعة وسائل النقل المختلفة.

الخط الرابع للمترو.. من حدائق الأشجار إلى الفسطاط

أكد الدكتور طارق جويلي أن الخط الرابع لمترو الأنفاق قيد الإنشاء حاليًا، ويمتد من حدائق الأشجار إلى الفسطاط بطول 19 كيلومترًا، ضمن شبكة متكاملة تشمل 4 خطوط مترو وقطار الـLRT بإجمالي طول 176 كيلومترًا و101 محطة.

 الـLRT.. شريان رئيسي للعاصمة الإدارية

أشار رئيس الهيئة إلى أن القطار الكهربائي الخفيف (LRT) أصبح وسيلة نقل رئيسية للعاملين بالعاصمة الإدارية الجديدة بعد انتقال الوزارات، مؤكدًا وجود إقبال كبير خاصة في فترات الصباح.

وأضاف أن المرحلة الثالثة من المشروع ستشهد تشغيل محطتين في مارس 2026، على أن يتم افتتاح باقي المحطات تباعًا بفاصل زمني قدره 6 أشهر بين كل مرحلة.

الهيئة القومية للأنفاق مترو الأنفاق شبكة مترو الأنفاق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1000 جنيه نزول.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد التراجع الكبير

الإجازات الرسمية

هل غدًا الخميس إجازة رسمية للموظفين والطلاب بمناسبة رأس السنة الميلادية؟

معاشات يناير

تفاصيل الزيادة الجديدة.. موعد صرف معاشات يناير 2026 رسميًا

مصر للطيران

عرض لمدة 6 ساعات.. خصم بنسبة 50% على تذاكر مصر للطيران

سعر الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. وما الفرق بين الأصلي والمغشوش

طارق مصطفى

أزمة وحيده تفصل الزمالك عن إعلان طارق مصطفى مديرا فنيا

رئيس مجلس الوزراء

حصاد الاجتماع الأخير في 2025.. 8 قرارات حكومية جديدة تلمس حياة المواطنين

حكم الاحتفال برأس السنة الميلادية وتعليق الزينة

حكم الاحتفال برأس السنة الميلادية وتعليق الزينة ؟.. الإفتاء ترد

ترشيحاتنا

قطارات السكك الحديدية

قبلي وبحري.. مواعيد قطارات السكك الحديدية اليوم الأحد 28 ديسمبر 2025

أسعار الأسمنت والحديد

أسعار الأسمنت والحديد اليوم السبت 27 ديسمبر 2025 للمستهلك في الأسواق

جواز سفر أطفال

يتولاها ولي الأمر.. شروط وخطوات استخراج « جواز سفر» للأطفال

بالصور

جومانا مراد تثير الجدل بجمبسوت لامع

جومانا مراد تثير الجدل بجمبسوت لامع
جومانا مراد تثير الجدل بجمبسوت لامع
جومانا مراد تثير الجدل بجمبسوت لامع

تحذير لمرضى الكانسر من استخدام البوتكس أو حقن الفلير

تحذير لمرضى الكانسر استخدام البوتكس أو حقن هذه الأنواع
تحذير لمرضى الكانسر استخدام البوتكس أو حقن هذه الأنواع
تحذير لمرضى الكانسر استخدام البوتكس أو حقن هذه الأنواع

بمناسبة رأس السنة.. هدى تحتفل بالعام الجديد في تفاصيل مع نهال طايل

هدى مع نهال طايل
هدى مع نهال طايل
هدى مع نهال طايل

خبيرة: حظ الزواج الثاني أحسن من الأول؟.. 10 أسباب لاستمرار الحياة الزوجية السعيدة

10 أسباب تكشف استمرارية الحياة الزوجية السعيدة
10 أسباب تكشف استمرارية الحياة الزوجية السعيدة
10 أسباب تكشف استمرارية الحياة الزوجية السعيدة

فيديو

برد الشتاء

تحذير طبي.. البرد الشديد يهدد صحة القلب ويزيد خطر الجلطات

ليلى عبد اللطيف

2025 بلا مفاجآت..ماذا حدث لتوقعات ليلى عبد اللطيف؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخاخ صحية تهدد مستقبل الأجيال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الثانى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: 2025 عام القرارات الحاسمة في مسار تمكين المرأة المصرية

المزيد