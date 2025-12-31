تذكرة المترو والترام | القومية للأنفاق تكشف تفاصيل الخط الرابع من حدائق الأشجار

أطلق الدكتور طارق جويلي، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، عدة تصريحات هامة خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، نرصد أبزرها في سياق التقرير التالي.

بسبب أزمة الفكة.. دراسة زيادة تذكرة مترو الأنفاق من 8 لـ10 جنيهات

أكد الدكتور طارق جويلي، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، أن إنشاء الخط السادس لمترو الأنفاق يهدف إلى تخفيف الضغط عن الخط الأول، مشيرًا إلى أن دور مترو الأنفاق يتمثل في تخفيف الضغط على الطرق وتقليل الوقت والجهد على الراكب، وكل هذه مميزات مهمة.

وقال الدكتور طارق جويلي، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، إن الهيئة تُعد سنويًا الموازنة، موضحًا أنها هيئة اقتصادية، حيث كانت خسائرها في 2021 و2022 تبلغ مليار و380 مليون جنيه، وفي 2023 ارتفعت الخسائر إلى مليار و890 مليون جنيه، بينما في 2024 انخفضت الخسائر إلى 350 مليون جنيه.

وأضاف الدكتور طارق جويلي، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، أن مبلغ مليار و890 مليون جنيه كان نتيجة مشروع الـ LRT في بدايته، نظرًا لتكلفته العالية، مشيرًا إلى أن الخسائر الحالية تبلغ 69 مليون جنيه، وأن السنة المقبلة ستشهد فائضًا.

وأوضح الدكتور طارق جويلي، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، : 'إحنا عندنا أزمة كبيرة في الفكة وأكثر عدد بيستخدم التذكرة اللي بـ 8 جنيه فمطلوب مني اني أوفر 300 ألف جنيه يوميًا فكة في الخط الأول والثاني والمشكلة في سك العملة واتكلمنا قالوا مفيش استراد للخامة وبكده ممكن نزود الـ 2 جنيه لتصل لـ 10 جنيه، وسيم إتاحة استخدام الفيزا في شراء تذاكر المترو والاشتراكات'.

إتاحة استخدام الفيزا في شراء تذاكر المترو والاشتراكات

وأضاف الدكتور طارق جويلي، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، أن مبلغ مليار و890 مليون جنيه كان نتيجة مشروع الـ LRT في بدايته، نظرًا لتكلفته العالية، مشيرًا إلى أن الخسائر الحالية تبلغ 69 مليون جنيه، وأن السنة المقبلة ستشهد فائضًا، وسيم إتاحة استخدام الفيزا في شراء تذاكر المترو والاشتراكات.

شبين القناطر والشيخ منصور.. بشرى لمستخدمي مترو الخط الأول امتداد وتطوير ومحطة جديدة قريبًا

كشف الدكتور طارق جويلي، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، أن عدد مستخدمي مترو الأنفاق يوميًا في الخطوط الثلاثة 2 مليون راكب، النصيب الأكبر في الخط الأول المرج – حلوان.

وتابع ، أنه يجرى حاليا تطوير الخط الأول خلال ساعات الليل التي يتوقف فيها تشغيل المترو وذلك على يتم التأثير على فترات التشغيل.



وأضاف أن فترة تطوير الخط الأول للمترو يوميًا تستغرق 6 سنوات، لأنه يتم تركيب أجهزة جديدة مع الحفاظ على القديم إلى جانب تجربة ما يتم إنجازه من أعمال التطوير.

وأكد الدكتور طارق جويلي، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، أن هناك تحالف شركات مصرية فرنسية بقيادة أوراسكوم يقوم بعمليات التطوير، واختيار المطورين جاء بناء على المعيار الفني والمالي.

ولفت إلى أن التطوير بدأ منذ 6 أشهر ومن شأنه أن يتلافى كل المشاكل الموجودة في الخط الأول حيث إحلال وتجديد القطارات فهناك عقد لتوريد 55 قطارًا للخط الأول وصل 2 منها، حيث يعد مكيفا وديجتال في كل شيء.

وشدد الدكتور طارق جويلي، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، أن الخط الأول للمترو عمره نحو 40 عامًا وكان لا بد من إجراء عمليات الصيانة والتطوير وعمل محطة جديدة بين عزبة النخل والمرج بسبب الكثافة.

وأكمل الدكتور طارق جويلي، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، أن الخط الأول للمترو بالقاهرة الكبرى سوف يمتد لشبين القناطر على هامش عمليات التطوير.

وواصل الدكتور طارق جويلي، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، أنه يتم التجهيز لخطة تطوير الخط الثاني للمترو شبرا المنيب، حيث سيتم توريد 40 قطارًا للخطين الثاني والثالث من خلال شركتي نيريك وهيونداي.

وأوضح أنه شركة سيماف سوف يصنعون 210 عربات بضائع للقطار الكهربائي السريع يتم تصنيعهم في مصر بنسبة مكون محلي 40 % وهذا في إطار خطة وزارة النقل لتوطين صناعة النقل وعربا المترو.

تفاصيل إنشاء الخط الرابع لمترو الأنفاق بداية من محطة حدائق الأشجار

أكد الدكتور طارق جويلي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، أن الهيئة مسؤولة عن تمويل شبكة الخطوط الكهربائية بكامل مكوناتها، مشيرًا إلى أن الشبكة تشمل 4 خطوط مترو وقطار الـ LRT، بإجمالي طول 176 كيلو متر و101 محطة، موضحًا أن الخط الرابع من المترو قيد الإنشاء من حدائق الأشجار حتى الفسطاط، بطول 19 كيلو متر.

وقال ، إن الخط الأول يبلغ طوله 44 كيلو متر من المرج حتى حلوان، والخط الثاني 21 كيلو متر، والخط الثالث من عدلي منصور طوله 41 كيلو متر ويضم 34 محطة، مشيرًا إلى أن المرحلة الثالثة تشمل محطة العاصمة الجديدة.

وأضاف أن المرحلة الرابعة من الـ LRT ستربط العاشر من رمضان مع طريق بلبيس ومع عدلي منصور والعاصمة الإدارية، موضحًا أنه سيتم الاستفادة الكبرى من الـ LRT، حيث يعمل القطار حتى يصل إلى العاشر من رمضان، مع وجود إقبال كبير عليه.

وأوضح أنه بعد انتقال الموظفين والوزارات إلى العاصمة الجديدة أصبح الـ LRT وسيلة نقل رئيسية داخل العاصمة، مشيرًا إلى أنه في الصباح الباكر يشمل يشهد القطار إقبالًا كبيرًا عدد كبيرًا في ذهاب الموظفين.

وأشار إلى أن الإقبال مستمر في الزيادة، وأن المرحلة الثالثة ستشهد تشغيل محطتين في مارس 2026، ثم تشغيل المحطات التالية بفارق 6 أشهر لكل مجموعة.