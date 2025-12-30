تعرف على انجازات المجلس القومي للسكان بمحافظة دمياط

ترأس اللواء محمد رأفت همام وكيل أول الوزارة السكرتير العام لمحافظة دمياط اجتماع اللجنة التنسيقية للمجلس القومي للسكان بمكتبة مصر العامة بحضور جميع رؤساء الجهات التنفيذية

وقد تم العرض من جانب ياسمين جوهر مقرر المجلس القومي للسكان توصيات الاجتماع السابق وما تم فيها ومن ضمنها

١- متابعة الخطة العاجلة ( المراكز الأولي بالتدخل ) مركز دمياط

للمجلس القومي للسكان بمشاركة جميع الجهات التنفيذية حيث تم تنفيذ ٩٦٠٨ نشاط مختلف من الجهات بعدد ٩٨١٧٤ مستهدف حضور

خلال الست شهور الأخيرة يوليو حتي ديسمبر ٢٠٢٥

٢- إلغاء كود مستشفي المنتزة ودمجها مع قسم ثالث

٣- توفير سائقين للعيادات المتنقلة وتكهين المتهالك منها

٤- متابعة التوعية عن النظافة الشخصية والبلهارسيا من قبل الأزهر والأوقاف

٥- ضرورة عمل جميع الجهات التنفيذية للعمل في مجال محو الأمية

وايضا عرضت مقرر المجلس المؤشرات الإيجابية للمحافظة منها :

انخفاض معدل الانجاب الكلي للمحافظة ليصبح ١.٩٢ عن عام ٢٠٢٤

انخفاض معدل النمو السكاني ليصبح ٠,٩

انخفاض معدل البطالة ليصبح ٦.١ عن نظيره العام السابق بمعدل تغير - ١٨,٧ %

انخفاض نسبة الأمية ١٠ سنوات فأكثر لتصبح ١٤,٦ بمعدل تغير عن العام السابق - ٦,٤ %

وانخفاض نسبة الأمية 15سنة فأكثر ١٦,٤ بمعدل تغير -٥,٢%

انخفاض نسبة التسرب من التعليم للمرحلتين ابتدائي وإعدادي

وذلك طبقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء

وتم عرض تقرير مصور لحملة وعيك السكاني يهمنا للمجلس القومي للسكان بالتعاون مع إدارة التنمية المستدامة بالتربية والتعليم

بمدارس محافظة دمياط خلال العام الدراسي ٢٠٢٦/٢٠٢٥

لعدد أكثر من ٢٥ مدرسة لعدد ٩٠٠٠ طالب وطالبة بمدارس المحافظة بدءا من المرحلة الابتدائية حتي الثانوي العام والصناعي والتجاري

وتم عرض من جانب وكيل مديرية الصحة عن خطة مديرية الصحة ،بالمركز الاولي بالتدخل مركز ومدينة دمياط واوضحت جهود مديرية الصحة في اللجنة التنسيقية التي تمت في أكتوبر الماضي وما تم تنفيذه حتي الآن

ووجه اللواء السكرتير العام ببعض التوجيهات للجهات التنفيذية وهي :

١- غلق وحدة السكر و بحث تصليح أو تكهين العيادات المتنقلة الغير عاملة

٢- ارسال مذكرة رسمية المجلس القومي للسكان من التأمين الصحي بفتح عيادتين جديدتين كفر سعد و الشرطة لفتح كود تنظيم أسرة لهما

٣- زيادة الوعي عن أهمية الكشف ما قبل الزواج لاكتشاف الأمراض الغير سارية و التوعية للسيدات عن الأمراض التي تنتقل من الام للجنين واهمية المتابعة الدورية للحامل للعمل علي خفض نسبة الانيميا بين السيدات المتزوجات

٤- زيادة التوعية عن الانيميا المنتشرة بين أطفال المدارس والعمل علي خفض النسبة

٥- إطلاق قوافل توعية عن الوسائل طويلة المدي لرفع معدل الحماية

٦- تنفيذ ندوات توعوية سكانية بالتعاون بين المجلس القومي للسكان و عدد من الجهات

القوي العاملة والشباب والرياضة والثقافة لتنفيذ ندوات لمراكز الشباب و مراكز الثقافية والمصانع بمركز ومدينة دمياط وذلك ضمن الخطة العاجلة لمركز دمياط

٧- تنسيق اجتماع من قبل المجلس القومي للسكان تمهيدا لإطلاق قوافل سكانية بمركز ومدينة دمياط ( قرية الرطمة وطبل ) بالتعاون بين الجهات التنفيذية