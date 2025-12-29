رأس البر أول مدينة خالية من الكربون في الدلتا وسط أجواء أوروبية

تلقى رأس البر اهتماما كبيرا من المسئولين بوصفها مدينة من أهم وأشهر المصايف على مستوى الجمهورية، بمحافظة دمياط، لأن الجميع يحرص على التردد على مدينه راس البر سواء خلال أشهر الصيف أو خلال فصل الشتاء ،لما تمتاز به رأس البر من جو شتوى يشبه الأجواء الأوروبية.

وتم الإعلان مؤخرا عن رأس البر كأول مدينة خالية من الكربون، وخلال الفترة الماضية حرص

الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، على إطلاق عدد من مبادرات التشجير والتطوير بمدينة رأس البر، وذلك تزامنًا مع انطلاق أسبوع الاستدامة بدمياط Damietta sustainability week ، والذى يهدف إلى دمياط نحو مدينة خضراء مستدامة، و فى إطار الإعلان عن رأس البر كأول مدينة خالية من الكربون فى الدلتا.

وتفقد " محافظ دمياط " ونائبته ممشى النيل السياحى وممشى اللسان، حيث استقلا سيارات الجولف ، وتابعا تزويد الممشى بصناديق قمامة مصممة وفقًا لمعايير فصل النفايات من المصدر ، وذلك فى صورة تعكس اهتمام المحافظة بالآليات الصديقة للبيئة

حيث جاء ذلك بحضور اللواء وائل الشربينى رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر، وتابع " المحافظ " أعمال التشجير بشارع النخيل بمدخل المدينة وذلك باستخدام زراعات متنوعة، و تفقد أيضًا" البنك الأخضر" مشتل الوحدة المحلية بشارع ٥١ ، حيث يتضمن مجموعات كبيرة من الزراعات والأشجار ، وتابع " محافظ دمياط " آلية العمل به ، موجهًا بالاستغلال الأمثل لجميع الأحواض بالمشتل ، وذلك لدعم رؤية المحافظة نحو التوسع بالمساحات الخضراء بكافة المناطق، لتحسين جودة الهواء.

وتابع " الدكتور أيمن الشهابى " أعمال التطوير بميدان شارع ١٠٩ ، وذلك بالمشاركة المجتمعية، حيث يتم تنفيذ ميدان بشكل جمالى بمدخل الشارع ، علاوة على تنفيذ مساحة خضراء بمحيطه .