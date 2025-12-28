مدينة رأس البر أول مدينة خالية من الكربون فى الدلتا

تفقد الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، ترافقه المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، عددا من مبادرات التشجير والتطوير بمدينة رأس البر، وذلك تزامنًا مع انطلاق أسبوع الاستدامة بدمياط Damietta sustainability week.

وينطلق أسبوع الاستدامة غدًا الاثنين ويستمر حتى الخميس الموافق الأول من يناير 2026، ويهدف إلى تطبيق شعار دمياط نحو مدينة خضراء مستدامة، كما أنه يأتي فى إطار الإعلان عن رأس البر كأول مدينة خالية من الكربون فى الدلتا.

جاء ذلك بحضور اللواء وائل الشربينى رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر.

وتابع المحافظ أعمال التشجير بشارع النخيل بمدخل المدينة وذلك باستخدام زراعات متنوعة، وتفقد أيضًا " البنك الأخضر" مشتل الوحدة المحلية بشارع ٥١ ، حيث يتضمن مجموعات كبيرة من الزراعات والأشجار ، وتابع " محافظ دمياط " آلية العمل به.

ووجه المحافظ بالاستغلال الأمثل لجميع الأحواض بالمشتل ، وذلك لدعم رؤية المحافظة نحو التوسع بالمساحات الخضراء بكافة المناطق، لتحسين جودة الهواء.

و مع الإعلان عن رأس البر كأول مدينة خالية من الكربون، تفقد محافظ دمياط ونائبته ممشى النيل السياحى وممشى اللسان، حيث استقلا سيارات الجولف، وتابعا تزويد الممشى بصناديق قمامة مصممة وفقًا لمعايير فصل النفايات من المصدر ، وذلك فى صورة تعكس اهتمام المحافظة بالآليات الصديقة للبيئة.

وتابع الدكتور أيمن الشهابى أعمال التطوير بميدان شارع ١٠٩، وذلك بالمشاركة المجتمعية، حيث يتم تنفيذ ميدان بشكل جمالى بمدخل الشارع ، علاوة على تنفيذ مساحة خضراء بمحيطه.