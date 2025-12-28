أمطار غزيرة وبرودة شديدة .. طقس سيئ يضرب دمياط

شهدت محافظة دمياط، على مدار اليوم، موجة من الطقس السيئ، تمثلت في برودة شديدة، مع تساقط أمطار غزيرة على مدن رأس البر ودمياط الجديدة ودمياط.

ومن جانبه، أكد الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، أنه أصدر تعليماته إلى جميع رؤساء الوحدات المحلية ومجالس المدن باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في حالة هطول الأمطار، والتعامل الفوري مع أي طارئ، مع التواجد الدائم في الشارع.

ومن جانبها، أكدت جمعية الصيادين بعزبة البرج أنه تم منع المراكب الصغيرة من الخروج في رحلات الصيد بعزبة البرج، نتيجة ارتفاع الأمواج، وخوفًا على أرواح الصيادين من التعرض لحالات الغرق بسبب التقلبات الجوية وارتفاع الأمواج.

وفي السياق ذاته، أكد المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط أن الميناء يعمل بصورة طبيعية، ولم يتأثر بحالة الطقس، واستقبل على مدار اليوم عدد 10 سفن حاويات وبضائع عامة.