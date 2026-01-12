قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
استعدوا.. تقلبات جوية سريعة تضرب تلك المناطق خلال الساعات المقبلة
الأرصاد: تحرك الرمال المثارة باتجاه الشرق وتدهور مستوى الرؤية
حسن الخاتمة يهز القلوب.. شاب يفارق الحياة أثناء صلاة الفجر
وزير الدفاع يلتقي وفدا من الاتحاد العربي للرياضة العسكرية
محمد صلاح يشارك الأساطير في إعلان الكرة الجديدة لدوري أبطال أوروبا
تفاصيل مران الأهلي قبل مواجهة طلائع الجيش بكأس عاصمة مصر
رئيس البورصة المصرية: نستعد لقيد شركات كبيرة وطرح أدوات استثمار جديدة في 2026
القادم أسوأ.. الأرصاد تحذر من رياح وأتربة وتقلبات جوية غدا بهذه المناطق
النقل: طفرة غير مسبوقة في منظومة السكك الحديدية وتطوير 364 محطة ضمن رؤية "مصر 2030"
موعد نهاية العاصفة الترابية وتحسن الأجواء
11 صفحة مزيفة.. وزارة النقل: لا يوجد أي حساب يخص الفريق كامل الوزير على فيسبوك
سكك حديد مصر تفتح 7 مسارات رقمية لحجز التذاكر وتوفر دفعا إلكترونيا شاملا
اقتصاد

رئيس البورصة المصرية: نستعد لقيد شركات كبيرة وطرح أدوات استثمار جديدة في 2026

الدكتور إسلام عزام رئيس البورصة المصرية
الدكتور إسلام عزام رئيس البورصة المصرية
محمد صبيح

أعلن الدكتور إسلام عزام رئيس البورصة المصرية، عن قيد 7 شركات جديدة خلال عام 2025، كما تجري حاليًا نقاشات مع عدد كبير من الشركات الحكومية والقطاع الخاص لطرحها بالبورصة خلال عام 2026.

وتوقع الدكتور إسلام عزام، أن تكون سنة 2026 سنة جيدة جدًا بالنسبة للسوق، حيث ستشهد طرح أدوات استثمارية جديدة، وقيد شركات كبيرة جديدة؛ ما يعزز نشاط التداول ويزيد من فرص الاستثمار.

خطط البورصة المصرية خلال 2026

ويأتي هذا، في سياق الأداء القوي الذي حققته البورصة المصرية خلال عام 2025، حيث تصدرت الأسواق العربية من حيث مكاسب الأسهم المدرجة مع عودة المستثمرين الأجانب بعد استقرار سوق الصرف.

ارتفع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة بنسبة 38.2% خلال 2025، بمكاسب بلغت نحو 829 مليار جنيه، من مستوى 2.169 تريليون جنيه في بداية العام إلى نحو 2.998 تريليون جنيه بنهاية التعاملات.

وعلى صعيد المؤشرات، قفز المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 40.6%، مضيفًا نحو 12,088 نقطة، بينما صعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 37.8%، ومؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 45.4%.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 61%، ومؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 55.3%، في حين قفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 49%.

