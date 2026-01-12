إسلام عزام: ارتفاع عدد المستثمرين الجدد بالبورصة المصرية 30% خلال 2026

أعلن الدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، أن عدد المستثمرين الجدد المسجلين بالبورصة المصرية ارتفع خلال عام 2026 بنحو 299 ألف مستثمر، مسجلًا نموًا بنسبة 30% مقارنة بعام 2025.

ارتفاع عدد المستثمرين الجدد بالبورصة المصرية خلال 2025

ويأتي هذا الارتفاع في عدد المستثمرين وسط الأداء القوي الذي شهدته البورصة المصرية خلال عام 2025.

تصدرت الأسواق العربية من حيث مكاسب الأسهم المدرجة، مع عودة المستثمرين الأجانب بعد استقرار سوق الصرف.

ارتفع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة بنسبة 38.2% خلال 2025، بمكاسب بلغت نحو 829 مليار جنيه، حيث صعد من مستوى 2.169 تريليون جنيه في بداية العام إلى نحو 2.998 تريليون جنيه في نهاية التعاملات.

وعلى صعيد المؤشرات، قفز المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 40.6%، مضيفًا نحو 12,088 نقطة، من 29,740 نقطة إلى 41,828 نقطة.

كما صعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 37.8%، ومؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 45.4%. وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 61%، ومؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 55.3%، بينما قفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 49%.