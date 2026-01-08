تباين مؤشرات البورصة المصرية في ختام الأسبوع.. ارتفاع «EGX30» وتراجع الأسهم الصغيرة

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، حيث صعد المؤشر الرئيسي بدعم من الأسهم القيادية، بينما تراجعت مؤشرات الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وربح رأس المال السوقي نحو 6 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.991 تريليون جنيه.

أداء المؤشرات

صعود مؤشر EGX30 بنسبة 0.75% ليغلق عند 41856 نقطة.

ارتفاع مؤشر EGX30 محدد الأوزان بنسبة 0.65% مسجلًا 51475 نقطة.

صعود مؤشر EGX30 للعائد الكلي بنسبة 0.75% ليغلق عند 19034 نقطة.

ارتفاع مؤشر EGX35-LV للأسهم منخفضة التقلبات بنسبة 0.06% ليغلق عند 4602 نقطة.

تراجع مؤشر EGX70 متساوي الأوزان بنسبة 0.65% ليغلق عند 12941 نقطة.

هبوط مؤشر EGX100 متساوي الأوزان بنسبة 0.55% ليغلق عند 17218 نقطة.

صعود مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.52% ليغلق عند 4600 نقطة.