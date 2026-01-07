ختام تعاملات الأربعاء| اللون الأخضر يغلب على أسواق المال العربية.. والبورصة المصرية إجازة رسمية

أداء أسواق المال العربية في ختام تعاملات الأربعاء:

البورصة المصرية إجازة رسمية

صعود قياسي لأسواق المال الإماراتية

مؤشر الأسهم السعودية الرئيس يغلق مرتفعا

غلب اللون الأخضر على أداء مؤشرات أسواق المال العربية خلال ختام تعاملات اليوم الأربعاء، إذ ارتفعت بورصات، الإمارات، السعودية، مسقط ، قطر والكويت فيما تراجعت البحرين والأردن، بينما البورصة المصرية إجازة اليوم بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وخلال السطور التالية نستعرض أداء أسواق المال العربية بختام تعاملات الأربعاء 7 يناير 2026..

مؤشر الأسهم السعودية

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس، اليوم، مرتفعا بمقدار 164.38 نقطة، ليصل إلى مستوى 10455.14 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 6 مليارات ريال سعودي.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 280 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 212 شركة ارتفاعا في قيمتها، فيما تراجعت أسهم 49 شركة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو" مرتفعا بمقدار 164.26 نقطة، ليصل إلى مستوى 23491.86 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 24 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليوني سهم.

بورصة قطر

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، مرتفعا بواقع 72.25 نقطة، أي بنسبة 0.66 %، ليصل إلى مستوى 11061.78 نقطة.

وتم خلال الجلسة تداول 138 مليونا و996 ألفا و334 سهما، بقيمة 398 مليونا و531 ألفا و101.050 ريال، عبر تنفيذ 23702 صفقة في جميع القطاعات.

وارتفعت في الجلسة أسهم 31 شركة، فيما انخفضت أسهم 19 شركة أخرى، وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق.

وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 663 مليارا و673 مليونا و200 ألف و224.376 ريالا، قياسا بـ660 مليارا و50 مليونا و471 ألفا و646.446 ريالا، في الجلسة السابقة.

بورصة مسقط

أغلق مؤشر بورصة مسقط "30" اليوم، على ارتفاع بمقدار 75 نقطة، أي ما يعادل 1.24% ليصل إلى مستوى 6099.70 نقطة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 6024.74 نقطة.

وبلغت قيمة التداول 52 مليونا و421 ألفا و628 ريالا عمانيا، منخفضة بنسبة 6.7 بالمئة مقارنة مع آخر جلسة للتداول والتي بلغت 56 مليونا و160 ألفا و906 ريالات.

وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية ارتفعت بنسبة 0.788 % عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب 32.89 مليار ريال.

أسواق المال الإماراتية

أنهت أسواق المال الإماراتية تعاملاتها اليوم علي ارتفاع مؤشراتها.

وأنهى مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية تعاملاته على ارتفاع، حيث أغلق عند مستوى 10047.83 نقطة، وسجل المؤشر نمواً بمقدار 51.43 نقطة، ما يعادل زيادة بنسبة 0.514% مقارنة بالإغلاق السابق.

وبلغت القيمة الإجمالية للتداولات بنهاية الجلسة 1.266 مليار درهم، وجرى تداول 452.041 مليون سهم من خلال تنفيذ 18.606 ألف صفقة.

وعلى صعيد أداء الشركات، اتسمت الجلسة بنشاط إيجابي، حيث ارتفعت أسهم 45 شركة، بينما تراجعت أسهم 31 شركة، وحافظت أسهم 21 شركة على مستوياتها السابقة دون تغيير.

وشهدت القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق أبوظبي زيادة ملحوظة، حيث ارتفعت اليوم لتصل إلى 3.124 تريليون درهم، مقارنة بمستوى 3.121 تريليون درهم المسجل في جلسة أمس، مما يعني تحقيق مكاسب سوقية بنحو 3 مليارات درهم.

فيما واصل سوق دبي المالي ارتفاعه للجلسة الخامسة على التوالي بختام تعاملات اليوم، مغلقا عند مستوى 6248.56 نقطة، مسجلاً زيادة قدرها 66.01 نقطة، وهو ما يعادل ارتفاعاً بنسبة 1.068% مقارنة بالإغلاق السابق.

وبلغت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة خلال الجلسة 882.13 مليون درهم، فيما سجل الحجم الكلي للأسهم المتداولة 233.34 مليون سهم، ووصل إجمالي عدد الصفقات المنفذة بنهاية التعاملات إلى 15.227 ألف صفقة.

على صعيد أداء الأسهم، سجلت أسهم 28 شركة ارتفاعاً في قيمتها السوقية، بينما تراجعت أسهم 11 شركة، وحافظت أسهم 15 شركة على أسعار إغلاقها السابقة دون تغيير.

سجلت القيمة السوقية الإجمالية للشركات المدرجة في سوق دبي المالي قفزة قوية بنهاية جلسة اليوم، حيث بلغت 1.010 تريليون درهم مقارنة بنحو 1.000.452 تريليون درهم المسجلة في جلسة أمس. وتعكس هذه الأرقام إضافة نحو 9.847 مليار درهم إلى القيمة السوقية في يوم واحد، بنسبة نمو بلغت 0.98%.

بورصة الكويت

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها، اليوم، على ارتفاع مؤشرها العام بـ 17.30 نقطة، أي ما نسبته 0.20 %، ليبلغ مستوى 8859.84 نقطة.

وتم تداول 311.6 مليون سهم، عبر 20752 صفقة نقدية بقيمة 82.6 مليون دينار كويتي.

وتراجع مؤشر السوق الرئيسي بـ7.91 نقطة، أو0.10 %، ليبلغ مستوى 8192.17 نقطة من خلال تداول 134.8 مليون سهم، عبر 11384 صفقة نقدية بقيمة 25.8 مليون دينار.

وفي المقابل، ارتفع مؤشر السوق الأول بـ24.29 نقطة، أو 0.26 %، ليبلغ مستوى 9463.38 نقطة من خلال تداول 176.7 مليون سهم، عبر 9368 صفقة بقيمة 56.8 مليون دينار.

كما كسب مؤشر "رئيسي 50"، 28.65 نقطة، ما يعادل 0.33 %، ليبلغ مستوى 8639.05 نقطة من خلال تداول 82.17 مليون سهم، عبر 5764 صفقة نقدية بقيمة 16.7 مليون دينار.

بورصة البحرين

أنهت بورصة البحرين تعاملات جلسة اليوم الأربعاء على تراجع طفيف بضغط من قطاع المال، حيث أغلق "مؤشر البحرين العام" عند مستوى 2063.94 نقطة، مسجلاً انخفاضاً قدره 1.35 نقطة، وبنسبة بلغت 0.07% مقارنةً بإغلاقه السابق عند 2065.29 نقطة.

بورصة الأردن

بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمان، اليوم، نحو 6.8 مليون دينار أردني، بما يعادل حوالي 9.6 مليون دولار أمريكي، فيما بلغ عدد الأسهم المتداولة 4.6 مليون سهم، نفذت من خلال 3346 عقدا.

وانخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم عند إغلاق جلسة اليوم إلى 3560 نقطة، مسجلا تراجعا بنسبة 0.6%، حيث انخفض الرقم القياسي لقطاع القطاع المالي بنسبة 0.73%، ولقطاع الصناعة بنسبة 0.60%، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.22%.

وبمقارنة أسعار إغلاق الشركات المتداولة، والبالغ عددها 104 شركات، مع إغلاقاتها السابقة، أظهرت البيانات ارتفاع أسعار أسهم 29 شركة.

في حين سجلت 41 شركة انخفاضا في أسعار أسهمها، بينما استقرت أسعار أسهم باقي الشركات دون تغيير.