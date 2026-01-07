بورصة الكويت تُنهي تعاملاتها اليوم على تباين مؤشراتها

أنهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم، الأربعاء، على تباين مؤشراتها، حيث سجل مؤشرها العام ارتفاعا بنحو 17.30 نقطة بما نسبته 0.20% ليصل إلى مستوى 8859.84 نقطة، إذ جرى تداول نحو 311 مليون سهم عبر 20 ألفا و752 صفقة نقدية بقيمة تصل إلى نحو 82.6 مليون دينار كويتي.

وتراجع مؤشر السوق الرئيسي بنحو 7.91 نقطة بما نسبته 0.10% ليصل إلى مستوى 8192.17 نقطة، بكمية تداول بلغت نحو 134 مليون سهم من خلال 11 ألفا و384 صفقة نقدية بقيمة بلغت نحو 25.8 مليون دينار كويتي.

وسجل مؤشر السوق الأول ارتفاعا بنحو 24.29 نقطة بما نسبته 0.26% ليصل إلى مستوى 9463.38 نقطة بكمية تداول بلغت نحو 176 مليون سهم عبر 9368 صفقة نقدية بقيمة تصل إلى نحو 56.8 مليون دينار كويتي.

كذلك ارتفع مؤشر "رئيسي 50" بنحو 28.65 نقطة بما نسبته 0.33% ليصل إلى مستوى 8639.05 نقطة بكمية تداول بلغت نحو 82 مليون سهم عبر 5764 صفقة نقدية بقيمة بلغت حوالي 16.7 مليون دينار كويتي.

وكانت شركات "التقدم" و"أركان" و"ألف طاقة" و"معادن" و"الأولى" الأكثر ارتفاعا، بينما كانت شركات "مراكز" و"اكتتاب" و"تمدين أ" و"ثريا" و"إنجازات" الأكثر انخفاضا.