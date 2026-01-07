بورصة عمان تسجل تداولات بقيمة 6.8 مليون دينار وتراجع المؤشر العام 0.6%

بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمان، اليوم /الأربعاء/، نحو 6.8 مليون دينار أردني، بما يعادل حوالي 9.6 مليون دولار أمريكي، فيما بلغ عدد الأسهم المتداولة 4.6 مليون سهم، نفذت من خلال 3346 عقدا.

وانخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم عند إغلاق جلسة اليوم إلى 3560 نقطة، مسجلا تراجعا بنسبة 0.6%، حيث انخفض الرقم القياسي لقطاع القطاع المالي بنسبة 0.73%، ولقطاع الصناعة بنسبة 0.60%، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.22%.

وبمقارنة أسعار إغلاق الشركات المتداولة، والبالغ عددها 104 شركات، مع إغلاقاتها السابقة، أظهرت البيانات ارتفاع أسعار أسهم 29 شركة.

في حين سجلت 41 شركة انخفاضا في أسعار أسهمها، بينما استقرت أسعار أسهم باقي الشركات دون تغيير.